Reyes Colmenares, de ocuparse de criminales en prisión a cazar sus finanzas en la UIF

Hasta hace unos días, el responsable de los centros penitenciarios federales era Omar Reyes Colmenares, un funcionario cercano al Secretario de Seguridad Omar García Harfuch que esta semana fue ratificado para ser titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).– Dentro de los Centros Federales de de Readaptación Social (Ceferesos), de la Ciudad de México y de Baja California, 26 criminales seguían cometiendo secuestros, extorsiones y homicidios, reconoció el Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch, respecto a los reos enviados a Estados Unidos, entre ellos, integrantes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como “El Cuini”, cuñado de “El Mencho”, y “El Chavo Félix”, yerno de “El Mayo” Zambada.

Hasta hace unos días, el titular de Prevención y Reinserción Social (PRS) de la Secretaría de Seguridad era Omar Reyes Colmenares, un funcionario cercano a García Harfuch que esta semana fue ratificado para ser titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en sustitución del político Pablo Gómez Álvarez.

Egresado de Derecho de la UNAM, Reyes Colmenares también fue subsecretario del Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México en el periodo de Claudia Sheinbaum, así como director de la oficina de la Interpol en México y director de la Jefatura de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México.

“Estos delincuentes de alto perfil, aún privados de su libertad, continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad", aseguró García Harfuch en conferencia de prensa.

El Secretario de Seguridad informó que estas 26 personas se encontraban detenidas en cinco Ceferesos y cuatro centros penitenciarios estatales, ubicados en el Altiplano (Estado de México), Coahuila, Durango, Guanajuato y Oaxaca. Enfrentaban investigaciones también en Estados Unidos por tráfico de personas, homicidios, delitos con arma de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada.

El video informativo de la Secretaría de Seguridad detalló que 14 reos procedían de Centros Federales de Readaptación Social ; 11 de Centros Penitenciarios en la Ciudad de México, y un reo de un centro de Baja California.

En la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, donde había 593 privados de su libertad a julio de 2025, estaba detenido Servando Gómez, alias “La Tuta”, líder de la Familia Michoacana que luego operó en Tierra Caliente con Los Caballeros Templarios. Fue trasladado a Nueva York para enfrentar la cadena perpetua. Asimismo, desde su captura en enero en Sinaloa, ahí estaba recluso Félix Gastélum, el yerno de “El Mayo” Zambada, ahora enviado a California.

Abigael González Valencia, "El Cuini” –cuñado del fundador del CJNG–, estuvo en varias prisiones desde su detención en 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco. Primero estuvo detenido en el Altiplano, pero solicitó a un juez su traslado y un tribunal le concedió el pase al Cefereso 14 en Gómez Palacio, Durango, también centro federal de máxima seguridad.

Pero en 2019 alegó temer por su vida porque, dijo, la mayoría de los reos de ahí están señalados de secuestro y fue enviado al Reclusorio Norte, del sistema penitenciario de la CdMx, donde custodios asignados a su vigilancia denunciaron sentirse amenazados y aseguraron haber detectado presencia de camionetas con hombres armados en las inmediaciones del penal, localizado en la Alcaldía de Gustavo A. Madero.

“Se han recibido amenazas de que algo va a suceder como lo que le pasó al custodio del Reclusorio Oriente, que fue abatido en el Estado de México, que dejaron amenazas a mandos de seguridad y custodia de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, por lo que muchos queremos cambiarnos de área”, comentó un custodio según reportes de prensa en 2019. Finalmente, para evitar su fuga, se le regresó al Altiplano. Esta semana el identificado como operador financiero del CJNG fue trasladado al distrito de Columbia.

Al corte de julio 2025, 250 mil 455 personas estaban privadas de su libertad a nivel nacional. De ese total, 220 mil reos están por delitos de fuero común, de los cuales 134 mil 018 estaban sentenciados (53 por ciento) y 86 mil 610 aún no estaban sentenciados (34 por ciento), de acuerdo con cifras de Prevención y Readaptación Social.

A nivel nacional hay 275 centros penitenciarios, de los cuales 14 están bajo la gestión del Gobierno federal, 13 del Gobierno de la CDMX y 248 bajo gobiernos estatales. Del total, 138 centros registran sobrepoblación, sobre todo en los del Estado de México y Sonora.

En el caso del grupo de reos trasladados a EU en febrero, el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que dos integrantes de los Zetas, el Z-40 y Z-42, participaron en el asesinato de 17 funcionarios penitenciarios.

“Miguel Ángel “N”, Z40, su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones y en el caso de Óscar N, alias Z42, su proceso fue pospuesto en 54 ocasiones. Estos dos sujetos fueron responsables del homicidio de 17 servidores públicos que trabajaban en la custodia de los centros penitenciarios federales y constantemente amenazaban al personal”, dijo.

Once reos de centros penitenciarios de la CdMx

La Secretaría de Seguridad detalló que 11 de los 26 criminales provenían de Centros Penitenciarios en la Ciudad de México. Prevención y Reinserción Social es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad federal que dirige los centros penitenciarios federales. Pero Omar Reyes Colmenares también fue Subsecretario de Sistema Penitenciario en la capital del país cuando García Harfuch era Secretario de Seguridad capitalino.

Antes de Reyes Colmenares, en 2022 el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador nombró como comisionado a Hazael Ruiz Ortega, un criminólogo con especialidad en Sistemas Penitenciarios y Menores Infractores.

Previamente también había subsecretario del Sistema Penitenciario en la Ciudad de México. Actualmente es Coordinador para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.

En enero de 2020, durante la gestión de Ruiz en el sistema penitenciario de la CdMx, tres reos del Cártel de Sinaloa se fugaron del Reclusorio Sur, supuestamente con la complicidad de funcionarios del sistema penitenciario. Fueron identificados como Víctor Félix Beltrán, operador financiero del cártel; Luis Fernando Meza, cuñado de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y Yael Osuna.

“Hubo corrupción y eso es evidente”, dijo Ruiz Ortega durante su comparecencia ante el Congreso de la CdMx.