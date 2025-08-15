La FGJ-CdMx detienen a 2 por el robo de uniformes olímpicos valuados en 500 mil pesos

Redacción/SinEmbargo

15/08/2025 - 11:20 am

Detienen a dos por venta de uniformes olímpicos robados.

Artículos relacionados

La FGJ-CdMx explicó que los dos detenidos habían empezado a vender los uniformes de los atletas de la delegación mexicana en redes sociales.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) detuvo en flagrancia a dos hombres, identificados como Mario “N” y Pedro “N”, en posesión de los uniformes robados del Comité Olímpico Mexicano (COM). Los presuntos delincuentes ofertaban las prendas deportivas, con un valor de 500 mil pesos en redes sociales.

"De acuerdo con la denuncia, el pasado 8 de agosto, durante un inventario, se detectó la ausencia de más de 900 uniformes con un valor aproximado de 500 mil pesos, destinados para la delegación mexicana en próximas competencias", explicó la Fiscalía capitalina.

Los uniformes estaban destinados para los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, que se celebran del 9 al 23 de agosto y que fueron patrocinados por Charly, una marca deportiva mexicana de León, Guanajuato.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía detectó que prendas con características similares se ofrecían a la venta en redes sociales, por lo que agentes de la Policía de Investigación (PDI) implementaron operativos que derivaron ayer en la detención en flagrancia de Mario “N” en la colonia Jardín Balbuena, de la Alcaldía Venustiano Carranza, y de Pedro “N” en la colonia Ejército Constitucionalista, de la Alcaldía Iztapalapa.

"En ambos casos se aseguraron las prendas y accesorios deportivos, y las personas detenidas fueron presentadas ante la autoridad ministerial, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación por el delito de encubrimiento por receptación", añadió la FGJ-CdMx.

La Fiscalía de la Ciudad de México reiteró su compromiso con la investigación y persecución de los delitos, así como con la protección del patrimonio de instituciones y ciudadanía.

Estos uniformes para los atletas mexicanos están compuestos por una chamarra deportiva de color blanco, con el logo de Charly del lado derecho del pecho y una Bandera de México del lado izquierdo, a la altura del corazón.

"En cumplimiento de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en apego al principio de presunción de inocencia, las personas mencionadas en este comunicado serán consideradas inocentes en todas las etapas del procedimiento, mientras no se emita una sentencia condenatoria por parte del órgano jurisdiccional competente", concluyó la institución.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por devs
Por devs
Por devs
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Mexicanos al grito de guerra

"La frase de Trump –o la calumnia, mejor dicho--, de que "México hace lo que le decimos...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

¿Quién manda aquí?

"No sé si había otra opción, lo más probable es que no. En política casi siempre la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Pobreza en descenso, democracia en vilo

"Para quienes defendemos los derechos humanos, esto es un avance hacia la dignidad, una prueba de que...
Por Leopoldo Maldonado
María Rivera

Tributo

"Ojalá que el Gobierno mexicano ya tenga un plan a, b y c ante este escenario que...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Cumbre Trump Putin
1

Trump y Putin se dan la mano en Alaska, con el mundo expectante. ¿Frenarán la guerra?

2

Trenes, narco, migrantes, energía. Integración. México y Guatemala planean en grande

La Ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, anunció que se realizará una sesión extraordinaria el 19 de agosto para atender asuntos en materia electoral.
3

Piña convoca a sesión extraordinaria; CSP cuestiona para qué y aumento presupuestal

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
4

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

La FGJ-Edomex detiene a German "N", empresario que golpeó a hombre en club de pádel.
5

Fiscalía detiene a #LordPadel, empresario que golpeó a un hombre en club del Edomex

6

EU revoca visa a otra morenista: la Alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante

El Presidente Donald Trump y la Primera Dama, Melania Trump.
7

Melania Trump amenaza con demanda millonaria a Hunter Biden por ligarla con Epstein

La Conavi puso en marcha el registro del Programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia impulsada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
8

Programa Vivienda para el Bienestar: ¿Cómo es el registro? ¿Qué documentos necesitas?

Sheinbaum dice que Pemex canceló contratos obtenidos por sobornos entre 2019 y 2021.
9

Pemex detectó y canceló los contratos de la petrolera ligados a sobornos: Sheinbaum

FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026: ¿Cómo y qué necesitas para participar?
10

FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026: ¿Cómo y qué necesitas para participar?

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, fue detenido y será deportado a México para enfrentar un juicio por actos de corrupción.
11

Carlos Treviño, encumbrado (IMSS y Pemex) con Calderón-Peña, cae en EU por corrupción

VIDEOS ¬ Ahora Sandra Anaya, Diputada de Morena, presume visita a la Muralla china.
12

VIDEOS ¬ Y ahora, Sandra Anaya, Diputada de Morena, presume viaje a la Muralla China

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
13

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

La "Tuta" es encerrado en el mismo penal que "El Mayo" y Caro Quintero en Nueva York.
14

"La Tuta" es encerrado en el mismo penal que "El Mayo" y Caro Quintero en Nueva York

La meteórica carrera de un saqueador de Pemex (dice la FGR), con Fox, Calderón y Peña
15

La meteórica carrera de un saqueador de Pemex (dice la FGR), con Fox, Calderón y Peña

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Mamá de Fernando, menor asesinado, denuncia amenazas de policías Los Reyes, La Paz.
1

Mamá de Fernando, menor asesinado, denuncia amenazas de policías Los Reyes, La Paz

FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026: ¿Cómo y qué necesitas para participar?
2

FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026: ¿Cómo y qué necesitas para participar?

Cumbre Trump Putin
3

Trump y Putin se dan la mano en Alaska, con el mundo expectante. ¿Frenarán la guerra?

4

Trenes, narco, migrantes, energía. Integración. México y Guatemala planean en grande

El Presidente Donald Trump y la Primera Dama, Melania Trump.
5

Melania Trump amenaza con demanda millonaria a Hunter Biden por ligarla con Epstein

Sheinbaum dice que Pemex canceló contratos obtenidos por sobornos entre 2019 y 2021.
6

Pemex detectó y canceló los contratos de la petrolera ligados a sobornos: Sheinbaum

Detienen a dos por venta de uniformes olímpicos robados.
7

La FGJ-CdMx detienen a 2 por el robo de uniformes olímpicos valuados en 500 mil pesos

8

EU revoca visa a otra morenista: la Alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante

Sheinbaum niega desabasto de combustible
9

"No hay desabasto de combustibles", aclara Sheinbaum; Pemex atiende afectaciones

Protesta contra Putin en Alaska.
10

VIDEOS ¬ Cientos protestan contra Putin y Trump en Alaska: "No queremos criminales"

11

Un hombre muere atropellado al huir del ICE durante una redada en Los Ángeles

Andrés Manuel López Obrador
12

DATOS ¬ La brecha entre el salario de los ricos y el de los pobres adelgazó con AMLO