René Vergara, director del penal "La Toma", es asesinado en Córdoba; FGE toma el caso

Redacción/SinEmbargo

14/08/2025 - 8:57 pm

El funcionario René Vergara Vergara se convirtió en el segundo director de un penal asesinado en Veracruz este año; el primero fue Antonio Huesca Figueroa, de Tuxpan.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- René Vergara Vergara, director del penal de mediana seguridad "La Toma", ubicado en Amatlán de los Reyes, Veracruz, fue asesinado a balazos en el municipio vecino de Córdoba, luego de estar cinco años en el cargo y, previamente, como jefe de los custodios.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió la mañana de este jueves, cuando el funcionario fue interceptado por un grupo de sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones mientras viajaba en una camioneta van cerrada sobre el Circuito Norte del fraccionamiento Villa Verde.

Tras el incidente, vecinos de la zona reportaron haber escuchado alrededor de cinco disparos, los cuales fueron notificados de inmediato a las autoridades correspondientes a través de los números de emergencia.

Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal acudieron al lugar de los hechos para acordonar la zona y montar un operativo en busca de los presuntos responsables del delito, en el cual participa efectivos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional.

En tanto, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar del incidente para brindar atención médica al director del penal. Sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de Ley.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Veracruz dio a conocer que ya inició una carpeta de investigación por el atentado que cobró la vida de su colega René Vergara.

“Se realizan las diligencias correspondientes para confirmar la identidad del occiso, quien de manera preliminar se presume prestaba sus servicios en el Centro de Reinserción Social La Toma”, destacó la autoridad.

La dependencia señaló que, de manera preliminar, se presume que la víctima laboraba en el Centro de Reinserción Social "La Toma". Asimismo, indicó que fiscales, peritos y policías ministeriales, en coordinación con fuerzas federales y estatales, realizan las diligencias necesarias para el esclarecimiento del caso.

Cabe mencionar que Vergara Vergara es el segundo director de un centro penitenciario asesinado en Veracruz en lo que va del año. El primero fue Antonio Huesca Figueroa, titular del Cereso de Tuxpan, quien el pasado 17 de junio fue atacado a balazos mientras conducía su automóvil en el centro de la entidad.

