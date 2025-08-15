Pemex detectó y canceló los contratos de la petrolera ligados a sobornos: Sheinbaum

Sheinbaum explicó que hubo un intento de soborno a funcionarios de Pemex para obtener contratos, pero no se llevaron a cabo. Por el caso se abrió una investigación en Estados Unidos.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló contratos cuando se detectó un intento de soborno a funcionarios entre 2019 y 2021, durante la gestión de Octavio Romero Oropeza, un caso que se investiga en Estados Unidos.

"Hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo. Los nombres, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, en el momento lo va a informar la Secretaria Buenrostro la próxima semana, para que todo el pueblo de México tenga la información y se sepa qué pasó, quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno y cómo Octavio era director de Pemex, se cancelaron en el momento en que tuvieron conocimiento estos contratos", expresó Sheinbaum.

En conferencia de prensa en Chetumal, Quintana Roo, la Jefa del Ejecutivo Federal recodó que uno de los personajes señalados por la justicia estadounidense fue militante del Partido Acción Nacional (PAN).

"La persona fugitiva trabajó en Pemex, fue candidato del PAN, pero en el momento que se tuvo conocimiento, se suspendieron esos contratos. Entonces, toda la información detallada de lo que pasó, cómo pasó, y si en el proceso es factible dar los nombres, se darán los nombres", recalcó.

Esta semana se dio a conocer el caso de dos empresarios mexicanos acusados en Estados Unidos (EU) de pagar sobornos millonarios a funcionarios de la empresa estatal entre 2019 y 2021.

La acusación formal, presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, señala que Ávila Lizárraga y Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, ambos residentes en Texas, ofrecieron al menos 150 mil dólares en efectivo, relojes de lujo y artículos de diseñador para manipular licitaciones y obtener contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP).

Lizárraga se encuentra prófugo y fue candidato del Partido Acción Nacional (PAN) al Gobierno de Campeche.

Además, las autoridades estadounidenses vincularon a Rovirosa Martínez con redes del crimen organizado, lo que agrava el caso. Mientras que éste ultimo ya fue detenido, Ávila Lizárraga permanece prófugo.

Por ello, el Gobierno mexicano revisará el periodo 2019–2021 para detectar posibles contratos irregulares y determinar si hubo complicidad institucional.

La investigación se realizará en coordinación con autoridades estadounidenses bajo el marco de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Carlos Treviño Medina, el último director de Petróleos Mexicanos (Pemex) con Enrique Peña Nieto (EPN), fue detenido en Estados Unidos (EU) y será deportado a México para enfrentar un juicio por actos de corrupción, informó el pasado jueves la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina.

Treviño Medina fue director general de Petróleos Mexicanos de noviembre de 2017 a noviembre de 2018. Antes, se desempeñó como director corporativo de Administración de Pemex, entre febrero de 2016 y diciembre de 2017, y como director de Finanzas de Pemex de febrero de 2010 a enero de 2012.