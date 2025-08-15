El ISSSTE inicia construcción de nueva Unidad de Medicina Familiar en Tamaulipas

Con el propósito de brindar atención a más de dos mil 200 derechohabientes, el ISSSTE inició la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar en Tamaulipas. La obra tendrá una inversión de 11.7 millones de pesos.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) inició este viernes la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) en Tamaulipas, la cual beneficiará a más de dos mil 200 derechohabientes del norte del estado.

El director general del organismo, Martí Batres Guadarrama, detalló que la obra comenzó con la colocación de las primeras piedras, en presencia de autoridades locales y del personal del instituto, como parte de los esfuerzos por mejorar la infraestructura médica en diversas regiones del país.

"Y seguimos con las buenas noticias. Este día, acaba de ser puesta la primera piedra en la obra de construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en el norte de Tamaulipas. Atendemos las demandas de la población a lo largo y ancho del país”, compartió en redes sociales.

Con una inversión de 11.7 millones de pesos, la nueva UMF se ubicará en Ciudad Gustavo Díaz Ordaz y contará con consultorio de medicina familiar, consultorio de estomatología y sala de curaciones, a fin de acercar los servicios médicos a comunidades que actualmente carecen de atención especializada.

El proyecto, que contempla una superficie de construcción de 272 mil 21 metros cuadrados dentro de un terreno de 719.01 metros cuadrados, ofrecerá atención preventiva, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como consultas de seguimiento y promoción del cuidado integral de la salud.

Con ello, la construcción de la nueva UMF del ISSSTE en Tamaulipas, que se realiza en el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fortalecerá el derecho al acceso a la salud de las y los tamaulipecos.

Esta obra se suma a otras que se llevan a cabo para el fortalecimiento de la infraestructura a cargo del organismo, como la demolición del antiguo Hospital “Gonzalo Castañeda” para la creación de un nuevo nosocomio, el inicio de trabajos de construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) en Oaxaca, la reciente inauguración del HRAE de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y la próxima apertura del HRAE de Acapulco, Guerrero.