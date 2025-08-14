El Gobernador de Tamaulipas gestiona recursos con Banobras para carreteras y puentes

Redacción/SinEmbargo

14/08/2025 - 2:27 pm

El Gobernador Américo Villarreal sostuvo una reunión con Banobras; acordaron lineamientos para destinar recursos a proyectos de infraestructura en Tamaulipas.

El Gobernador de Tamaulipas aseguró que la alianza con Banobras permitirá acelerar obras que impulsarán la competitividad de la región.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El Gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo ayer por la tarde una reunión de trabajo con el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, en la que se acordaron lineamientos para destinar recursos a proyectos estratégicos de infraestructura en Tamaulipas.

Durante el encuentro, detalló en un comunicado, se abordó el respaldo financiero para ampliar el Puente Internacional Tres en Nuevo Laredo, mejorar la infraestructura carretera en distintas regiones del estado y consolidar obras en el Puerto del Norte, ubicado en Matamoros, que recientemente inició operaciones.

Tamaulipas acuerda inversión con Banobras.
El Gobierno estatal y Banobras invertirán en puente, puerto y carreteras. Foto: Gobierno de Tamaulipas

El mandatario estatal estuvo acompañado por el Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, y el director de la Administración Portuaria Integral (API) de Tamaulipas, Gustavo Guzmán, quienes presentaron los detalles técnicos y económicos de los proyectos.

Las obras forman parte de una estrategia para fortalecer el desarrollo económico de Tamaulipas, mejorar la conectividad logística y consolidar la competitividad de la entidad en sectores clave como comercio exterior, transporte y servicios portuarios.

El Gobierno estatal destacó que la colaboración con Banobras permitirá acelerar la ejecución de proyectos prioritarios y garantizar beneficios tangibles para las regiones con mayor dinamismo económico y vocación logística.

