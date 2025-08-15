VIDEOS ¬ Cientos protestan contra Putin y Trump en Alaska: "No queremos criminales"

Redacción/SinEmbargo

15/08/2025 - 8:51 am

Protesta contra Putin en Alaska.

En las protestas, los manifestantes ondearon banderas ucranianas, y pancartas con los colores azul y amarillo del país exigiendo que Trump no haga concesiones a Putin a cambio de que el Kremlin ponga fin a la guerra en Ucrania.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- Cientos de personas salieron a las calles de Anchorage, en Alaska, para realizar protestas en contra los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin quienes arribarán este viernes al país para un encuentro bilateral en el que abordaran el fin de la guerra para Ucrania. Se trata del primer Presidente de Rusia que visita lo que alguna ve fue una colonia rusa.

"Putin es un criminal de guerra y no le deberíamos estar dando la bienvenida a nuestro país y mucho menos a Alaska", señaló a la agencia EFE, Rachel Coney. Cerca de 500 manifestantes se concentraron en Anchorage, la ciudad más grande del estado de Alaska, donde este viernes se realizará una cumbre inédita Trump y Putin.

Entre banderas ucranianas, girasoles y pancartas con mensajes como “no queremos criminales de guerra en Alaska, ni delincuentes en la Casa Blanca”, los residentes expresaron su oposición a la presencia del dirigente ruso en un ambiente animado.

Marie Allen Lambert afirmó que la población ha protestado desde que Trump empezó a actuar “como un monarca” y que esta ha sido la mayor concentración vista hasta ahora. Según ella y otros manifestantes, los alaskenses sienten un gran apego por su tierra y no celebrarán la llegada de un líder que enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.

Algunos carteles proclamaban “Alaska está con Ucrania” en una comunidad que suele referirse a Estados Unidos continental como “los de más abajo del 48”, aludiendo al paralelo que los separa del resto del país, del que pasaron a formar parte en 1959, durante la Guerra Fría.

Coney añadió: “Trump no merece ningún Premio Nobel de la Paz. No piensa en los ucranianos y es responsable de muchas muertes de niños, comenzando por las de numerosos estadounidenses durante la pandemia de Covid-19”.

Anchorage, con unos 300 mil habitantes y en plena temporada turística bajo el largo sol del verano ártico, acoge esta cumbre ruso-estadounidense con cierta curiosidad, aunque la vida cotidiana se mantiene al margen de la actividad de periodistas y delegaciones rusas que han llegado antes del encuentro.

Esta será la primera vez que un Presidente ruso visite Alaska, territorio que perteneció a la Rusia imperial hasta su venta a Estados Unidos en 1867 por 7.2 millones de dólares, equivalentes hoy a unos 100 millones.

