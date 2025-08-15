Fiscalía detiene a #LordPadel, empresario que golpeó a un hombre en club del Edomex

German "N" es un empresario que habría golpeado a un maestro de pádel en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomex) detuvo este jueves a Alejandro Germán "N", conocido como Lord Pádel, acusado de propinar una golpiza a un instructor del Club Alfa Pádel en Atizapán de Zaragoza en julio pasado.

El empresario fue capturado en el Aeropuerto de Cancún junto con su esposa, Karla Alejandra "N", su hijo, Germán "N" y su socio, Othon "N", quienes están señalados de homicidio calificado en grado de tentativo.

"La Fiscalía del Estado de México cumplimentó orden de aprehensión contra Alejandro German 'N', Othon 'N', Karla Alejandra 'N' y Germán 'N', investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en relación con los hechos registrados el pasado 19 de julio en un club de pádel, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza", explicó la Institución.

Dos de los investigados exhibieron copias de recurso de amparo para evitar su detención, pero la Fiscalía del Edoméx indicó que no fue notificada formalmente, por lo que los trasladó a sede ministerial.

En la detención participaron, de manera conjunta, la Fiscalía del Estado de México, la Fiscalía General de la República (FGR), la Interpol, la Fiscalía General de Quintana Roo y la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase).

Los implicados eran buscados desde el pasado 19 de julio, cuando el empresario y sus escoltas golpearon a un hombre durante un torneo de raquetas ubicado en el municipio Atizapán de Zaragoza. Los hechos quedaron registrados en un video, el cual fue difundido por el periodista Carlos Jiménez.

En las imágenes se observa cómo los agresores rodean al jugador y lo dejan tendido en el suelo dentro de la cancha de pádel, luego de amenazarlo con quitarle la vida.

"Lo voy a matar, lo voy a matar", gritaba el empresario mientras la gente a su alrededor intentaba detener la golpiza.

El video muestra al maestro de pádel tendido en el piso y siendo golpeado por el empresario y al menos otras tres personas, sin poder defenderse.

“SUS ESCOLTAS ESTABAN ARMADOS… ME AGREDEN BRUTALMENTE”

Es Israel M el maestro de pádel q fue amenazado de muerte y apaleado así por Alejando Germán Mondragón y sus 4 escoltas en un pádel de @GobAtizapan

Así relata lo q pasó.

La @PoliciaAtizapan ya indaga a los violentos. pic.twitter.com/pOyh8n8aaI — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 21, 2025

En otro video difundido en redes, la víctima explicó que el conflicto surgió durante un partido amistoso. La discusión inició cuando el jugador Othón Olvera increpó a la víctima por una jugada.

Según el testimonio del instructor, los agresores cruzaron la red y comenzaron a golpearlo dentro de la cancha, aunque su pareja intentó intervenir, fue intimidada por los escoltas que impidieron la ayuda de otras personas.

“Estábamos en un partido de pádel y todo parecía normal. Le lanzo la pelota a los contrarios para que saquen, y uno de ellos, Othón Olvera, me reclama de forma agresiva que le dé la pelota. Le respondo que no lo escuché y me acomodo para defender el punto. Entonces, su compañero saca, mientras yo estoy volteado, le digo 'qué pasó', y me empieza a retar diciendo '¿qué pasó de qué, güey?'”, relató.

El jugador detalló que quienes lo golpearon no son dueños de Alfa Pádel, sino de otro establecimiento llamado Golden Point. A raíz de ellos, aseguró temer por su seguridad y la de su familia, por lo que espera justicia por parte de las autoridades.

Por su parte, el club Alfa Pádel emitió un comunicado en el que se deslinda del agresor, pues aseguró que los involucrados no tienen relación con el establecimiento. A la par, detalló que tras la agresión, se activaron protocolos de seguridad y se dio atención médica a la víctima.