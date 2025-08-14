EU castiga a 7 miembros de "Cárteles Unidos" y "Los Viagras"; incluye a "El Abuelo"

Por su participación en actividades de narcotráfico, extorsión y violencia, el Departamento del Tesoro de EU sancionó a siete integrantes de las organizaciones identificadas como "Cárteles Unidos" y "Los Viagras".

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU), a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció hoy sanciones contra dos cárteles mexicanos, "Cárteles Unidos" y "Los Viagras", y siete individuos afiliados, los cuales estarían vinculados a actividades de terrorismo, narcotráfico y extorsión en el sector agrícola de México, entre quienes destaca "El Abuelo", líder de "Cárteles Unidos".

A través de un comunicado, el Tesoro estadounidense informó sobre esta acción "tomada de conformidad con las autoridades antinarcóticos y antiterroristas", como reflejo de la política impulsada por el Gobierno de Donald Trump para "eliminar por completo los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales que amenazan al pueblo estadounidense".

Según el boletín, "Cárteles Unidos" y "Los Viagras" son responsables de generar violencia significativa en México, incluyendo el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo hacia Estados Unidos, extorsión a productores agrícolas, y ataques contra civiles y fuerzas de seguridad mexicanas.

En ese contexto, dio a conocer el bloqueo de "todos los bienes e intereses en bienes" de las siete personas sancionadas.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control is sanctioning notorious Mexican cartels Carteles Unidos and Los Viagras, along with seven affiliated individuals linked to terrorism, drug trafficking, and extortion in Mexico’s agricultural sector. These actions further… — Treasury Department (@USTreasury) August 14, 2025

"Además, también se bloquean todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas", explicó el Tesoro en su publicación.

Las siete personas afectadas por estas sanciones incluyen a cuatro integrantes de "Cárteles Unidos" y tres de "Los Viagras".

Por parte de "Cárteles Unidos" se encuentran: Juan José Farías Álvarez, alias "El Abuelo", líder de la organización; Luis Enrique Barragán Chávez, alias "Wicho", involucrado en extorsiones a campesinos; Alfonso Fernández Magallón, alias "Poncho", reclutador; y Edgar Valeriano Orozco Cabadas, alias "El Kamoni", supervisor de sicarios.

Los miembros de "Los Viagras" señalados en el comunicado son: Nicolás Sierra Santana, alias "El Gordo", cofundador y uno de los líderes del cártel; Heladio Cisneros Flores, alias "La Sirena", miembro destacado de la organización; y César Sepúlveda Arellano, alias "El Botox", otro de los líderes del grupo y responsable de un productor agropecuario.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que estas sanciones buscan exponer las diversas formas en que los cárteles generan ingresos a través de actividades violentas y explotan sectores económicos legítimos.

“Junto con nuestros socios en las fuerzas del orden de Estados Unidos, continuaremos atacando cada esfuerzo de los cárteles para financiar sus esquemas criminales”, afirmó Bessent.

El Tesoro de EU recordó que en Michoacán, un estado clave para la producción agrícola de México, los cárteles han intensificado sus prácticas de extorsión, particularmente en el sector del aguacate y los cítricos. "Los Viagras", por ejemplo, han obligado a productores a pagar cuotas bajo amenaza de violencia, e incluso han establecido redes de Internet en comunidades locales, exigiendo pagos a cambio de no sufrir represalias.

En tanto, "Carteles Unidos" ha sido vinculado al reclutamiento de mercenarios extranjeros y al uso de explosivos improvisados, causando la muerte de soldados mexicanos.

La acción de hoy, explicaron las autoridades de país vecino, se coordinó con el Departamento de Justicia, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI y la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF). Además, el Departamento de Estado anunció recompensas por información que conduzca a la captura de cinco de los individuos sancionados.