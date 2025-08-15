Magistrado propone anular la elección judicial de la SCJN por el uso de acordeones

El proyecto de Magistrado Reyes asegura que existe "plena coincidencia" entre las y los ministros electos y los perfilados sugeridos en los acordeones.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentará un proyecto que busca anular la primera elección judicial para el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De aprobarse, se ordenaría al Senado de la República convocar a una elección extraordinaria.

El proyecto, que comenzó a difundirse en medios de comunicación el jueves, será presentado en la siguiente sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y concluye que la de distribución de acordeones fue una estrategia que determinó los resultados electorales, pues aseguró que existe "plena coincidencia" entre las y los ministros electos y los perfilados sugeridos en estos.

"Esa irregularidad actualizó las causales de nulidad correspondientes al uso de financiamiento ilícito y la violación grave a los principios constitucionales que rigen la materia electoral", dice el proyecto en referencia a los acordeones que circularon ampliamente en días previos y durante la jornada electoral.

El Magistrado Rodríguez, sin embargo, no contaría con el voto de la fracción mayoritaria del TEPJF, conformada por la Magistrada presidenta Mónica Soto, y los Magistrados Felipe De la Mata y Felipe Fuentes.

🚨 @PodermxXmx informa 🚨

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón acaba de publicar su proyecto de resolución para anular la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

📄 Resumen Ejecutivo

Análisis de la validez de la elección de la SCJN

(SUP-JIN-194/2025,… pic.twitter.com/gUKK8U2loC — Gaby Sterling (@gaviotasterling) August 15, 2025

El proyecto de Rodríguez responde a los juicios de inconformidad interpuestos por Isaac de Paz Gonzalez, Olivia Aguirre Bonilla, Rosa Elena González Tirado, y el Consejo nacional de litigio estratégico, una organización civil que busca anular el acuerdo del Consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) que declaró la validez de la elección de ministros.

¿Quiénes integrarán el pleno de la SCJN?

Tras la reforma judicial, las y los ministros que integran la SCJN, hoy compuesta por 11 integrantes, se reducirán a nueve. Asimismo, la presidencia de la Corte será renovada cada dos años de forma rotatoria, en función del número de votos obtenidos por cada candidatura, “correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”, explica la Ley al respecto. Los Ministros electos son estos:

Hugo Aguilar Ortíz: obtuvo seis millones 195 mil 612 votos y dirigirá la Corte.

Lenia Batres Guadarrama: obtuvo cinco millones 802 mil 019 votos.

Yasmín Esquivel Mossa: cinco millones 310 mil 993 votos.

Loretta Ortiz Ahlf: con cinco millones 012 mil 094 votos.

María Estela Ríos González: con cuatro millones 729 mil 803 votos.

Giovanni Figueroa: tres millones 655 mil 748 votos.

Irving Betanzo Espinosa: tres millones 587 mil 951 votos.

Rodrigo Guerrero García: tres millones 584 mil 825 votos.

Sara Irene Herrerías Guerra: tres millones 268 mil 411 votos.