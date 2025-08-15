FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026: ¿Cómo y qué necesitas para participar?

Redacción/SinEmbargo

15/08/2025 - 2:32 pm

FIFA busca voluntarios para el Mundial 2026: ¿Cómo y qué necesitas para participar?

La FIFA lanzó la convocatoria para reclutar voluntarios rumbo al Mundial 2026. El registro es digital y te contamos cómo puedes hacerlo.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- El Mundial 2026 se convertirá en uno de los torneos más grandes en la historia del fútbol, con 104 partidos disputados por 48 selecciones nacionales, en México, Estados Unidos y Canadá. Para atender la magnitud del evento, la FIFA lanzó su convocatoria global de voluntariado, a fin de integrar un equipo de más de 65 mil personas que colaboren durante los partidos.

En caso de estar interesado, aquí te decimos cómo participar y formar parte del programa. ¡Toma nota!

¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario?

La FIFA destacó que no se requiere experiencia previa para postularse, ya que son bienvenidos: estudiantes, profesionales y jubilados, siempre que cumplan con las condiciones establecidas y el compromiso de tiempo.

Para postularse como voluntario, la FIFA establece una serie de requisitos básicos como son:

  • Ser mayor de 18 años.
  • Cumplir con las disposiciones migratorias del país anfitrión.
  • Aprobar la verificación de antecedentes.
  • Asistir a las capacitaciones oficiales previas al inicio del torneo.

¿Cómo registrase para ser voluntario del Mundial 2026?

El proceso de registro se realizará únicamente en línea, por lo que los interesados deberán ingresar al siguiente enlace: https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/volunteers.

Una vez que los aspirantes hayan ingresado a la página, deberán crear una cuenta, completar un formulario con datos personales, adjuntar una fotografía tipo pasaporte, y realizar una evaluación en línea para determinar habilidades y disponibilidad.

Posteriormente, los candidatos serán convocados a entrevistas presenciales o virtuales según la sede elegida. El calendario de evaluaciones se desarrollará entre octubre de 2025 y enero de 2026, comenzando en ciudades como Vancouver, San Francisco y Ciudad de México, y concluyendo en Boston, Miami y Atlanta.

De diciembre de 2025 a marzo de 2026, la FIFA asignará los roles específicos a quienes hayan superado las etapas anteriores. Una vez aceptada la oferta, se verificará la información y se iniciará la capacitación correspondiente al puesto asignado.

¿Cuáles son los beneficios del voluntariado?

La participación como voluntario no contempla remuneración económica, ya que los seleccionados deberán cubrir sus gastos de transporte y hospedaje en caso de que no residan en la sede mundialista. A cambio, recibirán los siguientes beneficios:

  • Uniforme oficial.
  • Acreditación a los partidos.
  • Comidas y bebidas durante los turnos.
  • Certificado de participación.

¿Cuánto dura el programa?

El compromiso mínimo para quienes sean seleccionados es de ocho turnos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Los voluntarios apoyarán en áreas como logística, acreditaciones, operaciones de partido, servicios al espectador, transporte y coordinación de accesos.

Asimismo, el cronograma de actividades contempla el periodo de aplicación en agosto y septiembre de 2025, el entrenamiento del equipo de octubre de 2025 a enero de 2026, la asignación de roles de diciembre de 2025 a marzo de 2026, y la preparación final de marzo a junio, antes del inicio del torneo.

Según la página oficial de la FIFA, la experiencia de voluntariado ofrece oportunidades de aprendizaje, interacción con personas de diversas nacionalidades y participación directa en uno de los eventos deportivos más relevantes del mundo.

