México llega a 50 medallas ganadas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

La Conade celebró que la delegación de deportistas mexicanos que participa en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 llegó a las 50 medallas ganadas.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- La delegación de deportistas que representa a México en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 sigue a paso firme, y este viernes llegó a la marca de 50 medallas en la justa deportiva.

En el séptimo día de actividades del evento que se celebra cada cuatro años y que convoca a atletas de 12 a 22 años de edad que pertenecen a los 41 Comités Olímpicos Nacionales miembros de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), las y los atletas mexicanos lograron destacar en ciclismo, taekwondo, voleibol y tenis.

En total, fueron seis preseas las que consiguió México en la jornada de este 15 de agosto, lo cual fue celebrado por la Comisión Nacional del Deporte, pues de este modo suman ya 50 medallas las que ha obtenido la delegación nacional.

¡México llega a 5️⃣0️⃣ medallas en #ASU2025! 🇲🇽🙌 Con talento, apoyo y pasión por los colores verde, blanco y rojo, se puede llegar muy alto. Felicidades. ¡Vamos por más!

De forma concreta, este viernes, las y los deportistas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 lograron ganar dos medallas de oro, tres de plata y una de bronce.

Las ganadoras de la medalla de oro fueron Mariana Zambrano en taekwondo categoría de menos de 49 kilos y Zaira Salgado en taekwondo categoría de menos de 57 kilos.

A ellos se sumaron las y los ganadores de la presea de plata: la selección femenil de voleibol de sala; Hanne Estrada y Marianne Ángel en tenis modalidad dobles femenil; además de Fernando Nava y Marcelo Garza en la prueba madison varonil de ciclismo de pista.

Finalmente, la presea de bronce fue para Damián Cortés en taekwondo categoría menos de 58 kilos.