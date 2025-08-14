FBI regresa a México manuscrito firmado por Cortés; se lo robaron entre 1980 y 1990

Redacción/SinEmbargo

14/08/2025 - 4:11 pm

El manuscrito data de 1527 y fue firmado por Hernán Cortes. El FBI cree que fue robado entre 1985 y 1993, y que pasó por varias manos antes de ser recuperado.

El manuscrito data de 1527 y fue firmado por Hernán Cortes. El FBI cree que fue robado entre 1985 y 1993, y que pasó por varias manos, por lo que no hay detenidos ni acusados de ningún crimen por este caso. En 2023, EU devolvió también una carta firmada por el español.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).– Estados Unidos (EU) ha devuelto esta semana a México un manuscrito que tiene casi 500 años de vida, y que fue firmado por Hernán Cortés. El documento había sido robado varias décadas atrás y ahora vuelve al país después de un largo camino lleno de peripecias.

El martes, el Buró Federal de Investigaciones de EU (FBI, por sus siglas en inglés) regresó al Gobierno de México el manuscrito robado, firmado por Cortés. Se trata de una "página manuscrita original, firmada el 20 de febrero de 1527", explicó la agente especial Jessica Dittmer.

La carta, añadió la experta, "describe el pago de pesos de oro común para gastos de preparación para el descubrimiento de las tierras de las especias, por lo que realmente ofrece una idea clara de la planificación y preparación para territorios inexplorados en aquel entonces".

El FBI detalló que el manuscrito fue robado en algún momento "entre las décadas de 1980 y 1990". De acuerdo con Dittmer, el documento tiene importancia histórica porque contiene un relato completo de los detalles logísticos y de planificación relacionados con el viaje de Cortés a lo que eventualmente se convertiría en el territorio de Nueva España.

"Piezas como ésta se consideran bienes culturales protegidos y representan momentos valiosos en la historia de México, por lo que es algo que los mexicanos tienen en sus archivos para comprender mejor la historia", afirmó la experta.

Historia de un robo

El Archivo General de la Nación incluyó originalmente el manuscrito repatriado entre una colección de documentos históricos firmados a mano por Cortés. Pero tras microfilmar la colección en octubre de 1993 como parte de un proceso de inventario, la institución descubrió que 15 páginas habían desaparecido.

En 2024, el Gobierno mexicano solicitó la ayuda del Equipo de Delitos de Arte del FBI para localizar la página 28 de la colección. Este departamento mantiene un "Archivo Nacional de Arte Robado", que es una extensa base de datos con imágenes de referencia e información sobre obras de arte y objetos culturales que se sabe que han sido robados.

La firma de Cortés en el manuscrito entregado esta semana a México.
La firma de Cortés en el manuscrito entregado esta semana a México. Foto: FBI

Dittmer contó que ella y el agente de la Policía de Nueva York, Rigel Zeledon, iniciaron una investigación "desde una perspectiva diferente". La investigación de fuentes abiertas pronto los llevó a creer que el manuscrito desaparecido probablemente se encontraba en el territorio continental de Estados Unidos, lo que finalmente limitó su búsqueda.

Los investigadores trabajaron entonces con el FBI de Atlanta y la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York para obtener el apoyo legal necesario para encontrar los registros pertinentes y rastrear el artefacto desaparecido.

"Como grupo, trabajamos en pasos logísticos adicionales para asegurar que todas las partes interesadas recibieran toda la información necesaria para preparar nuestra incautación del documento", dijo Dittmer.

El misterio de los "ladrones" del manuscrito

El FBI, sin dar los detalles de estas personas o instituciones, sostuvo que las partes interesadas renunciaron a sus derechos sobre el documento para que las autoridades estadounidenses pudieran tomar posesión legal del mismo, verificarlo y, finalmente, devolvérselo a sus legítimos dueños.

Se cree que el documento fue robado entre 1985 y octubre de 1993, basándose en la numeración reveladora de cera que los archivistas usaron entre 1985 y 1986. De esta manera, los mismos detalles precisos que ayudaron a los investigadores a encontrar el documento también les ayudaron a autenticarlo.

El FBI confirmó que ninguna persona ni institución será procesado en relación con el robo de este documento, ya que los investigadores evaluaron que el manuscrito "cambió de manos varias veces" en las décadas transcurridas desde su desaparición. La repatriación de esta semana marca la segunda "victoria", como la califica el FBI, en el proceso de localización de estos documentos históricos y su repatriación a sus legítimos dueños.

Y es que en julio de 2023, el Gobierno de EU devolvió a México un manuscrito firmado por Hernán Cortés en 1527. Esto fue posible porque las autoridades mexicanas avisaron de su desaparición a las autoridades estadounidenses, las cuales rastrearon y encontraron este documento para repatriarlo a México en tiempo récord.

