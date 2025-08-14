Carlos Treviño, encumbrado (IMSS y Pemex) con Calderón-Peña, cae en EU por corrupción

Redacción/SinEmbargo

14/08/2025 - 9:15 am

Detienen a exdirector de Pemex por corrupción.

La mandataria federal detalló que el exdirector de Pemex será juzgado en México por presuntos actos de corrupción.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, fue detenido ayer y será deportado a México para enfrentar un juicio por actos de corrupción, informó este jueves la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.

“Ahora, el día de ayer se detuvo a un exdirector de Pemex, que era parte de las alertas que existían, y es bueno, lo van a deportar y ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción”, detalló la mandataria federal.

Carlos Treviño Medina, acusado de corrupto por Emilio Lozoya, otro director de Pemex señalado por corrupción, ha sido el típico funcionario del PRIAN. Se encumbró con Felipe Calderón (PAN) y desempeñó altos cargos con Enrique Peña Nieto hasta el final de su Administración (PRI).

Treviño Medina fue director general de Pemex de noviembre de 2017 a noviembre de 2018. Antes fue director de Administración de la petrolera, entre febrero de 2016 y diciembre de 2017. Además se desempeñó como director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre febrero de 2014 y enero de 2016, y antes fue director general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Su paso por Pemex empezó en enero de 2011 y duró un año, hasta enero de 2012. Y estuvo en la misma petrolera como director de Finanzas de febrero de 2010 a enero de 2011. A la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia, entró a la Secretaría de Hacienda como director general de Programación y Presupuesto, de diciembre de 2006 a enero de 2010.

