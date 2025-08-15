Autoridades detienen a 3 e indagan a 22 por provocar incendios forestales en Galicia

El delegado del Gobierno llama a la colaboración ciudadana para facilitar información sobre posibles responsables.

Madrid, 15 de junio (EuropaPress).- El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para facilitar información sobre posibles responsables de los incendios forestales que se están registrando en Galicia. Hasta la fecha, informa, son tres las detenidas por la Guardia Civil y 22 las investigadas, un número que ha elevado tras informar inicialmente de dos detenidas y nueve investigadas desde julio.

En un comunicado, remarca la labor estatal, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para desarrollar "un operativo intensivo para identificar y detener a las personas responsables de provocar incendios forestales

Por otra parte, recuerda que, en el marco del dispositivo, la Guardia Civil ha establecido un gabinete específico en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Ourense con el objetivo de centralizar información, coordinar investigaciones y reforzar la colaboración con los servicios de emergencia y con el resto de administraciones implicadas.

Así está el cielo ahora mismo en el interior de Lugo. Consecuencia de uno de los incendios de Galicia 💔 pic.twitter.com/PtAwjBqrIz — David Gallach (@DavidGGesto) August 15, 2025

"Quien prenda fuego de manera intencionada no quedará impune", advierte el delegado del Gobierno que asegura que "cada foco, cada chispa, cada

paso está bajo vigilancia".

"Vamos a llegar hasta el final en las investigaciones y quien esté detrás de estos incendios se sentará delante de la Justicia", apostilla. Además, apunta que la actividad policial se centra en la recogida de indicios en el terreno, en el análisis de la información aportada por los equipos de extinción y por la ciudadanía y en el despliegue de patrullas en zonas de riesgo para prevenir nuevos focos.

Asimismo, añade que se está trabajando en coordinación con las unidades especializadas en investigación de incendios forestales. Por otra parte, hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para que cualquier información que pueda ayudar a identificar a los responsables sea comunicada de inmediato a las autoridades.

#Urgente. España no consigue controlar el fuerte fuego en Galicia, que avanza quemándolo absolutamente todo !!! Es una situación catastrófica y nadie sale a dar la cara .- Sánchez continúa de vacaciones 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/gbmhAFaQco — Normy8 (@JosefaNorm64059) August 15, 2025

El Gobierno de España reitera su "condena rotunda a cualquier acto intencionado que origine un incendio forestal" y rearma su determinación de "emplear todos los recursos disponibles para llevar a los culpables ante la Justicia".