Reyes Colmenares, de ocuparse de criminales en prisión a cazar sus finanzas en la UIF

Dulce Olvera

14/08/2025 - 5:12 pm

Omar Reyes Colmenares

Artículos relacionados

Hasta hace unos días, el responsable de los centros penitenciarios federales era Omar Reyes Colmenares, un funcionario cercano al Secretario de Seguridad Omar García Harfuch que esta semana fue ratificado para ser titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).– Dentro de los Centros Federales de de Readaptación Social (Ceferesos), de la Ciudad de México y de Baja California, 26 criminales seguían cometiendo secuestros, extorsiones y homicidios, reconoció el Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch, respecto a los reos enviados a Estados Unidos, entre ellos, integrantes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como “El Cuini”, cuñado de “El Mencho”, y “El Chavo Félix”, yerno de “El Mayo” Zambada.

Hasta hace unos días, el titular de Prevención y Reinserción Social (PRS) de la Secretaría de Seguridad era Omar Reyes Colmenares, un funcionario cercano a García Harfuch que esta semana fue ratificado para ser titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en sustitución del político Pablo Gómez Álvarez.

Egresado de Derecho de la UNAM, Reyes Colmenares también fue subsecretario del Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México en el periodo de Claudia Sheinbaum, así como director de la oficina de la Interpol en México y director de la Jefatura de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México.

“Estos delincuentes de alto perfil, aún privados de su libertad, continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad", aseguró García Harfuch en conferencia de prensa.

El Secretario de Seguridad informó que estas 26 personas se encontraban detenidas en cinco Ceferesos y cuatro centros penitenciarios estatales, ubicados en el Altiplano (Estado de México), Coahuila, Durango, Guanajuato y Oaxaca. Enfrentaban investigaciones también en Estados Unidos por tráfico de personas, homicidios, delitos con arma de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada.

reos en ceferesos
Origen de 26 reos enviados a EU desde donde operaban extorsiones, secuestros o homicidios. Foto: Secretaría Seguridad

El video informativo de la Secretaría de Seguridad detalló que 14 reos procedían de Centros Federales de Readaptación Social ; 11 de Centros Penitenciarios en la Ciudad de México, y un reo de un centro de Baja California.

En la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, donde había 593 privados de su libertad a julio de 2025, estaba detenido Servando Gómez, alias “La Tuta”, líder de la Familia Michoacana que luego operó en Tierra Caliente con Los Caballeros Templarios. Fue trasladado a Nueva York para enfrentar la cadena perpetua. Asimismo, desde su captura en enero en Sinaloa, ahí estaba recluso Félix Gastélum, el yerno de “El Mayo” Zambada, ahora enviado a California.

Abigael González Valencia, "El Cuini” –cuñado del fundador del CJNG–, estuvo en varias prisiones desde su detención en 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco. Primero estuvo detenido en el Altiplano, pero solicitó a un juez su traslado y un tribunal le concedió el pase al Cefereso 14 en Gómez Palacio, Durango, también centro federal de máxima seguridad.

Pero en 2019 alegó temer por su vida porque, dijo, la mayoría de los reos de ahí están señalados de secuestro y fue enviado al Reclusorio Norte, del sistema penitenciario de la CdMx, donde custodios asignados a su vigilancia denunciaron sentirse amenazados y aseguraron haber detectado presencia de camionetas con hombres armados en las inmediaciones del penal, localizado en la Alcaldía de Gustavo A. Madero.

México entregó a Estados Unidos a 26 presuntos narcotraficantes, incluido “El Cuini”, en un operativo binacional contra cárteles y delitos graves. Foto: Especial

“Se han recibido amenazas de que algo va a suceder como lo que le pasó al custodio del Reclusorio Oriente, que fue abatido en el Estado de México, que dejaron amenazas a mandos de seguridad y custodia de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, por lo que muchos queremos cambiarnos de área”, comentó un custodio según reportes de prensa en 2019. Finalmente, para evitar su fuga, se le regresó al Altiplano. Esta semana el identificado como operador financiero del CJNG fue trasladado al distrito de Columbia.

