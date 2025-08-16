La Semar desmantela narcolaboratorio en Nayarit; decomisa 12.8 toneladas de droga

Redacción/SinEmbargo

15/08/2025 - 9:17 pm

El laboratorio clandestino desmantelado por la Semar en Nayarit fue localizado durante un recorrido realizado en el poblado de Boca del Asadero del municipio de San Blas.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) informó este viernes que autoridades federales localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino usado para la elaboración de drogas en el municipio de San Blas, Nayarit, en el cual aseguraron poco más de 12.8 toneladas de presunta metanfetamina, con un valor de más de tres mil millones de pesos.

Mediante un comunicado, la Semar detalló que el centro de producción de narcóticos fue hallado durante recorridos terrestres que realizaron elementos de la Armada de México en el poblado de Boca del Asadero.

De acuerdo con el reporte oficial, no hubo personas detenidas durante el operativo, además de que no se dio a conocer si el laboratorio clandestino está vinculado con algún cártel.

La Semar dio a conocer que en el laboratorio clandestino descubierto en Nayarit se aseguraron aproximadamente 12 mil 850 kilos de metanfetamina, 54 mil 500 litros de sustancias químicas, 13 mil 830 kilos de precursores químicos sólidos, 18 reactores, 20 condensadores, cinco mezcladoras, 22 centrifugadoras de 30 kilos y otros materiales usados para la elaboración de drogas.

El aseguramiento de narcóticos, sustancias y equipo representa una afectación económica de aproximadamente tres mil 481 millones 502 mil 208 pesos para los grupos de la delincuencia organizada.

Además, con el desmantelamiento del laboratorio clandestino se evitó la producción de 320 millones de dosis de droga que no llegarán a las calles ni pondrán en riesgo la salud de las y los jóvenes.

En el operativo para desmantelar el laboratorio clandestino en San Blas, Nayarit, participaron elementos de la Semar, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Finalmente, la Secretaría de Marina destacó que gracias a las acciones de seguridad implementadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad contribuye a impedir la distribución de drogas por parte de los grupos delictivos, lo que abona a la seguridad de las familias mexicanas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

