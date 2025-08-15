Latinoamérica 21

Generosidad invisible: el poder de la solidaridad

"Donar no es sólo un acto individual: es un gesto político, cultural y social. Y construir una cultura de dar es construir una sociedad más conectada, más justa y más humana."

Latinoamérica 21

15/08/2025 - 12:05 am

Generosidad invisible: el poder de la solidaridad
La Cruz Roja entrega ayuda a 50 madres de familia de la comunidad de Agua Blanca, municipio de Temascaltepec, ubicada en las faldas del Nevado de Toluca. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro.

Por Constanza Cilley/Latinoamérica21

En América Latina, la generosidad está viva. Se manifiesta en gestos cotidianos, redes informales de apoyo y actos espontáneos que muchas veces escapan a las estadísticas. Sin embargo, cuando se trata de institucionalizar y sostener una verdadera cultura de dar, aún enfrentamos desafíos estructurales, sociales y culturales. En este contexto, promover una cultura de la generosidad es  una estrategia fundamental para fortalecer el tejido social y construir sociedades más equitativas y resilientes.

La consultora Voices, lleva casi tres décadas investigando los hábitos solidarios en Argentina, donde los primeros estudios impulsados por el Foro del Sector Social revelaban ya en los años noventa una brecha entre la disposición a ayudar y la concreción de actos solidarios formales. Esta tensión sigue vigente. Y aunque los argentinos se reconocen como un pueblo solidario, la cultura de la donación sostenida y estructurada no termina de consolidarse.

Lo mismo sucede, con sus matices, en el resto de la región. El reciente informe “La Generosidad en América Latina y el Caribe” de Giving Tuesday ofrece una radiografía valiosa: 9 de cada 10 personas declaran haber hecho al menos una acción solidaria en el último año. Pero ese número cae cuando se observa la participación en donaciones recurrentes, el involucramiento en organizaciones o la confianza institucional.

Lo que no se mide, no se potencia

En América Latina, uno de los grandes desafíos para promover la cultura de dar es la falta de datos sistemáticos. Países como Estados Unidos o Reino Unido cuentan con observatorios que siguen de cerca los comportamientos filantrópicos. En nuestra región, los estudios son más esporádicos, y muchas veces no se articulan entre sectores.

Y aquí entra el valor de la investigación. Necesitamos saber quiénes dan, qué los motiva, qué barreras enfrentan, cómo perciben el impacto de sus actos. Sin esta información, es difícil diseñar políticas públicas, campañas de sensibilización o estrategias de fortalecimiento institucional.

Por ejemplo, según datos de los estudios de Cultura de Dar, cerca de tres cuartas partes de los argentinos han colaborado económicamente con ONGs en los últimos 12 meses de algún modo, pero sólo algunos califican a estas acciones como “donaciones”. Esta disonancia revela que nuestras narrativas culturales sobre la solidaridad no siempre están alineadas con nuestras prácticas.

La solidaridad invisible

En América Latina, gran parte de la generosidad ocurre por fuera de los canales formales. Es lo que podríamos llamar una “solidaridad informal”: ayudar a un vecino, cocinar para alguien, prestar dinero sin esperar devolución, alojar a un familiar. Estos actos no suelen considerarse “donación” en sentido estricto, pero son pilares invisibles de nuestras comunidades.

Esta característica, profundamente arraigada en la cultura latinoamericana, tiene dos caras. Por un lado, es una fortaleza que refleja la importancia del lazo social y la importancia de la familia y los amigos. Por otro, puede dificultar la consolidación de una cultura de dar organizada, con estructuras que permitan escalar el impacto, medir resultados y sostener la ayuda en el tiempo.

En Argentina, por ejemplo, varios donan una vez, pero pocos lo hacen de manera mensual. Esta falta de sistematicidad reduce la capacidad de planificación de las organizaciones sociales, que necesitan previsibilidad para crecer. También implica que muchas iniciativas dependen más del entusiasmo que de la sostenibilidad.

Lo que sí funciona

A pesar de estos desafíos, hay señales alentadoras. Sabemos que cuando las personas tienen contacto directo con una causa, su nivel de involucramiento aumenta. Las campañas que muestran el impacto concreto, las plataformas que simplifican la donación, los modelos de “match” entre empresas y ONGs, todo suma. Y en este sentido, el auge de las plataformas digitales ofrece una oportunidad inédita para democratizar la participación.

Los informes de Cultura de Dar y otras investigaciones también muestran que las nuevas generaciones no están desconectadas: sólo necesitan formas más horizontales, ágiles y alineadas con sus valores para participar. La colaboración digital, el microdonativo, las causas de impacto local y los formatos creativos pueden ser aliados clave.

Además, hay valores profundamente anclados en la identidad latinoamericana que debemos fortalecer: la empatía, la solidaridad, el compromiso comunitario. En lugar de importar modelos foráneos, el reto es construir una cultura de dar que tenga sentido en nuestros territorios, nuestras historias y nuestras formas de vínculo.

Una invitación a la acción (y a la medición)

Promover una cultura de dar en América Latina es, en última instancia, una tarea colectiva. Requiere del compromiso de ciudadanos, organizaciones, empresas, medios y gobiernos. Pero también de datos. Porque lo que no se conoce, no se mejora. Y lo que no se mide, no se visibiliza.

