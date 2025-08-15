Mamá de Fernando, menor asesinado, denuncia amenazas de policías Los Reyes, La Paz.

La mamá de Fernandito dio a conocer que su defensora jurídica, Fabiola Villa, regresará a representarla en sus audiencias.

Ciudad de México, 15 agosto (SinEmbargo).- La señora Noemí, mamá de Fernandito, el menor de edad que fue secuestrado y asesinado en el Estado de México a finales de julio por una deuda de mil pesos, denunció el jueves que tres policías de Los Reyes, La Paz la amenazaron para que cambiara de abogado.

"Me dijeron que si no cambiaba de abogado, le pasaría algo a mi familia", explicó.

La mujer narró que el pasado lunes, en el traslado de su domicilio a los juzgados del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, los policías municipales de Los Reyes, La Paz, la subieron a una patrulla para separarla de sus hermanos y la intimidaron con llevarla a la cárcel si no cambiaba a su representación legal.

La mamá de Fernandito cuenta que, de igual forma, ha recibido en su celular mensajes de texto amenazantes que tuvo que borrar por presiones de los efectivos.