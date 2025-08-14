Programa Vivienda para el Bienestar: ¿Cómo es el registro? ¿Qué documentos necesitas?

Las solicitudes serán evaluadas en un plazo máximo de 20 días hábiles y los preseleccionados recibirán una visita domiciliaria para validar la información.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) puso en marcha el registro del Programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia impulsada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El objetivo es garantizar el derecho a una vivienda adecuada, con prioridad para familias que viven en alta marginación, comunidades indígenas o que enfrentan carencias sociales.

En esta primera etapa se abrirán 58 módulos en 51 municipios de 20 entidades federativas: Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

La meta de esta etapa es reunir la documentación de todas las personas interesadas en participar para asignar, en un proceso posterior de selección, alguna de las 20 mil 999 acciones de vivienda previstas, que pueden incluir desde la construcción de una vivienda nueva, la ampliación o mejora de la ya existente, hasta la entrega de apoyos para adquirir un terreno o material de construcción, según las reglas del programa.

¿Cómo es el registro?

El Programa Vivienda para el Bienestar ya inició su primera etapa de inscripción en módulos instalados en 20 estados del país.

El trámite es personal, presencial y gratuito.

No se aceptan representantes, intermediarios ni gestores.

Sólo se realiza en los módulos oficiales habilitados.

Personal de la Conavi verificará la documentación, capturará datos en la Cédula de Diagnóstico y entregará un folio de registro.

Este folio servirá para perfilar la demanda y continuar con la selección.

¿Qué documentos llevar? (Original y copia)

Para completar tu registro en el Programa Vivienda para el Bienestar, es indispensable acudir con todos los documentos requeridos:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente).

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

El registro para el Programa Vivienda para el Bienestar se realizará, en la mayoría de los casos, en un horario de 8:00 a 16:00 horas. Algunos módulos podrán operar con horarios especiales o extendidos, por lo que es importante verificar la información antes de acudir.

Inician el registro para el programa de #ViviendaParaElBienestar

La #Conavi, @bienestarmx y la @SEDATU_mx, inician registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar, instalando 58 módulos en 51 municipios de 20 estados en esta primera etapa.https://t.co/TfvDsJrDi5 pic.twitter.com/XUCkoY39LH — Conavi (@Conavi_mx) August 13, 2025

Las fechas de atención cambian de acuerdo con cada municipio. Para evitar contratiempos, se recomienda asistir únicamente en el día asignado a tu localidad y llevar toda la documentación completa.

Para conocer la sede, fecha y horario que te corresponde, consulta el mapa interactivo en pvb.conavi.gob.mx. Esta herramienta permite ubicar rápidamente el módulo más cercano y ver su calendario de atención.

Si el mapa indica que aún no hay convocatoria para tu entidad, la Conavi pide estar atenta o atento a futuras etapas en las que se ampliará la cobertura.

¿Qué hacer después del registro?

La Conavi evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles.

Se publicará un listado preliminar de posibles beneficiarios en gob.mx/conavi y en puntos estratégicos de las zonas donde se interviene.

Las personas preseleccionadas recibirán llamada, SMS o mensaje de WhatsApp para programar una visita domiciliaria, en la que se verificará la información y, de ser necesario, se pedirá documentación adicional.

Es importante saber que todos los trámites son gratuitos; que el registro se hace únicamente en los módulos oficiales, y que la Conavi no trabaja con gestores ni intermediarios.