ENTREVISTA ¬ La reforma electoral debe abrirse a la participación del pueblo: Cantú

En entrevista con "Los Periodistas", Jesús Cantú señaló que como parte de la Reforma Electoral será fundamental construir algo que permita una mayor participación del pueblo en los distintos ámbitos públicos.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- Jesús Cantú Escalante, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que la Reforma electoral que promueve la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe abrirse a la participación ciudadana para garantizar que esta sea permanente.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el exconsejero electoral de 1996 al 2003, señaló que es relevante que en este momento se aborden algunos aspectos de toda la reglamentación que rigen los procesos electorales.

"Hay que abrir un espacio más amplio de democracia participativa que debe ser permanente y que hoy mas que nunca con todos los espacios digitales permitirían una mayor participación de la ciudadanía".

El también periodista señaló que será fundamental que se pretenda construir algo que permita una mayor participación del pueblo en los distintos ámbitos públicos.

El exconsejero señaló que desde el Gobierno se debe considerar rehacer no sólo al sistema electoral, sino impulsar una reforma que también abarque lo político.

"La izquierda ha hecho mucho énfasis en que sea el pueblo que tome el poder y en que sean las mayorías quienes decidan. Tenemos que pensar que inclusive tenemos que reformar no sólo lo electoral, inclusive yo diría que hay que hacer una reforma política y una reforma institucional del propio aparato de gobierno para establecer estos mecanismos en donde se dé la participación ciudadana no sólo durante los procesos electorales. Hay que revisar lo electoral pero hay que entender que hay muchos aspectos que quedan fuera de lo electoral que son esenciales si queremos entregarle realmente el poder al pueblo como se dice", expresó.

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral tendrá el propósito de consultar y analizar las propuestas de la ciudadanía acerca de temas como: el régimen de partidos, el voto electrónico, los recursos para campañas, la representación proporcional, el voto en el exterior y el financiamiento a partidos.

Este grupo de trabajo llevará a cabo foros de consulta en las todas las entidades del país para conocer la opinión de las y los ciudadanos sobre distintos temas relacionados con el sistema electoral y partidos políticos, además de que también será posible participar a través de Internet.

El titular de la comisión, Pablo Gómez, indicó que todas las opiniones y propuestas de la ciudadanía que sean recabadas durante las consultas serán analizadas y tomadas en cuenta para el diseño de la iniciativa de Reforma Electoral.