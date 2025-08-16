DATOS ¬ ¿Quiénes son los más pobres de México? Los indígenas y los afrodescendientes

Pedro Mellado Rodríguez

16/08/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

Los indicadores de pobreza permiten hacer un acercamiento a la población con mayor rezago. De acuerdo con los datos del Inegi, la pobreza persiste para la población indígena y es más aguda en mujeres indígenas. La misma condición es para la población afrodescendiente, de la cual por primera vez se cuenta con un indicador.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- En México, la población indígena y la afrodescendiente concentran con mayor rigor la pobreza. Ambas registran promedios superiores a la media nacional, que fue del 29.6 por ciento, de acuerdo con el informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El 66.3 por ciento de la población indígena del país vive en condiciones de pobreza, en tanto que el 32.3 de la población afrodescendiente se encuentra en una situación similar.

La población indígena y afrodescendiente refleja un nivel de pobreza aún más alto que el promedio nacional según la medición realizada por el Inegi, misma que concluye que en 2024 el 29.6 por ciento de la población, equivalente a 38.5 millones de personas, se encontraba en pobreza multidimensional; el 5.3 por ciento, equivalente a 7 millones de personas, estaban en pobreza extrema y el 24.2 por ciento, representaba 31.5 millones de personas en pobreza moderada.

En el Censo de Población 2020 realizado por el propio Inegi se estimó que 23.2 millones de personas de tres años en adelante se identificaban como indígenas en México, lo que equivale al 19 por ciento de la población de esa edad. La cifra actualizada de referencia de población que el Instituto tomó para su medición es de 130 millones de  habitantes.

Esto significa que, según las estadísticas proporcionadas este miércoles por el Instituto, hay en el país 15.38 millones de personas de origen indígena que padecen la pobreza multidimensional.

Las mediciones sobre la pobreza de la población indígena repercuten directamente en los promedios de algunas entidades del país en las que se concentran los diversos grupos étnicos: Chiapas refleja un 66 por ciento de la población en la pobreza; en Guerrero asciende al 58.1 por ciento y en Oaxaca es del 51.6 por ciento.

Cuando la referencia es con respecto a la pobreza extrema, que es del 5.3 por ciento a nivel nacional, equivalente a 7 millones de personas, son los estados con mayor presencia de población indígena los que están por encima del promedio nacional. Los estados en donde la población indígena tiene mayores dificultades para cubrir gastos tan básicos como la alimentación, son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

De entre la población indígena que vive en pobreza, las mujeres indígenas padecen aún más esta condición. Son más pobres entre los pobres y reportan más carencias.

El 60 por ciento de las mujeres indígenas son pobres; el 38 por ciento tiene pobreza moderada y el 23 por ciento en pobreza extrema.

Estos niveles de pobreza implican complejidades para comprar alimentos de la canasta básica y el pago de servicios. En el caso de la pobreza extrema implica complejidades como no poder satisfacer las necesidades alimentarias.

Sobre las carencias de las mujeres indígenas sobresale la de seguridad social, ya que el 76.6 por ciento no cuenta con ella; el 53.2 por ciento no tiene los servicios básicos en su vivienda como luz, gas o agua y el 47 por ciento reportó no tener acceso a servicios de salud.

Otro dato sobresaliente de la medición del Inegi es que por primera vez ofrece datos de la población afrodescendiente. Ésta padece pobreza multidimensional y el registro es superior a la media nacional: 32.3 por ciento. Aunque en el ámbito rural es mayor, pues llega al 45.8 por ciento.

El 28 de agosto del 2024 el Inegi presentó su última actualización con respecto a la población afrodescenciente de México y la estimó en 3.1 millones de personas en 2023: el 51 por ciento corresponde a mujeres y 49 por ciento a hombres. Las entidades federativas con mayor porcentaje de población afrodescendiente son: Guerrero, con 9.5 por ciento; Morelos, con 4.9 por ciento; Colima, con 3.9 por ciento y Quintana Roo con 3.9 por ciento.

La medición de la pobreza multidimensional 2024 concluye que el 32.3 por ciento de afrodescendientes en la pobreza equivalen a por lo menos un millón de personas.

Este registro también tiene impacto en las entidades donde hay prevalencia de población afrodescendiente, que tienen promedios más altos que el resto del país. Más de la mitad de la población afrodescendiente de México, el 53.2 por ciento del total, se concentra en 6 entidades: Estado de México con 19.2 por ciento; Guerrero con 11.0 por ciento; Nuevo León con 6.6 por ciento; Chiapas con 5.8 por ciento; Jalisco con 5.7 por ciento y Oaxaca con 4.9 por ciento.

