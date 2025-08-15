#PuntosYComas ¬ Y si se van los pluris, ¿qué harán sin Morena rémoras del PT y PVEM?

Pedro Mellado Rodríguez

14/08/2025 - 9:19 pm

Morena ha necesitado del PT y el PVEM para alcanzar la Mayoría Calificada de 334 legisladores que le permite hacer reformas a la Constitución Política del país. Esa necesidad ha sido aprovechada por sus aliados para obtener ventajas y más posiciones tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- Una rémora es un pececillo que se adhiere fuertemente al cuerpo de otro más grande, para alimentarse de él, pero sin matarlo. Esa es la historia que ha permitido sobrevivir a algunas organizaciones políticas como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a expensas del partido Morena. Y ese es un asunto que tendrá que resolver Morena en el momento en el que impulse una reforma, como la que un principio ha anunciado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para desaparecer los diputados y senadores plurinominales con los que se han nutrido esas dos organizaciones políticas.

Hasta la fecha Morena ha necesitado los membretes del PT y el PVEM para colocar por esa vía a algunos de sus candidatos, con el propósito de darle la vuelta a la disposición constitucional que le impide tener más de 300 diputados federales en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para alcanzar la Mayoría Calificada de 334 legisladores que le permite hacer reformas a la Constitución Política del país. La Fracción Cuarta del Artículo 54 constitucional establece: “Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios”, de Mayoría Relativa y Representación Proporcional. Esa necesidad de Morena ha sido aprovechada por PT y PVEM para obtener ventajas y más posiciones tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores.

Pero si desaparecieran los diputados plurinominales, la Mayoría Calificada de dos tercios de la Cámara equivaldría a 200 legisladores de Mayoría Relativa. En los comicios de junio del 2024 Morena, sin alianza, logró 176 diputados federales de Mayoría Relativa, pero colocó a otra buena cantidad de legisladores que obtuvieron mayoría de votos entre los 44 representantes populares del Partido Verde y los 36 del Partido del Trabajo.

Si sólo hubiera 64 senadores de Mayoría Relativa en el congreso, la mayoría calificada de dos tercios sería de 43 legisladores. En los comicios de junio del año pasado Morena, por su propia cuenta, sumó 47 senadores de la República. Más algunos de los que tiene prestados entre los 10 senadores de Mayoría Relativa que aparecen en la fracción del Partido Verde y los tres senadores de Mayoría Relativa en las filas del Partido del Trabajo.

Otro asunto que tendrá que resolver Morena son las condiciones que impondrá a quienes huyendo de otros partidos pretendan sumarse a sus filas. Esta tarea tendrán que resolverla los integrantes de la Comisión de Evaluación, creada por el Consejo Nacional de ese partido el domingo 20 de julio del 2025, que integran la dirigente nacional Luisa María Alcalde Luján; la secretaria general, Carolina Rangel Gracida; el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo Montaño; el documentalista Epigmenio Ibarra Almada y el antropólogo Armando Bartra Bergés.

DEL PRI, PAN Y PRD

La actual Senadora Verónica Noemí Camino Farjat fue Diputada local en el Congreso de Yucatán, de 2015 al 2018, cargo al que llegó postulada por el PRI. Ganó en el Distrito Electoral 3 con cabecera en la ciudad de Mérida. Actualmente es Senadora de la República por Morena. En el 2018 llegó por primera ocasión al Senado por el principio de Mayoría Relativa, como segunda fórmula en Yucatán, postulada por la coalición Morena-PT-PVEM. El año pasado fue reelecta para el mismo cargo, pero ahora como primera fórmula por la misma coalición electoral, para el periodo 2024-2030 en representación de Yucatán.

El Senador Javier Corral Jurado fue gobernador de Chihuahua por el PAN en el periodo 2016-2021. Hizo toda su carrera en el PAN, partido por el cual fue Senador en dos ocasiones, electo primero para el periodo 2000-2006 y luego para el sexenio 2012-2018, cargo que abandonó para contender por la gubernatura de Chihuahua en el 2016. También por el PAN fue diputado local en el Congreso de Chihuahua y luego Diputado federal en el Congreso de la Unión.

En las elecciones de junio del 2024, el perredista José Sabino Herrera Dagdug compitió como candidato al Senado de la República postulado por la coalición Fuerza y Corazón por México, que formaron el PRD, PAN y PRI. Quedó en segundo lugar y llegó a la Cámara Alta como senador de Primera Minoría. Ya en funciones se cambió a las filas de Morena.

DE PRD, PRI Y PAN

Pero hay otros perfiles que podríamos observar. Como el caso de la perredista Araceli Saucedo Reyes, que es similar al de José Sabino Herrera, pues ya estando electa como Senadora de Primera Minoría por la coalición Fuerza y Corazón por México, de PRI-PAN-PRD en el estado de Michoacán, en donde quedó en segundo lugar en la votación de la entidad, se cambió a las filas de Morena.