Al corte de julio 2025, 250 mil 455 personas estaban privadas de su libertad a nivel nacional. De ese total, 220 mil reos están por delitos de fuero común, de los cuales 134 mil 018 estaban sentenciados (53 por ciento) y 86 mil 610 aún no estaban sentenciados (34 por ciento), de acuerdo con cifras de Prevención y Readaptación Social.

A nivel nacional hay 275 centros penitenciarios, de los cuales 14 están bajo la gestión del Gobierno federal, 13 del Gobierno de la CDMX y 248 bajo gobiernos estatales. Del total, 138 centros registran sobrepoblación, sobre todo en los del Estado de México y Sonora.

Imagen: Previsión y Reinserción Social, julio 2025.

En el caso del grupo de reos trasladados a EU en febrero, el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que dos integrantes de los Zetas, el Z-40 y Z-42, participaron en el asesinato de 17 funcionarios penitenciarios.

“Miguel Ángel “N”, Z40, su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones y en el caso de Óscar N, alias Z42, su proceso fue pospuesto en 54 ocasiones. Estos dos sujetos fueron responsables del homicidio de 17 servidores públicos que trabajaban en la custodia de los centros penitenciarios federales y constantemente amenazaban al personal”, dijo.

Once reos de centros penitenciarios de la CdMx

La Secretaría de Seguridad detalló que 11 de los 26 criminales provenían de Centros Penitenciarios en la Ciudad de México. Prevención y Reinserción Social es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad federal que dirige los centros penitenciarios federales. Pero Omar Reyes Colmenares también fue Subsecretario de Sistema Penitenciario en la capital del país cuando García Harfuch era Secretario de Seguridad capitalino.

Antes de Reyes Colmenares, en 2022 el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador nombró como comisionado a Hazael Ruiz Ortega, un criminólogo con especialidad en Sistemas Penitenciarios y Menores Infractores.

Previamente también había subsecretario del Sistema Penitenciario en la Ciudad de México. Actualmente es Coordinador para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.

En enero de 2020, durante la gestión de Ruiz en el sistema penitenciario de la CdMx, tres reos del Cártel de Sinaloa se fugaron del Reclusorio Sur, supuestamente con la complicidad de funcionarios del sistema penitenciario. Fueron identificados como Víctor Félix Beltrán, operador financiero del cártel; Luis Fernando Meza, cuñado de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y Yael Osuna.

“Hubo corrupción y eso es evidente”, dijo Ruiz Ortega durante su comparecencia ante el Congreso de la CdMx.

Dulce Olvera

Dulce Olvera

Dulce Olvera es reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Conduce con Monserrat Antúnez "Dos con Todo" por SinEmbargo al Aire de 20:30 a 21:30 horas de L-V. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

María Rivera

Tributo

"Ojalá que el Gobierno mexicano ya tenga un plan a, b y c ante este escenario que...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Es inhumano politizar la salud

"A la fecha, unos 18 estados de la República Mexicana se han adherido al IMSS Bienestar, cediendo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Jurisprudencia liberal

"Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La hora del cuidado

"La Constitución de la Ciudad de México tendrá, en su artículo 9, un reconocimiento al derecho al...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
1

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

2

Trump: México y Canadá “hacen lo que les decimos”. Claudia: Aquí “el pueblo manda”

El Departamento de Estado de EU ofreció recompensas de hasta 26 mdd por información que lleve a la captura de cinco integrantes de "Cárteles Unidos".
3

Washington ofrece hasta 26 mdd por información sobre integrantes de "Cárteles Unidos"

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, fue detenido y será deportado a México para enfrentar un juicio por actos de corrupción.
4

Carlos Treviño, encumbrado (IMSS y Pemex) con Calderón-Peña, cae en EU por corrupción

La Conavi puso en marcha el registro del Programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia impulsada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
5

Programa Vivienda para el Bienestar: ¿Cómo es el registro? ¿Qué documentos necesitas?

