VIDEOS ¬ Y ahora, Sandra Anaya, Diputada de Morena, presume viaje a la Muralla China

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- La Diputada de Morena, Sandra Anaya Villegas, está siendo criticada en redes sociales luego de que presumiera a través de un TikTok su viaje a China, en donde visitó la Gran Muralla, pese a los llamados de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a ejercer el poder con humildad y los recientes escándalos de otros legisladores del partido guinda que han sido vistos en hoteles de lujo.

El video fue subido por la Diputada a su cuenta en TikTok hace un par de días, pero hasta este jueves se volvió viral y despertó polémica y fuertes críticas en redes sociales. Anaya Villegas aclaró que ya se encuentra en el país.

La publicación, que sobrepasa las mil 500 reproducciones, estuvo acompañada por los hashtags: #running #solterayfeliz #sueñocumplido #murallachina.

La morenista también ha presumido sus viajes a Estados Unidos, Grecia, Francia y Holanda.

¿Quién es Sandra Anaya?

Sandra Anaya Villegas fungió entre 2021 y 2024 como Secretaria de Administración de Morelos, durante el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, sobre quien pesan señalamientos de desvíos de recursos.

La propia funcionaria tiene acusaciones de adquirir terrenos en las inmediaciones del Lago de Tequesquitengo a precios por debajo del valor comercial, al igual que con otros exfuncionarios de la misma Administración que son investigados actualmente por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos.

El caso de Sandra Anaya es el más reciente escándalo dentro de Morena, luego de que varios de sus militantes que presumieran sus viajes y vacaciones de lujo, las cuales contrastan con el principio austeridad que el partido incluye dentro de sus estatutos.

El propio secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, fue captado recientemente en un lujoso hotel de Tokio, Japón, tras las críticas que recibió por sus vacaciones, el hijo de Andrés Manuel López Obrador lo que publicó una carta en la que aclaró que no usó recursos públicos y que sólo gastaba siete mil 500 pesos diarios en el hospedaje que incluía el desayuno.

A él se sumó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, en un lujoso hotel en Lisboa, Portugal. Poco antes, Ricardo Monreal Ávila, quien está al frente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y es coordinador de Morena, fue visto en un hotel de lujo de Madrid.

Aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha evitado confrontarse con los legisladores de su partido, ha dejado claro en reiteradas ocasiones que su postura personal es que los funcionarios públicos deben ser humildes. Sheinbaum Pardo destacó que mientras las y los servidores públicos utilicen recursos personales para sus vacaciones, no hay delito ni falta.

“El poder es humildad y hay que ser austeros”, expresó al ser cuestionada sobre los viajes de los legisladores morenistas el pasado 25 de julio.

“Lo primero es que mientras sean recursos personales, no públicos, las personas tienen derecho a vacacionar”, sostuvo. No obstante, la mandataria mexicana advirtió que la ciudadanía está evaluando constantemente a las y los políticos.

Al preguntarle si consideraba que estas acciones eran contrarias a los principios de la llamada Cuarta Transformación (4T), Sheinbaum respondió: “No, cada quien está en evaluación de la gente. El movimiento es más fuerte”.