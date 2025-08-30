¿Qué actividades creativas y sin pantallas podemos hacer en casa con los niños?

Tener ratos libres de pantallas ayudan a desarrollar la memoria y la atención, además de dejar volar la creatividad y la imaginación.

Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- ¿Cómo mantener a los niños y adolescentes entretenidos y activos sin necesidad de una pantalla? Pareciera algo no tan sencillo en la actualidad en la que la tecnología es parte su mundo, misma que puede ser una gran aliada cuando se usa con equilibrio; pero también es importante ofrecer espacios y actividades para desconectarse y disfrutar de momentos que estimulen la mente.

Entre las actividades podemos encontrar libros para colorear o sets de manualidades y actividades creativas que permitan a los niños y niñas explorar sus ideas y expresarse libremente mientras dejan volar su creatividad con la imaginación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los niños menores de 2 años no tengan ningún contacto con pantallas y que entre los 2 y 4 años no pasen más de una hora al día frente a ellas? Y si es menos, mucho mejor. Además, limitar el uso de pantallas favorece el desarrollo de funciones cognitivas básicas como la atención, memoria y lenguaje. También, impulsa habilidades sociales clave como la empatía, comunicación verbal y autorregulación emocional.

La creatividad puede ser una gran aliada cuando hablamos de tiempo libre y se puede convertir en una herramienta que da entrada a múltiples beneficios como:

Aumentar las emociones positivas

Desarrollo de autoestima

Elevar la confianza y seguridad

Para dejar un poco de lado las pantallas y fomentar la creatividad, Crayola compartió con los lectores de Mundano algunas actividades creativas para realizar en familia:

Construye tu propio mundo pixelado en papel

Una actividad sencilla y divertida es invitar a los niños a crear su universo de bloques. La recomendación de Crayola es usar marcadores Swirl (doble punta que permite superponer colores y crear nuevos tonos) y lápices de color para dibujar bloques, personajes y escenarios con estética pixel art.

Paso a paso:

Dibuja una cuadrícula grande en hojas blancas (puede ser con regla o usando papel cuadriculado): Cada cuadrado representa un “bloque”: tierra, piedra, agua, lava, diamante, etc.

Con los marcadores y colores, colorean los bloques con texturas pixeladas: Pueden crear personajes, animales y objetos del mundo: una casa de bloques, un árbol cuadrado, una espada, un gato pixel.

Recortan sus elementos y los pegan sobre una cartulina para montar su propio "mapa". Incluso pueden hacerlo por capas, como en un videojuego.

Crea tu traje de superhéroe o superheroína

Los niños pueden diseñar su propia capa o traje de superhéroe con una sábana, camiseta vieja o pedazo de tela, y a transformarla en algo épico usando las témperas lavables para ropa de Crayola.

¿Tendrá rayos que lanzan chispas de colores? ¿Símbolos secretos? ¿Alas pintadas que se activan con la imaginación? Pueden usar pinceles, esténciles o incluso sus propias manos para dejar huellas de energía. Lo importante es que la capa cuente su historia.