Hubo un descenso del 12.3 por ciento en promedio de la pobreza durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2024 y por lo menos 12.3 millones de personas abandonaron su situación de necesidad. Pero entre los indígenas y los afrodescendientes el avance en el bienestar fue menor.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

Por devs
Por devs
Por devs
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Huarache affaire

"Con estas iniciativas se pretende que quede lejos aquella Oaxaca que sufrió tanto abuso, la que provocó...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

De qué nos morimos en México

"La enfermedad cardíaca se mantiene como la principal causa de muerte en México, con 192 mil 563...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Las mentadas de madre

"Ahora bien, la única diferencia de esta mentada a las anteriores mentadas es que va dirigida contra...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Mexicanos al grito de guerra

"La frase de Trump –o la calumnia, mejor dicho--, de que "México hace lo que le decimos...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Una brutal pelea entre una vendedora y una guardia de seguridad de un hospital del IMSS-Bienestar de Playa del Carmen quedó captada en vídeo.
1

VIDEO ¬ Vendedora golpea a guardia de seguridad afuera de hospital del IMSS Bienestar

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza
2

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza

3

Trenes, narco, migrantes, energía. Integración. México y Guatemala planean en grande

Trump ordena despliegue de cuatro mil marinos en aguas de América Latina y el Caribe
4

Trump embarca a 4 mil marines. Van "contra el narco" en los mares de AL y el Caribe

Reunión de Trump y Putin termina sin acuerdo sobre Ucrania
5

No hay acuerdo. Putin planteó a Trump destituir a Zelenski y reencontrarse en Moscú

LA SSP Campeche detiene a operadores del CJNG
6

La SSP de Campeche detiene a "El 80", líder de una célula del CJNG, y a cuatro más

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
7

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

La Semar desmanteló un laboratorio clandestino en Nayarit y aseguró más de 12.8 toneladas de metanfetamina, con un valor de más de 3 mil millones de pesos.
8

La Semar desmantela narcolaboratorio en Nayarit; decomisa 12.8 toneladas de droga

La FGJ-Edomex detiene a German "N", empresario que golpeó a hombre en club de pádel.
9

Fiscalía detiene a #LordPadel, empresario que golpeó a un hombre en club del Edomex

El dinero que “Don Ricardo” Salinas Pliego le escatimó al SAT regresará, en forma de programas u obras, a la gente que tiene menos que él.
10

Los 10 hombres (no mujeres) que operan la máquina legal y política de Salinas Pliego

Mamá de Fernando, menor asesinado, denuncia amenazas de policías Los Reyes, La Paz.
11

Mamá de Fernando, menor asesinado, denuncia amenazas de policías Los Reyes, La Paz

El Magistrado Reyes Rodríguez propone anular elección de ministros por acordeones.
12

Magistrado propone anular la elección judicial de la SCJN por el uso de acordeones

Omar Reyes Colmenares, un abogado con formación de policía de investigación y que ha sido colaborador de Omar García Harfuch, es el nuevo titular de la UIF.
13

#PuntosYComas ¬ La UIF, con policía al frente, debe justificar sus amplias facultades

El Presidente Donald Trump y la Primera Dama, Melania Trump.
14

Melania Trump amenaza con demanda millonaria a Hunter Biden por ligarla con Epstein

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
15

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
En México, los indígenas y los afrodescendientes son los más pobres. Ambas poblaciones registran promedios superiores a la media nacional (29.6%), según Inegi.
1

DATOS ¬ ¿Quiénes son los más pobres de México? Los indígenas y los afrodescendientes

Deportistas que representan a México en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 llegaron a la marca de 50 medallas ganadas de oro, plata y bronce.
2

México llega a 50 medallas ganadas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

3

La Interpol emite ficha roja contra Zhi Dong Zhang, fugitivo chino ligado al CJNG

La Semar desmanteló un laboratorio clandestino en Nayarit y aseguró más de 12.8 toneladas de metanfetamina, con un valor de más de 3 mil millones de pesos.
4

La Semar desmantela narcolaboratorio en Nayarit; decomisa 12.8 toneladas de droga

Trump ordena despliegue de cuatro mil marinos en aguas de América Latina y el Caribe
5

Trump embarca a 4 mil marines. Van "contra el narco" en los mares de AL y el Caribe

Omar Reyes Colmenares, un abogado con formación de policía de investigación y que ha sido colaborador de Omar García Harfuch, es el nuevo titular de la UIF.
6

#PuntosYComas ¬ La UIF, con policía al frente, debe justificar sus amplias facultades

Una brutal pelea entre una vendedora y una guardia de seguridad de un hospital del IMSS-Bienestar de Playa del Carmen quedó captada en vídeo.
7

VIDEO ¬ Vendedora golpea a guardia de seguridad afuera de hospital del IMSS Bienestar

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) anunció que México y EU firmaron un acuerdo para controlar al gusano barrenador del ganado.
8

México y EU firman acuerdo para controlar la plaga de gusano barrenador en el ganado

La CBP de Estados Unidos incautó 389 kilogramos de metanfetamina que fue traficada oculta en un tráiler cargado con rosas a través de la frontera con México.
9

EU decomisa casi 400 kilos de metanfetamina oculta entre rosas en frontera con México

Reunión de Trump y Putin termina sin acuerdo sobre Ucrania
10

No hay acuerdo. Putin planteó a Trump destituir a Zelenski y reencontrarse en Moscú

El Magistrado Reyes Rodríguez propone anular elección de ministros por acordeones.
11

Magistrado propone anular la elección judicial de la SCJN por el uso de acordeones

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza
12

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza