Un hombre muere atropellado al huir del ICE durante una redada en Los Ángeles

15/08/2025 - 7:56 am

La víctima intentaba escapar de agentes federales en un Home Depot en Monrovia, condado de Los Ángeles; es el segundo incidente fatal por las redadas del ICE.

Los Ángeles, 15 de agosto (LaOpinión).- Un hombre falleció atropellado cuando intentaba escapar de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ayer en el condado de Los Ángeles.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 10:00 horas cuando los agentes federales de inmigración llevaban a cabo un operativo en el Home Depot ubicado en 1625 Mountain Avenue, en la ciudad de Monrovia, en el condado de Los Ángeles.

El administrador de la ciudad de Monrovia, Dylan Feik, dijo que durante el operativo de los agentes federales del ICE en la tienda, la víctima intentó huir y entró corriendo al Freeway 210, cerca de Evergreen Avenue, hacia los carriles en dirección este, donde fue atropellado.

Los servicios de emergencia que respondieron al incidente trasladaron al hombre a un hospital local, pero falleció más tarde.

Las autoridades no identificaron de forma inmediata a la víctima involucrada en el incidente.

El fallecimiento del hombre en Monrovia sería el segundo incidente fatal relacionado con las redadas de inmigración en el sur de California, después de la muerte del trabajador agrícola Jaime Alanís García, que ocurrió tras el operativo del 10 de julio en Glass House Farms, en el condado de Ventura.

Desde el 6 de junio, las redadas de inmigración se intensificaron en Los Ángeles y el sur de California después de la orden del Presidente Donald Trump de arrestar a migrantes indocumentados y deportarlos del país.

El 11 de julio, una Jueza Federal emitió el fallo para suspender los operativos de las agencias federales para arrestar personas sin establecer primero que existe una sospecha razonable de que no tienen los documentos migratorios para estar de forma legal en el país.

El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito ratificó la instrucción judicial para suspender de forma temporal las redadas en siete condados del sur de California, incluido Los Ángeles.

Las y los paisanos piden boicotear a Home Depot, Target, Walmart y McDonald’s por ayudar al ICE a realizar sus redadas migratorias en Los Ángeles, California.
Es frecuente que jornaleros migrantes, muchos de ellos irregulares, se acerquen a los estacionamientos de esta cadena de tiendas de venta de productos para la construcción, para ofrecer sus servicios y así conseguir un trabajo remunerado. Foto: Araceli Martínez Ortega, La Opinión

Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas reanudó sus operaciones desde el 6 de agosto en el área de Los Ángeles, algunos de ellos en espacios cercanos a tiendas Home Depot, como un claro desafío a la orden de la Jueza federal.

Es frecuente que jornaleros migrantes, muchos de ellos irregulares, se acerquen a los estacionamientos de esta cadena de tiendas de venta de productos para la construcción, para ofrecer sus servicios y así conseguir un trabajo remunerado.

En un comunicado, Feik dijo que, a las 9:43 horas, el Departamento de Policía de Monrovia recibió una llamada para avisar sobre un posible operativo del ICE en la ciudad.

"El oficial observó a agentes del ICE acercarse al Home Depot, ubicado en 1625 Mountain Avenue, donde ICE efectuó actividades de control en el lugar. La ciudad desconoce la información sobre el operativo del ICE, si hubo arrestos o detenciones, o los nombres de los involucrados", dijo el funcionario.

Feik dijo que a las 9:52 horas, el Departamento de Bomberos y Rescate de Monrovia respondió a una llamada sobre el incidente entre un vehículo y un peatón.

"La persona fue trasladada en ambulancia a un hospital local. La ciudad confirmó que el peatón falleció posteriormente en dicho hospital. La Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) está llevando a cabo una investigación de tránsito", se lee en el comunicado.

El funcionario dijo que no se reportaron más operativos de los agentes federales de inmigración en Monrovia después del realizado en el Home Depot.

"Si bien entendemos que los miembros de la comunidad desean saber más sobre el incidente, la información proporcionada en esta actualización es todo lo que la ciudad tiene para ofrecer en este momento", explicó el administrador de la ciudad en un comunicado.

Las autoridades solicitaron a los residentes que no se comuniquen a las líneas de emergencia o no emergencia de la policía de Monrovia para solicitar actualizaciones o información adicional sobre el incidente en el Home Depot, porque retrasaban las respuestas a las emergencias en curso.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

