ENTREVISTA ¬ La izquierda siempre fue autocrítica; debe seguir así: Itzel Castillo

La Senadora Itzel Castillo, hija de Heberto Castillo, habló con "Los Periodistas" de la necesaria autocrítica en la izquierda y su carrera política, desde el PMT y al lado de AMLO, así como la Reforma Electoral.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).– La morenista Laura Itzel Castillo, quien busca ser la nueva presidenta del Senado de la República, afirmó que la izquierda tiene una historia larga de ser siempre autocrítica, y debe seguir así ahora que está en el poder, ante la proliferación de polémicas en el partido por viajes de lujo y derroche.

"Una de las enseñanzas de la izquierda era la autocrítica, ¿no? A veces éramos tan autocríticos que nos flagelábamos y yo creo que eso es algo que debe de plantearse de nueva cuenta y son asuntos que debemos de tener dentro de nuestro orden del día", dijo la Senadora Castillo Juárez en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite en el canal SinEmbargo Al Aire por la plataforma de YouTube.

"Tenemos que estarnos dando cuenta de que somos políticos y políticas de tiempo completo. Las 24 horas, es decir, nos bajamos del presidium, nos nos bajamos de donde estemos, pero seguimos siendo políticos y tenemos que saber que el poder, como se ha dicho, como lo ha dicho nuestra Presidenta, el poder es humildad y poder es servir. Somos servidores públicos", añadió.

Cuestionada por los excesos que se han presentado al interior de la Cuarta Transformación (4T), la Senadora también indicó que "efectivamente no puede estarse haciendo esto". "Creo que son las cuestiones que tienen que ver con las tentaciones y las debilidades, ¿verdad?, de la gente, y que siempre se está en riesgo de poder caer en eso. Por eso me parece importante que siempre se digan las cosas, que haya crítica y que vayamos por el camino correcto", resaltó.

Por ello, indicó Castillo Juárez, "es un debate que también internamente tenemos que estar dando y que frente a cualquier flaqueza, pues se tiene que decir y corregir". Sobre si Morena puede perder el poder ante la falta de autocrítica, la Senadora apuntó: "Bueno, siempre estará ese riesgo. Nada es permanente y, por lo tanto, tenemos que seguirnos esforzando siempre por ser mejores. Una de las cosas es que no necesariamente ser el mejor, sino siempre nosotras mismas estar trabajando por mejorar".

La sucesión en el Senado

Itzel Castillo busca suceder en la presidencia del Senado a Gerardo Fernández Noroña. La Senadora es hija de una figura mítica de la izquierda mexicana: Heberto Castillo, y de Teresa Juárez, la representante de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando acudió a la Cámara de Diputados por el proceso de desafuero en contra de quien se convertiría en Presidente de México.

Pero la Senadora también tiene su propia historia en la izquierda mexicana. "Cuando López Obrador vence a mi papá para la presidencia del PRD [en 1996], yo en ese momento me incorporé al Comité Ejecutivo Nacional como secretaria de comunicación y propaganda con Andrés Manuel, cuando además por esa reforma también una de las cosas que sucedió es que se empezó a participar en televisión con los spots", relata.

"Es decir, pasamos de las pintas de las bardas con chapopote desde el Partido Mexicano de los Trabajadores a lo que sería el espacio de la televisión, los spots con esta Secretaría también de comunicación y propaganda. Y bueno, pues posterior también en este movimiento yo participé a partir de lo que sucedió en el fraude del 2006 en el Gobierno legítimo, como la Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda", recuerda Itzel Castillo.

"Entonces, he estado al lado de Andrés Manuel López Obrador: me enorgullece mucho haber participado con él. Considero que he sido dentro de la izquierda, consistente, que hemos venido trabajando y he participado pues en la administración pública también desde luego como legisladora y en lo que fue la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que fue a partir también de una lucha que se dio durante mucho tiempo para que en esta ciudad de México se eligieran a los gobernantes", subrayó la Senadora.

Castillo Juárez consideró que "somos hijos y somos hijas de la Revolución mexicana, del Movimiento estudiantil del '68 y de todas las batallas que están por venir, pero que finalmente nuestros ideales se han venido concretando". "Y yo sé que en este caso tanto mi papá, Heberto Castillo, como mi mamá, Teresa Juárez, estarían muy contentos de ver esta situación y de reconocer los números como ahorita estábamos viendo de la reducción de la la pobreza en México de los resultados palpables, los resultados reales de la aplicación de una política social", completó.

La izquierda y la Reforma Electoral

Cuestionada sobre la Reforma Electoral que planteó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Senadora Itzel Castillo reconoció que este 1 de septiembre se realizará "un acto fundamental" ante la elección judicial, que fue la primera gran reforma para cambiar al sistema. "Por eso también para mí sería un honor tomarle la protesta a los jueces, magistrados y ministros, pero desde luego que lo que sigue como una de las grandes cuestiones, pues tiene que ver con esta reforma política electoral".

"Y en esta misma batalla como se habla, pues tiene que haber una discusión. Esperamos que sea una discusión a nivel del Senado de la República, también una discusión de altura, y eso es lo que esperamos y es por lo que estamos pugnando. Creemos que, como se dice, por ahí la política es el arte de discutir y de conciliar", previó.

Si llega a la presidencia del Senado, Castillo Juárez será la encargada de encabezar y dirigir el debate en el recinto. "Una de las cosas importantes es que se pueda llevar a cabo en buenos términos, pero desde luego que los debates van a ser fuertes y en este caso pues tenemos posiciones diversas y vamos a tener que ir yendo hacia el rumbo adecuado para esta Cuarta Transformación", adelantó.