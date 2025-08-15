Mamá de Fernando, menor asesinado, denuncia amenazas de policías Los Reyes, La Paz

Mamá de Fernando, menor asesinado, denuncia amenazas de policías Los Reyes, La Paz.

La mamá de Fernandito dio a conocer que su defensora jurídica, Fabiola Villa, regresará a representarla en sus audiencias.

Ciudad de México, 15 agosto (SinEmbargo).- La señora Noemí, mamá de Fernandito, el menor de edad que fue secuestrado y asesinado en el Estado de México a finales de julio por una deuda de mil pesos, denunció el jueves que tres policías de Los Reyes, La Paz la amenazaron para que cambiara de abogado.

"Me dijeron que si no cambiaba de abogado, le pasaría algo a mi familia", explicó.

La mujer narró que el pasado lunes, en el traslado de su domicilio a los juzgados del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, los policías municipales de Los Reyes, La Paz, la subieron a una patrulla para separarla de sus hermanos y la intimidaron con llevarla a la cárcel si no cambiaba a su representación legal.

La mamá de Fernandito cuenta que, de igual forma, ha recibido en su celular mensajes de texto amenazantes que tuvo que borrar por presiones de los efectivos.

En distintas declaraciones de la prensa, Noemí también reveló que la familia de los presuntos responsables del homicidio, quienes ya tienen dos carpetas de investigación abiertas por desaparición y secuestro con agravante de muerte, siguen hostigándola para obligarla a que modifique sus declaraciones.

Actualmente, Noemí se encuentra a la espera de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inicie una carpeta de investigación por las amenazas que recibió. La mamá, junto con sus familiares, solicitó medidas de protección ante la Fiscalía mexiquense.

La madre dio a conocer que su defensora jurídica, Fabiola Villa, regresará a representarla en la audiencia.

Activistas y colectivos ciudadanos también han exigido a la FGJEM una intervención inmediata para garantizar la protección de la madre y la familia de Fernandito.

Presuntos asesinos de Fernandito suman dos vinculaciones a proceso

El pasado 13 de agosto, un Juez de control vinculó a proceso, ahora por el delito de secuestro con agravante de muerte, a las tres personas detenidas la semana pasada por el caso de Fernando, un niño de cinco años asesinado el 30 de julio en La Paz, Estado de México, como consecuencia de una duda de mil pesos que tenía su madre con un grupo de vecinos. Se trata de la segunda vinculación a proceso que enfrentan los presuntos responsables.

El Juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, detenidos el 7 de agosto por las autoridades mexiquenses.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que la autoridad Judicial estableció como plazo tres meses para el cierre de investigación complementaria.

En una audiencia celebrada el pasado 11 de agosto en los juzgados de Nezahualcóyotl, la autoridad judicial, es decir, un Juez dictó la primera vinculación a proceso a las tres personas acusadas de secuestrar al menor por su probable participación en delitos relacionados con la desaparición de personas.

