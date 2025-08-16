Calidad, creatividad y redes de apoyo: Platicamos con tres diseñadores mexicanos

Nancy Chávez

16/08/2025 - 6:35 am

Diseñadores mexicanos

Rosario Mendoza, la primera mexicana en recibir un Emmy por vestuario, compartió con SinEmbargo cuál es la clave en sus diseños.    

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- En México hay mucho talento y creatividad, es una tierra llena de personas que buscan ir más allá y que se esfuerzan por lograr sus sueños; en muchas ocasiones existe falta de apoyo o de oportunidades y cuando se trata de diseño y moda mexicana, existen elemento que juegan en contra.

En la pasada edición de InterModa, la número 83 que tuvo jornadas llenas de actividades, conferencias, desfiles, negocios, mucho talento mexicano, pudimos platicar con diseñadores mexicanos y conocer acerca de sus proyectos.

Aquí compartimos los nombres de algunos de estos diseñadores que platicaron con SinEmbargo y la inspiración en su trabajo, para no perderlos de vista.

Rosario Mendoza, ganadora de un Emmy

Rosario Mendoza, la primera mexicana en recibir un Emmy por el vestuario de los juegos panamericanos de Guadalajara, fue la encargada de la exposición "Hecho en Jalisco" en InterModa, que mostraba hermosos vestidos y prendas que mostraban elementos mexicanos. "Yo he visto la moda, mi moda, desde el cristal del orgullo, del cariño, de la pasión" compartió Rosario en entrevista.

La diseñadora mexicana refirió que la exposición que presentó en InterModa, mostraba las redes de apoyo, que ha creado con su labor.

"Yo creo que esos hilos de la moda son muy finos, pero son muy fáciles de de poder agarrar mucha fuerza y tejer redes de apoyo, redes de cariño, redes de orgullo y yo eso es lo que he hecho, tener redes de orgullo, de cariño y de pasión por lo que hago. Son los ingredientes más importantes", reveló a SinEmbargo.

"El Emmy que está ahí es mi más grande premio, mi más grande reconocimiento, es el único que hay en México", dijo la mexicana.

Y agregó: "Cuando haces las cosas con cariño, con pasión y no porque te van a a pagar o te van a premiar, porque yo ni siquiera sabía que había ingresado la ceremonia en vivo para que ganara el Emmy y cuando me dijeron: 'Sí, pero es por los vestuarios', imagínate, yo lo hice aunque no me hubieran pagado, yo hice mi trabajo como me gusta".

Rosario Mendoza
Rosario Mendoza estuvo presente con una exposición. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Federico Báez Lugo, calidad que ha vestido a celebridades

La pasarela que inicio el evento de moda fue la firma Báez reconocida por su trabajo artesanal de pieles finas desde 1951, cuenta con confección a mano y ha vestido a celebridades como Maluma, y Saul "Canelo Alvarez, además de participar en eventos como el New York Fashion Week.

"Por principio, uno debe de sentir y uno debe de disfrutar lo que hace. En este caso yo siempre lo he disfrutado toda mi vida; mis diseños son de acuerdo a la que me inspiro mucho en la naturaleza; me inspiro mucho en los colores que se están usando, hago un un análisis profundo de lo que la gente quiere ver y creo que he ido por el buen camino", compartió Federico Baez Lugo.

Federico explicó que ellos nunca han soltado lo "hecho en México", cuando le han  dicho: "A mí no me vendas calidad de exportación" él les respondía  que no entendía y es que eso no va con su marca, ya que siempre muestran alta calidad .

"Hasta ahorita que tengo 55 años en en este negocio, siempre me ha gustado seguir la producción, seguir los diseños, tengo un equipo completo atrás de mí, pero yo soy el director, entonces, todo es de acuerdo a lo que yo le sugiero y mantengo mucho la sobre todo la calidad, que es primordial, que nuestros clientes se lleven una pieza y esa pieza les dure para siempre", dijo a este medio.

Diseñador mexicano
Federico Báez, su marca se destaca por la calidad. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Hazyel estudio, aire fresco y nuevas ideas

En la pasarela desfilaron diseños vaporosos en tonos pastel, como salidos de un cuento, la diseñadora es Ximena Hazyel Álvarez una joven mexicana, quie viene de una familia relacionada a la costura y ella se atreve a ir más allá. "Yo vengo de una generación de cuatro, o sea, cuatro generaciones de costureras y diseñadoras. Mi abuela, mi bisabuela, mi mamá cosen. Todas ellas han sido una inspiración y un apoyo también para mí", apuntó en entrevista.

"La colección es inspirada en el jardín de mi bisabuela y son vivencias que yo tuve desde desde niña, pero más que nada quise transmitir el cómo yo me sentía cuando iba a jugar con ella, porque obviamente de chiquitos vemos cualquier cosa y se nos hace fantástica; jugaba ahí en su jardín y yo me sentía en otro mundo", contó respecto a la colección que presentó en InterModa.

Ximena Hazyel Álvarez
La joven diseñadora Ximena Hazyel Álvarez. Foto: SinEmbargo

Hazyel reconoce que el mundo de la moda no es sencillo en este país. "Creo que en México es un poco difícil, o sea, en México puede que sí tengas renombre, pero globalmente es un poco difícil porque las marcas fast fashion y las marcas de lujo obviamente se comen el mercado. Pero también internamente [en México] creo que nos hace falta un poquito la apreciación del diseño más que nada y el esfuerzo de crear una prenda específicamente para alguien".

Para ella es muy importante apreciar lo que hace un diseñador y decir "tal vez me va a costar un poquito más cara, pero es una prenda que tiene mucho valor y está especialmente hecha para mí".

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

