La FGJ-CdMx detienen a 2 por el robo de uniformes olímpicos valuados en 500 mil pesos

La FGJ-CdMx explicó que los dos detenidos habían empezado a vender los uniformes de los atletas de la delegación mexicana en redes sociales.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) detuvo en flagrancia a dos hombres, identificados como Mario “N” y Pedro “N”, en posesión de los uniformes robados del Comité Olímpico Mexicano (COM). Los presuntos delincuentes ofertaban las prendas deportivas, con un valor de 500 mil pesos en redes sociales.

"De acuerdo con la denuncia, el pasado 8 de agosto, durante un inventario, se detectó la ausencia de más de 900 uniformes con un valor aproximado de 500 mil pesos, destinados para la delegación mexicana en próximas competencias", explicó la Fiscalía capitalina.

Los uniformes estaban destinados para los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, que se celebran del 9 al 23 de agosto y que fueron patrocinados por Charly, una marca deportiva mexicana de León, Guanajuato.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía detectó que prendas con características similares se ofrecían a la venta en redes sociales, por lo que agentes de la Policía de Investigación (PDI) implementaron operativos que derivaron ayer en la detención en flagrancia de Mario “N” en la colonia Jardín Balbuena, de la Alcaldía Venustiano Carranza, y de Pedro “N” en la colonia Ejército Constitucionalista, de la Alcaldía Iztapalapa.

"En ambos casos se aseguraron las prendas y accesorios deportivos, y las personas detenidas fueron presentadas ante la autoridad ministerial, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación por el delito de encubrimiento por receptación", añadió la FGJ-CdMx.

La Fiscalía de la Ciudad de México reiteró su compromiso con la investigación y persecución de los delitos, así como con la protección del patrimonio de instituciones y ciudadanía.

Estos uniformes para los atletas mexicanos están compuestos por una chamarra deportiva de color blanco, con el logo de Charly del lado derecho del pecho y una Bandera de México del lado izquierdo, a la altura del corazón.