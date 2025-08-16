DATOS ¬ ¿Quiénes son los más pobres de México? Los indígenas y los afrodescendientes

Los indicadores de pobreza permiten hacer un acercamiento a la población con mayor rezago. De acuerdo con los datos del Inegi, la pobreza persiste para la población indígena y es más aguda en mujeres indígenas. La misma condición es para la población afrodescendiente, de la cual por primera vez se cuenta con un indicador.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- En México, la población indígena y la afrodescendiente concentran con mayor rigor la pobreza. Ambas registran promedios superiores a la media nacional, que fue del 29.6 por ciento, de acuerdo con el informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El 66.3 por ciento de la población indígena del país vive en condiciones de pobreza, en tanto que el 32.3 de la población afrodescendiente se encuentra en una situación similar.

La población indígena y afrodescendiente refleja un nivel de pobreza aún más alto que el promedio nacional según la medición realizada por el Inegi, misma que concluye que en 2024 el 29.6 por ciento de la población, equivalente a 38.5 millones de personas, se encontraba en pobreza multidimensional; el 5.3 por ciento, equivalente a 7 millones de personas, estaban en pobreza extrema y el 24.2 por ciento, representaba 31.5 millones de personas en pobreza moderada.

En el Censo de Población 2020 realizado por el propio Inegi se estimó que 23.2 millones de personas de tres años en adelante se identificaban como indígenas en México, lo que equivale al 19 por ciento de la población de esa edad. La cifra actualizada de referencia de población que el Instituto tomó para su medición es de 130 millones de habitantes.

Esto significa que, según las estadísticas proporcionadas este miércoles por el Instituto, hay en el país 15.38 millones de personas de origen indígena que padecen la pobreza multidimensional.

Las mediciones sobre la pobreza de la población indígena repercuten directamente en los promedios de algunas entidades del país en las que se concentran los diversos grupos étnicos: Chiapas refleja un 66 por ciento de la población en la pobreza; en Guerrero asciende al 58.1 por ciento y en Oaxaca es del 51.6 por ciento.

Cuando la referencia es con respecto a la pobreza extrema, que es del 5.3 por ciento a nivel nacional, equivalente a 7 millones de personas, son los estados con mayor presencia de población indígena los que están por encima del promedio nacional. Los estados en donde la población indígena tiene mayores dificultades para cubrir gastos tan básicos como la alimentación, son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

De entre la población indígena que vive en pobreza, las mujeres indígenas padecen aún más esta condición. Son más pobres entre los pobres y reportan más carencias.

El 60 por ciento de las mujeres indígenas son pobres; el 38 por ciento tiene pobreza moderada y el 23 por ciento en pobreza extrema.

Estos niveles de pobreza implican complejidades para comprar alimentos de la canasta básica y el pago de servicios. En el caso de la pobreza extrema implica complejidades como no poder satisfacer las necesidades alimentarias.

Sobre las carencias de las mujeres indígenas sobresale la de seguridad social, ya que el 76.6 por ciento no cuenta con ella; el 53.2 por ciento no tiene los servicios básicos en su vivienda como luz, gas o agua y el 47 por ciento reportó no tener acceso a servicios de salud.

Otro dato sobresaliente de la medición del Inegi es que por primera vez ofrece datos de la población afrodescendiente. Ésta padece pobreza multidimensional y el registro es superior a la media nacional: 32.3 por ciento. Aunque en el ámbito rural es mayor, pues llega al 45.8 por ciento.

El 28 de agosto del 2024 el Inegi presentó su última actualización con respecto a la población afrodescenciente de México y la estimó en 3.1 millones de personas en 2023: el 51 por ciento corresponde a mujeres y 49 por ciento a hombres. Las entidades federativas con mayor porcentaje de población afrodescendiente son: Guerrero, con 9.5 por ciento; Morelos, con 4.9 por ciento; Colima, con 3.9 por ciento y Quintana Roo con 3.9 por ciento.

La medición de la pobreza multidimensional 2024 concluye que el 32.3 por ciento de afrodescendientes en la pobreza equivalen a por lo menos un millón de personas.

Este registro también tiene impacto en las entidades donde hay prevalencia de población afrodescendiente, que tienen promedios más altos que el resto del país. Más de la mitad de la población afrodescendiente de México, el 53.2 por ciento del total, se concentra en 6 entidades: Estado de México con 19.2 por ciento; Guerrero con 11.0 por ciento; Nuevo León con 6.6 por ciento; Chiapas con 5.8 por ciento; Jalisco con 5.7 por ciento y Oaxaca con 4.9 por ciento.

Hubo un descenso del 12.3 por ciento en promedio de la pobreza durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2024 y por lo menos 12.3 millones de personas abandonaron su situación de necesidad. Pero entre los indígenas y los afrodescendientes el avance en el bienestar fue menor.