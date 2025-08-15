ISSSTE inicia demolición del Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda” en Tlatelolco

El ISSSTE inició este jueves la demolición del Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda” en Tlatelolco, donde se construirá una nueva unidad médica para más de 100 mil derechohabientes.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) comenzó este jueves la demolición del antiguo hospital “Dr. Gonzalo Castañeda” para edificar una nueva unidad médica, en beneficio de 100 mil 408 derechohabientes de Tlatelolco y la zona norte de la Ciudad de México.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, encabezó el inicio de los trabajos y detalló que la obra se desarrollará en dos fases: primero se realizará la demolición del inmueble viejo, y posteriormente se construirá la nueva unidad médica.

De acuerdo con las autoridades, la demolición se ejecutará de manera gradual, piso por piso, con una inversión de 44 millones 082 mil 961 pesos, para proteger a los habitantes del área y a los pacientes del hospital contiguo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“La nueva unidad médica tendrá sus diferencias con la anterior, porque vamos a incorporar ciertas especialidades que tienen que ver con la dinámica demográfica que hoy tiene el ISSSTE y con su dinámica epidemiológica, de tal forma que la atención sea lo más asertiva posible para lo que requiere nuestra derechohabiencia en esta zona norte de la Ciudad de México”, subrayó.

¡Excelentes noticias! 🤩 El director general del #ISSSTE, @martibatres, supervisó el inició de la demolición del antiguo Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda” 🏥, el cual permaneció cerrado durante 13 años por daño estructural. El inmueble representaba un riesgo de protección civil… pic.twitter.com/ZIngBiM2rN — ISSSTE (@ISSSTE_mx) August 15, 2025

El director general del ISSSTE añadió que esta obra se suma a otras para el fortalecimiento de la infraestructura a cargo del organismo, como lo es el inicio de trabajos de construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad, ubicado en Oaxaca.

“Tenemos una obra que comienza en Tamaulipas, de una nueva unidad de medicina familiar. Y hay obras que estamos realizando para mejorar hospitales (...) como el Darío Fernández, y el Fernando Quiroz. En este último se está haciendo la nueva sala de urgencias, mientras que el primeros se está rehaciendo toda el área de cocina y se va a rehacer el área de hemodiálisis, entre otras obras”, añadió.

Por su parte, la directora de Obras y Contratación de la Dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE, Rosa María Zabal Cortés, remarcó que se tomaron en cuenta todas las acciones necesarias para el cuidado del entorno y la seguridad de los habitantes del lugar, así como de la unidad médica del IMSS.

“Lo hemos tomado muy en cuenta desde la planeación y estamos tomando todas las acciones y vamos a reforzar todas las acciones necesarias para el cuidado de los pacientes que se están atendiendo en su hospital y también de su equipo de trabajo y de todas las familias que anden por ahí”, comentó.

¡Noticias para #Tlatelolco y toda la zona norte de la Ciudad de México! Iniciamos la demolición del antiguo Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda” y construiremos un nuevo hospital del @ISSSTE_mx. pic.twitter.com/9KC1Hm8Ioh — Martí Batres (@martibatres) August 14, 2025

En tanto, la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, Norma Liliana Rodríguez Arguelles, agradeció el apoyo del Gobierno de México para la realización de este proyecto que, además de garantizar el acceso a la salud de la comunidad, beneficiará al personal que laboraba en este nosocomio.

“Debemos de sentirnos muy contentos, es el inicio, pero segura estoy que muy pronto tendremos una unidad médica que les dará el servicio que ustedes se merecen y los trabajadores estarán en su unidad médica que tanto aman y que tanto aman los derechohabientes”, compartió.

De esta forma, como parte de las actividades para las y los habitantes de Tlatelolco, también se entregaron 308 credenciales con vigencia permanente de derechos, por parte del módulo de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales.

En el inicio de las obras de demolición del antiguo hospital, se llevó a cabo una “Jornada de ECOS del ISSSTE para el Bienestar”, que ofreció servicios de detección de enfermedades de diabetes, hipertensión y de salud mental; peso y medida de pacientes; toma de índice de masa corporal; nutrición; aplicación de vacunas y la asistencia de un módulo de planificación familiar.