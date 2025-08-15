"La Tuta" es encerrado en el mismo penal que "El Mayo" y Caro Quintero en Nueva York

Redacción/SinEmbargo

14/08/2025 - 11:02 pm

La "Tuta" es encerrado en el mismo penal que "El Mayo" y Caro Quintero en Nueva York.

Servando Gómez Martínez, "La Tuta" quien lideró el cártel de Los Caballeros Templarios y ahora se encuentra preso en Nueva York, tendrá una primera audiencia el 23 de octubre.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, fue trasladado este jueves al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde también están recluidos Rafael Caro Quintero, fundador del Cartel de Guadalajara e Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Su próxima audiencia está programada para el 23 de octubre. "La Tuta"  figura entre los 26 delincuentes que el Gobierno entregó a Estados Unidos el pasado 12 de agosto.

Tras su extradición, Gómez Martínez tuvo una comparecencia preliminar ante la corte el 13 de agosto, cuyo objetivo fue que el Juez verificara las condiciones de reclusión y diera inicio formal al proceso judicial en su contra.

El exlíder de la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, de 59 años, permanecerá en dicho centro penitenciario al menos hasta la fecha de la audiencia inicial en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, bajo la jurisdicción del Juez Henry J. Ricardo.

Las autoridades estadounidenses acusan al presunto capo de traficar grandes cantidades de cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, por lo que “La Tuta” enfrenta una posible condena de cadena perpetua si se le declara culpable, ya que el Gobierno de México informó que Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte para ninguno de los hombres entregados.

Cabe recordar que Caro Quintero fue extraditado en febrero como parte de una primera entrega de narcotraficantes a Estados Unidos. En su caso, las autoridades estadounidenses también descartaron buscar la pena capital.

El pasado martes, 26 personas recluidas en diferentes penales del territorio nacional fueron entregadas a Estados Unidos por el Gobierno mexicano para responder en aquel país por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Se trata del segundo traslado de capos de México al vecino del norte tras el inicio del Gobierno de Donald Trump.

