La Línea 2 del Metro CdMx reanuda sus operaciones luego de tres horas de afectaciones

El STC Metro reanudó operaciones en la Línea 2 tras la suspensión del servicio por tres horas; continúa marcha lenta en las Líneas 2, 3, 5, 12, A y B.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reanudó esta noche el servicio en la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, luego de tres horas de la interrupción en el servicio a causa de un corto circuito entre las estaciones Hidalgo y Cuatro Caminos.

A través de sus redes sociales, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó a las 20:59 horas que el servicio se había restablecido en toda la línea, luego de la intervención inmediata de los técnicos del STC entre la inter estación Pino Suárez y Zócalo.

"Agradecemos el apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de Ciudad de México durante la contingencia, así como la comprensión y paciencia de nuestras usuarias y usuarios", escribió en X, antes Twitter.

✅ Servicio normal – Línea 2

Se ha restablecido la operación en toda la Línea 2, de Tasqueña a Cuatro Caminos, luego de la intervención inmediata de los técnicos del Metro en la interestación Pino Suárez – Zócalo. Agradecemos el apoyo de @RTP_CiudadDeMex durante la contingencia,… pic.twitter.com/DFiGq8189Q — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 15, 2025

Cerca de las 18:37 horas, el Metro informó la suspensión del servicio, luego de que se presentara un corto circuito entre las estaciones Pino Suárez y Zócalo, en la que no se registraron explosiones ni incendios.

Tras las afectaciones, el STC anunció la suspensión del servicio Tasqueña a Colegio Militar, por lo que la línea sólo se encontraba activa de Colegio Militar a Cuatro Caminos. Asimismo, indicó que la RTP brindaría apoyo gratuito para el traslado de los usuarios.

"Continúa laborando personal del Sistema en zona de vías de la Línea 2, aparentemente por un cortocircuito. El servicio provisional se amplía de Cuatro Caminos a Hidalgo", indicaron las autoridades previo a la reapertura del Metro.

🛑 Aviso importante – Línea 2

El servicio opera provisionalmente de Colegio Militar a Cuatro Caminos debido a revisión en zona de vías. Personal especializado del Metro trabaja para restablecer la operación en su totalidad lo antes posible.

⚠️ No hay servicio de Tasqueña a… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 15, 2025

Además de las afectaciones de la Línea 2, el Metro informó que, debido a las lluvias, la marcha es lenta en:

Línea 3 (Universidad-Indios Verdes).

Línea 5 (Politécnico - Pantitlán)

Línea 12 (Tláhuac-Mixcoac)

Línea A (Pantiutlán-La Paz)

Línea B (Buena Vista-Ciudad Azteca).

De acuerdo con las autoridades, esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.