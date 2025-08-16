EU decomisa casi 400 kilos de metanfetamina oculta entre rosas en frontera con México

Redacción/SinEmbargo

15/08/2025 - 6:19 pm

La CBP de Estados Unidos incautó 389 kilogramos de metanfetamina que fue traficada oculta en un tráiler cargado con rosas a través de la frontera con México.

El cargamento de casi 400 kilogramos de metanfetamina hallada por agentes fronterizos de EU oculto en un trailer con rosas proveniente de México tiene un valor de más de 143 millones de pesos.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (EU) (CBP, por sus siglas en inglés) incautó una carga de 389 kilogramos de presunta metanfetamina que pretendía traficarse oculta en un tráiler cargado con rosas a través de la frontera con México.

De acuerdo con información de autoridades estadounidenses, la droga incautada tiene un valor estimado de siete millones 660 mil dólares, equivalente a 143 millones 575 mil 125 pesos aproximadamente.

El aseguramiento de los casi 400 kilogramos de narcóticos fue realizado por agentes fronterizos el martes 12 de agosto en el Puente Internacional Hidalgo, el cual conecta la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con McAllen, Texas.

La CBP de Estados Unidos incautó 389 kilogramos de metanfetamina que fue traficada oculta en un trailer cargado con rosas a través de la frontera con México.
Agentes de la Patrulla Fronteriza de EU decomisaron casi 400 kilos de metanfetamina ocultos en un trailer cargado con rosas procedente de México. Foto: CBP

El tráiler que intentó cruzar el cargamento de presunta metanfetamina de México a EU fue interceptado por agentes de CBP en la instalación de carga del Puente Internacional Pharr.

El vehículo de carga fue seleccionado para realizar una inspección, por lo que los oficiales procedieron a revisarlo utilizando equipo no intrusivo y la ayuda de un equipo canino.

Dicha revisión dio como resultado el hallazgo de 154 paquetes de presunta metanfetamina con un peso total de 389 kilogramos que estaban ocultos entre el cargamento de rosas.

“Esta gran incautación de narcóticos fuertes refleja el excelente trabajo realizado por nuestros oficiales de CBP; su uso de nuestras herramientas y tecnología es inigualable”, afirmó el director del puerto de entrada, Carlos Rodríguez.

La droga incautada y el tráiler que la transportaba fueron incautados por la Oficina de Operaciones de la CBP, mientras que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) inició una investigación.

