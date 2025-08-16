México y EU firman acuerdo para controlar la plaga de gusano barrenador en el ganado

El Plan de acción de Aphis-Senasica incluye una serie de medidas para controlar al gusano barrenador del ganado, propuestas por México y reconocidas por Estados Unidos.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) anunció que este viernes México y Estados Unidos (EU) firmaron un acuerdo de colaboración para controlar al gusano barrenador en el ganado.

Dicho plan fue elaborado por expertas y expertos mexicanos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y estadounidenses del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (Aphis, por sus siglas en inglés).

La Secretaría de Agricultura destacó que el pacto celebrado entre ambas naciones refleja el nivel de colaboración de ambos gobiernos para el control de la plaga.

COMUNICADO | Se firmó el Plan de acción de Aphis-Senasica para el control del gusano barrenador del ganado, entre el secretario @JulioBerdegue y la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, por sus siglas en inglés), @SecRollins.

El Plan de acción de Aphis-Senasica incluye una serie de criterios y medidas, propuestas por México y reconocidas por Estados Unidos, para controlar al gusano barrenador en el ganado, que incluyen:

La regionalización del territorio mexicano.

Un protocolo para importación segura de ganado sano por vía marítima.

Adoptar una estrategia innovadora de monitoreo basada en trampas con atrayente de la mosca.

La movilización de ganado dentro de México sólo podrá realizarse desde corrales certificados por el Senasica hacia corrales que también estén certificados.

El plan para el control del gusano barrenador en el ganado, firmado entre México y Estados Unidos, es un documento en el que se establecen objetivos, metas, acciones, presupuestos y protocolos técnicos para el control de la plaga, los cuales incluyen: