El boicot de los canadienses al alcohol de EU ya pega a esa industria, dice WSJ

El boicot de los canadienses al alcohol producido en Estados Unidos, tras la imposición de aranceles por parte de Donald Trump, ha comenzado a reducir las ventas de los productores de vinos y licores de la Unión Americana, según explica The Wall Street Journal.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- En los últimos días, Canadá suspendió la importación de licores y vinos estadounidenses en gran parte del país, en respuesta a los impuestos arancelarios de Donald Trump, con una tarifa del 35 por ciento, y por encima de lo establecido en el acuerdo que comparten con México, según informó The Wall Street Journal (WSJ) en una de sus publicaciones.

De acuerdo con el medio, varias licorerías muestran la ausencia de marcas como Jack Daniel's, Maker's Mark y Sailor Jerry, las cuales permanecen almacenadas sin posibilidad de venta, luego de que los empleados de las tiendas reemplazaran los productos por alternativas canadienses, como parte de las nuevas reglas de importación y distribución de alcohol dentro del país.

"El tema general era que estaban boicoteando a Estados Unidos", destacó Mike Brisebois, director de la revista digital The Whisky Explorer, tras organizar una cata en junio pasado donde sirvió únicamente whiskies canadienses, irlandeses y escoceses, por recomendación de sus invitados.

El grupo industrial Distilled Spirits Council, consultado por WSJ, detalló que las exportaciones de bebidas espirituosas de Estados Unidos a Canadá sumaron un total de 43.4 millones de dólares durante los primeros seis meses de 2025, lo que representó una caída del 62 por ciento con base en el mismo período de 2024. En tanto, las exportaciones de vino se registraron en un 67 por ciento menos, respectivamente.

🇨🇦 Las tiendas de licores en varias regiones de Canadá están retirando el alcohol estadounidense de sus estanterías como respuesta a los aranceles de Trump. pic.twitter.com/zoMw8pQ7qD — Mario Castroviejo (@mariocstrv) February 2, 2025

Una de las provincias más afectadas es la de Ontario, la cual se ha caracterizado por vender licores y vinos a sus residentes a través de 688 tiendas operadas por la Junta de Control de Licores de Ontario (LCBO). Aunque el año pasado la LCBO vendió licores y vinos por más 700 millones de dólares, ahora las ventas se han reducido a cero.

En tanto, el Instituto del Vino estimó que en seis meses de este año, las bodegas estadounidenses perdieron más de 173 millones de dólares en valor de exportación. En 2024 Canadá representó el 35 por ciento de las exportaciones totales de vino de Estados Unidos, por lo que fue el principal destino de exportación de la industria.

“La ausencia de vino estadounidense en las tiendas canadienses no es sólo una disrupción del mercado, sino la ruptura de una relación de confianza construida durante décadas. [...] No se trata sólo del vino. Se trata de familias de agricultores, empleos rurales y empresas que dependen del acceso a los mercados internacionales”, indicó Robert Koch, director ejecutivo del Instituto del Vino, para WSJ.

Según detalla The Wall Street Journal, bodegas como Hope Family Wines reportaron una disminución del 10 por ciento en ventas hacia Canadá, con botellas almacenadas desde el retiro de los anaqueles a principios de este 2025.

Gretchen Roddick, vicepresidenta ejecutiva de la bodega, comentó a WSJ que las botellas de su Cabernet Sauvignon y otros productos han permanecido almacenadas en Canadá desde que se retiraron de los anaqueles a principios de este año.

Robert Cullins, director ejecutivo de Sagamore Spirit, destacó que su empresa tendrá pérdidas de aproximadamente dos millones de dólares este año por la suspensión de exportaciones a Canadá. Esto equivale a "un contenedor de centeno compuesto por aproximadamente mil 200 cajas de nueve litros", detalló WSJ.