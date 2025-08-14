Washington ofrece hasta 26 mdd por información sobre integrantes de "Cárteles Unidos"

El Departamento de Estado de EU ofreció recompensas de hasta 26 millones de dólares por información que lleve a la captura de cinco integrantes de la organización conocida como "Cárteles Unidos", a la que acusa de producir a gran escala metanfetamina y fentanilo.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- Estados Unidos (EU) anunció este jueves recompensas por un total de hasta 26 millones de dólares (mdd) por información que lleve a la detención, en cualquier país, de cinco narcotraficantes mexicanos identificados como líderes de "Cárteles Unidos", grupo criminal que nació como una alianza de cárteles más pequeños en el estado de Michoacán para evitar la incursión y combatir a los "Caballeros Templarios" y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Hoy, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anuncia ofertas de recompensas bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos [NRP] por información que conduzca a los arrestos y/o condenas, en cualquier país, de narcotraficantes mexicanos asociados con 'Cárteles Unidos' en México", informó el Departamento de Estado de EU en un comunicado.

La oferta incluye hasta 10 millones de dólares por Juan José Farías Álvarez, alias "El Abuelo"; hasta cinco millones por Nicolás Sierra Santana, alias "El Gordo"; hasta cinco millones por Alfonso Fernández Magallón, alias "Poncho"; hasta tres millones por Luis Enrique Barragán Chávez, alias "R5" o "Wicho"; y hasta tres millones por Edgar Orozco Cabadas, alias "El Kamoni", detallaron hoy las autoridades estadounidenses.

Enough violence. Enough fear. The years of violence and methamphetamine trafficking caused by Cárteles Unidos in Mexico must stop—now. pic.twitter.com/osjMc57QZF — US Dept of State INL (@StateINL) August 14, 2025

El Departamento de Estado explicó que "Cárteles Unidos" es una de las seis organizaciones que el 20 de febrero de 2025 fue denominada por el Gobierno estadounidense como Organización Terrorista Extranjera y Organización Terrorista Especialmente Designada.

Este grupo delictivo, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, surgió como una alianza de grupos criminales en Michoacán para frenar la incursión de organizaciones como los "Caballeros Templarios" y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

"Los miembros de los 'Carteles Unidos', y sus asociados, están involucrados en la producción a gran escala de metanfetamina y fentanilo en el territorio de Michoacán que controlan. La cocaína se adquiere de Colombia y luego se envía a los Estados Unidos utilizando algunos de los mismos canales de transporte utilizados para enviar metanfetamina y fentanilo a los Estados Unidos", apuntó la dependencia estadounidense.

Justice Department Charges Five Senior Leaders of the United Cartels, a Designated Foreign Terrorist Organization 🔗: https://t.co/jGU0kn7LZp pic.twitter.com/oUAxEAwyXq — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 14, 2025

Finalmente, el Departamento señaló que las ofertas de recompensa "están autorizadas" por el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos, el cual tiene como objetivo apoyar "los esfuerzos de las fuerzas del orden para interrumpir el crimen transnacional a nivel mundial y llevar a los fugitivos ante la justicia como un pilar clave de las prioridades de 'Estados Unidos primero' del Presidente Trump".

Las ofertas de recompensa por información que lleve a la captura de los integrantes de "Cárteles Unidos" mencionados se dio el mismo día en que el Departamento del Tesoro de EU confirmó sanciones en contra de éstos, así como de tres integrantes de "Los Viagras". Estas medidas implican el bloqueo de todos los activos de los designados en Estados Unidos y prohíben cualquier transacción con ellos por parte de ciudadanos estadounidenses, bajo riesgo de sanciones civiles o penales.