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
6

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

Con el aumento al salario mínimo y los apoyos sociales durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 13.4 millones de personas dejaron la pobreza.
7

Histórico: 13.4 millones dejan la pobreza con AMLO y 2 millones, la pobreza extrema

El manuscrito data de 1527 y fue firmado por Hernán Cortes. El FBI cree que fue robado entre 1985 y 1993, y que pasó por varias manos antes de ser recuperado.
8

FBI regresa a México manuscrito firmado por Cortés; se lo robaron entre 1980 y 1990

Las y los paisanos piden boicotear a Home Depot, Target, Walmart y McDonald’s por ayudar al ICE a realizar sus redadas migratorias en Los Ángeles, California.
9

Los paisanos piden boicotear Home Depot, Target, Walmart y McDonald’s. Ayudan al ICE

Policía discrimina a mujer trans en el Metro de la CdMx; la SSC capacitará a efectiva.
10

Una policía discrimina a mujer trans en el Metro de la CdMx; la SSC anuncia sanción

El Gobierno federal presentó los avances de Kutsari, una iniciativa que busca que México diseñe y fabrique sus chips electrónicos, es decir, semiconductores.
11

El Gobierno federal presenta avances de Kutsari; fabricará semiconductores en 3 sedes

Dos policías de la CdMx salvaron a un bebé que se estaba ahogando con un cacahuate que había ingerido. Todo pasó en la estación del Metro Isabel la Católica.
12

VIDEO ¬ Policías salvan a un bebé en el Metro de la CdMx; se ahogaba con un cacahuate

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
13

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

La Senadora Laura Itzel Castillo, de Morena.
14

ENTREVISTA ¬ La izquierda siempre fue autocrítica; debe seguir así: Itzel Castillo

El Alcalde de Piedras Negras protagonizó un controversial momento al responder de forma alterada a una reportera si estaría dispuesto a hacerse el antidoping.
15

VIDEO ¬ Alcalde de Piedras Negras ataca a reportera; preguntó si se haría antidoping

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Omar Reyes Colmenares
1

Reyes Colmenares, de ocuparse de criminales en prisión a cazar sus finanzas en la UIF

La reunión prevista entre Trump y Putin será la primera desde la reelección del presidente estadounidense. ¿Qué busca cada uno y en qué podrían ponerse de acuerdo?
2

Trump y Putin preparan encuentro en Alaska: ¿Qué pueden acordar en la cumbre?

La Senadora Laura Itzel Castillo, de Morena.
3

ENTREVISTA ¬ La izquierda siempre fue autocrítica; debe seguir así: Itzel Castillo

El manuscrito data de 1527 y fue firmado por Hernán Cortes. El FBI cree que fue robado entre 1985 y 1993, y que pasó por varias manos antes de ser recuperado.
4

FBI regresa a México manuscrito firmado por Cortés; se lo robaron entre 1980 y 1990

La Conavi puso en marcha el registro del Programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia impulsada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
5

Programa Vivienda para el Bienestar: ¿Cómo es el registro? ¿Qué documentos necesitas?

El Departamento de Estado de EU ofreció recompensas de hasta 26 mdd por información que lleve a la captura de cinco integrantes de "Cárteles Unidos".
6

Washington ofrece hasta 26 mdd por información sobre integrantes de "Cárteles Unidos"

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó ayer que cuatro personas fueron vinculadas a proceso por el secuestro agravado de Irma Hernández Cruz.
7

Un Juez vincula a proceso a 4 personas por el secuestro de Irma Hernández en Veracruz

Previo a la reunión que sostendrá con Donald Trump en Alaska, Vladímir Putin resaltó los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania.
8

Putin destaca esfuerzos de EU para terminar la guerra; reunión podría fracasar: Trump

9

Trump: México y Canadá “hacen lo que les decimos”. Claudia: Aquí “el pueblo manda”

Por su participación en narcotráfico, extorsión y violencia, el Departamento del Tesoro de EU sancionó a siete integrantes de "Cárteles Unidos" y "Los Viagras".
10

EU castiga a 7 miembros de "Cárteles Unidos" y "Los Viagras"; incluye a "El Abuelo"

Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el dron de EU que sobrevoló el Edomex fue utilizado para una “investigación especial” relacionada con el crimen organizado.
11

Dron de EU voló Edomex a petición nuestra; fue para investigar crimen organizado: CSP

Las y los paisanos piden boicotear a Home Depot, Target, Walmart y McDonald’s por ayudar al ICE a realizar sus redadas migratorias en Los Ángeles, California.
12

Los paisanos piden boicotear Home Depot, Target, Walmart y McDonald’s. Ayudan al ICE