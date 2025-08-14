La SSP de Campeche detiene a "El 80", líder de una célula del CJNG, y a cuatro más

Los cinco detenidos en Campeche estarían relacionados con el ataque con drones en diversos puntos del sureste mexicano.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- Autoridades detuvieron este jueves a cinco presuntos miembros del crimen organizado en Campeche, entre los que se encuentra José Roberto "N", alias "El 80" y una mujer apodada "Lady Drones", quienes estarían relacionados con el Cárel Jalisco Nueva Generación (CJNG), explicó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad.

"Durante la revisión se aseguró un arma de fuego calibre 38 y los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente", explicó la Secretaría.

De acuerdo con medios locales, Roberto "N" era el presunto líder de una célula delictiva que operaba en Veracruz y una de las mayores generadoras de violencia de la entidad. Las fuerzas de seguridad realizaron las detenciones en Champotón.

La detención, detalló la institución, ocurrió en un filtro de revisión en Ciudad del Carmen, donde los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal detectaron una camioneta tipo van con placas de Michoacán, en la que viajaba el presunto líder criminal.

“El 80” era un objetivo prioritario del Gobierno Federal, por el que el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares había ofrecido una recompensa de hasta un millón de pesos en 2018. Roberto "N" es acusado por ser líder delincuencial de Aguadulce y Acayucan, en donde habría sido responsable de múltiples asesinatos en toda esa región.

José Roberto "N" fue agente del Ministerio Público y se desempeñó como Fiscal local durante el Gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa.

El arma que portaba "El 80" tenía incrustaciones de oro, empuñadora, nácar y grabados con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Marcela Muñoz, remarcó que los cinco detenidos están relacionados con el ataque con drones en diversos puntos del sureste mexicano.