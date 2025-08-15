"No hay desabasto de combustibles", aclara Sheinbaum; Pemex atiende afectaciones

Pemex anunció que implementó acciones como incorporar unidades de transporte adicionales ante los reportes de problemas de abasto de combustibles en la Ciudad de México y otras entidades del país.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó este viernes que haya desabasto de combustible de Petróleos Mexicanos (Pémex) en el país, luego de que entidades como la Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas reportaran algunos problemas de abasto de gasolina.

"No, no hay desabasto y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo, pero no hay desabasto de combustibles. Hay combustible, es más bien un tema del transporte que ya se está resolviendo", explicó la mandataria.

Desde su conferencia de prensa en Chetumal, Quintana Roo, la Jefa del Ejecutivo Federal explicó que algunas de las pipas que se adquirieron en el sexenio pasado pasarán a Pemex y que la disponibilidad de transporte es algo que se está resolviendo.

"Una parte de estas pipas seguían administrándolas la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos, entonces es el tema que se está viendo en estos momentos, pero está resuelto y no hay problema de abasto. Se está atendiendo", explicó.

🗳️📌 Sheinbaum niega desabasto de gasolina. Si hay gasolina, pero no llega a las gasolineras por un tema de transporte. Pero no es desabasto. pic.twitter.com/DqzInu7y79 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) August 15, 2025

Ayer, Petróleos Mexicanos informó que, ante afectaciones temporales en la distribución de gasolinas en la Ciudad de México y área conturbada debido a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques, se han implementado acciones inmediatas para reforzar el suministro.

"Durante las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto, lo que permitirá incrementar la operación", explicó la petrolera.

Pemex reafirmó su compromiso de garantizar un abasto seguro, eficiente y continuo para las y los consumidores, trabajando de manera ininterrumpida.

El pasado 5 de agosto, el Gobierno federal presentó la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento para Pemex con el objetivo de apoyar a la empresa del Estado hasta 2027 para que pueda enfrentar su alta carga de deuda y presión financiera, y que partir de ese año pueda financiarse por sí misma. También se busca que para 2030 haya una reducción del 26 por ciento en el saldo de la deuda respecto al monto registrado en 2019.

De acuerdo con la propuesta dada a conocer entonces por Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Energía, y Pemex, el plan incluye mecanismos de respaldo a través de la SHCP, con los cuales se dotará a la paraestatal de liquidez suficiente para que, a partir de 2027, ella pueda financiar su propio gasto operativo.