Alejandro Murat Hinojosa, llegó al Senado por la vía de la Representación Proporcional en la privilegiada lista nacional de Morena. Previamente fue Gobernador de Oaxaca, entre 2016 y 2022. Entre el 2012 y el 2015, durante la administración del presidente de la república priista, Enrique Peña Nieto, fue director general del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Es hijo del viejo priista José Murat Casab, también Gobernador de Oaxaca por el partido tricolor entre 1998 y 2004.

Caso singular es el del Senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien llegó al cargo postulado por el PAN, como legislador de Primera Minoría, al obtener el segundo lugar en la contienda en Veracruz, postulado por la coalición PAN-PRI-PRD. Su voto fue clave para que Morena y sus aliados tuvieran los 86 sufragios que necesitaban en el Senado de la República para hacer la mayoría calificada de 86 legisladores para aprobar la reforma judicial el miércoles 11 de septiembre del 2024. Hizo toda su carrera anterior en el PAN, por el cual fue dos veces alcalde de Boca del Río, en Veracruz, en donde también se desempeñó como Diputado en el congreso estatal.

¿LOS VERDES?

Aparece como Senadora en la bancada del Partido Verde Ecologista de México pero, María del Rocío Corona Nakamura es una expriiista con una larguísima trayectoria en el Partido Revolucionario Institucional, por el cual fue seis veces Diputada local en el Congreso de Jalisco; dos veces Diputada federal y en una ocasión regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara. En el 2024 contendió para Senadora de Segunda Fórmula por Jalisco, como candidata del Partido Verde Ecologista de México, pero respaldada por la coalición encabezada por Morena e integrada también por el Partido del Trabajo.

Caso parecido es el de Maki Esther Ortiz Domínguez, Senadora tamaulipeca de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, quien tuvo una larga trayectoria en las filas del Partido Acción, hasta que abandonó sus filas en el 2021. Por el PAN fue Diputada federal del 2003 al 2006; en el 2012 fue electa senadora de Mayoría Relativa como segunda fórmula del PAN por Tamaulipas; cargo que dejó en el 2016 para buscar y ganar la Alcaldía de Reynosa. En el 2018 se reeligió como Presidenta Municipal de Reynosa y estuvo en el cargo hasta el 2021.

Luego de abandonar el PAN, Ortiz Domínguez perdió la candidatura al Gobierno de Tamaulipas, ya como precandidata de Morena y fue vencida en la contienda interna por Américo Villarreal Anaya. Un dato curioso es que del 2006 al 2011, Maki Esther Ortiz Domínguez formó parte del gabinete del presidente de la República panista Felipe de Jesús Calderón, como Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, dentro de la Secretaría de Salud federal.

Por su parte Jorge Carlos Ramírez Marín es Senador de la República de Mayoría Relativa por el Partido Verde Ecologista de México, como candidato de Segunda Fórmula en la coalición que encabezó Morena y en la cual participó también el PT en los pasados comicios de junio del 2024. Para el periodo 2018-2024 ocupó el mismo cargo en la Cámara Alta, pero en esa ocasión llegó postulado por el PRI, partido al cual renunció en el 2023.

LOS CACIQUES

El Senador Alberto Anaya Gutiérrez llegó a la Cámara Alta por la vía de la Representación Proporcional. Desde su fundación, en 1990, es presidente nacional del Partido del Trabajo y eso le permitió reservar, para su beneficio, un lugar privilegiado en la Lista Nacional de Candidatos al Senado, al que llegó con una pequeña ayuda de los votos de sus aliados de Morena. En otras dos ocasiones ya ha sido senador de la República: 1997-2000 y 2006-2012.

En la lista de senadores de Representación Proporcional del Partido del Trabajo también está Yeidckol Polevnsky Gurwitz, quien fuera dirigente nacional de Morena entre 2017 y 2020. La ahora Senadora petista ya fue en dos ocasiones anteriores Diputada federal morenista. Ya había sido senadora del 2006 al 2012 postulada entonces por el Partido de la Revolución Democrática.

Senador de Primera Mayoría por el estado de Durango, Alejandro González Yáñez es también de los fundadores del Partido del Trabajo y ha participado tanto en la dirigencia estatal como nacional de esa organización política.  Con los votos de Morena, el Partido del Trabajo también consiguió otras dos senadoras de Mayoría Relativa de segunda fórmula para el periodo 2024-2030: Ana Karen Hernández Aceves, por Colima y Lizeth Sánchez García por Puebla.

Depurar sus filas y quedarse sólo con los políticos que cumplan sus principios será una difícil tarea para Morena, que está infiltrado por gente del más diverso origen y no todos son personas recomendables.

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