Por eso, desde la iniciativa Cultura de Dar se viene impulsando la articulación entre investigación, comunicación y acción. Porque solo conociendo en profundidad nuestros hábitos, nuestras motivaciones y nuestras resistencias se puede diseñar estrategias eficaces para fomentar una cultura solidaria sostenida, transparente y transformadora.

Donar no es sólo un acto individual: es un gesto político, cultural y social. Y construir una cultura de dar es construir una sociedad más conectada, más justa y más humana.

Latinoamérica 21

Latinoamérica 21

www.latinoamerica21.com, un medio plural comprometido con la divulgación de opinión crítica e información veraz sobre América Latina.

Lo dice el reportero

Por devs
Por devs
Por devs
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
+ Sección

Opinión

Diego Petersen Farah

¿Quién manda aquí?

"No sé si había otra opción, lo más probable es que no. En política casi siempre la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Pobreza en descenso, democracia en vilo

"Para quienes defendemos los derechos humanos, esto es un avance hacia la dignidad, una prueba de que...
Por Leopoldo Maldonado
María Rivera

Tributo

"Ojalá que el Gobierno mexicano ya tenga un plan a, b y c ante este escenario que...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Es inhumano politizar la salud

"A la fecha, unos 18 estados de la República Mexicana se han adherido al IMSS Bienestar, cediendo...
Por Adela Navarro Bello
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

ISSSTE inicia demolición del Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda” en Tlatelolco

La FGJ-Edomex detiene a German "N", empresario que golpeó a hombre en club de pádel.
2

Fiscalía detiene a #LordPadel, empresario que golpeó a un hombre en club del Edomex

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
3

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

Andrés Manuel López Obrador
4

DATOS ¬ La brecha entre el salario de los ricos y el de los pobres adelgazó con AMLO

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, fue detenido y será deportado a México para enfrentar un juicio por actos de corrupción.
5

Carlos Treviño, encumbrado (IMSS y Pemex) con Calderón-Peña, cae en EU por corrupción

6

Trump: México y Canadá “hacen lo que les decimos”. Claudia: Aquí “el pueblo manda”

7

El boicot de los canadienses al alcohol de EU ya pega a esa industria, dice WSJ

La meteórica carrera de un saqueador de Pemex (dice la FGR), con Fox, Calderón y Peña
8

La meteórica carrera de un saqueador de Pemex (dice la FGR), con Fox, Calderón y Peña

9

La FIFA abre venta de boletos para el Mundial 2026 en México: ¿Cuánto cuestan?

El Gobierno federal presentó los avances de Kutsari, una iniciativa que busca que México diseñe y fabrique sus chips electrónicos, es decir, semiconductores.
10

El Gobierno federal presenta avances de Kutsari; fabricará semiconductores en 3 sedes

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
11

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

12

Sicarios del CJNG desnudan, torturan y rapan a escorts en Querétaro, y difunden video

Generosidad invisible: el poder de la solidaridad.
13

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Para quienes defendemos los derechos humanos, esto es una prueba de que la pobreza no es sólo carencia económica, sino un muro estructural.
14

Pobreza en descenso, democracia en vilo

La Senadora Laura Itzel Castillo, de Morena.
15

ENTREVISTA ¬ La izquierda siempre fue autocrítica; debe seguir así: Itzel Castillo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Andrés Manuel López Obrador
1

DATOS ¬ La brecha entre el salario de los ricos y el de los pobres adelgazó con AMLO

2

ENTREVISTA ¬ La reforma electoral debe abrirse a la participación del pueblo: Cantú

La "Tuta" es encerrado en el mismo penal que "El Mayo" y Caro Quintero en Nueva York.
3

"La Tuta" es encerrado en el mismo penal que "El Mayo" y Caro Quintero en Nueva York

4

El boicot de los canadienses al alcohol de EU ya pega a esa industria, dice WSJ

5

La FIFA abre venta de boletos para el Mundial 2026 en México: ¿Cuánto cuestan?

La Línea 2 del Metro CdMx reanuda sus operaciones luego de tres horas de afectaciones
6

La Línea 2 del Metro CdMx reanuda sus operaciones luego de tres horas de afectaciones

Agricultura y la UACh lanzarán convocatoria para capacitar a egresadas y egresados en la atención del gusano barrenador.
7

Agricultura contratará a más de 100 chapingueros para combatir al gusano barrenador

Morena ha necesitado del PT y el PVEM para alcanzar la Mayoría Calificada de 334 legisladores que le permite hacer reformas a la Constitución Política del país.
8

#PuntosYComas ¬ Y si se van los pluris, ¿qué harán sin Morena rémoras del PT y PVEM?

9

René Vergara, director del penal "La Toma", es asesinado en Córdoba; FGE toma el caso

La FGJ-Edomex detiene a German "N", empresario que golpeó a hombre en club de pádel.
10

Fiscalía detiene a #LordPadel, empresario que golpeó a un hombre en club del Edomex

La meteórica carrera de un saqueador de Pemex (dice la FGR), con Fox, Calderón y Peña
11

La meteórica carrera de un saqueador de Pemex (dice la FGR), con Fox, Calderón y Peña

VIDEOS ¬ Ahora Sandra Anaya, Diputada de Morena, presume visita a la Muralla china.
12

VIDEOS ¬ Y ahora, Sandra Anaya, Diputada de Morena, presume viaje a la Muralla China