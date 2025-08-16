La Interpol emite ficha roja contra Zhi Dong Zhang, fugitivo chino ligado al CJNG

La Interpol emitió una ficha roja contra Zhi Dong Zhang, hombre de origen chino ligado al narco, quien se fugó tras estar en prisión domiciliaria en México. Es requerido en EU por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió este viernes una ficha roja para localizar y detener a Zhi Dong Zhang, conocido como “El Brother Wang”, ciudadano chino vinculado con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y quien es objetivo prioritario en 190 países.

A su vez, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión y una alerta nacional en contra de Zhang, quien se dio a la fuga el pasado 11 de julio de su domicilio en Lomas de Padierna, de la Alcaldía Tlalpan, donde cumplía prisión preventiva domiciliaria, mientras se definía su extradición a Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, el criminal había sido detenido en octubre de 2024 durante un operativo conjunto entre la FGR, la Secretaría de Marina (Senar), el Ejército, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Inteligencia, para luego ser trasladado al Reclusorio Sur.

Sin embargo, un Juez de control modificó su medida cautelar y le otorgó prisión domiciliaria, decisión que generó cuestionamientos de la entonces recién nombrada Presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló públicamente la gravedad de liberar a un imputado con vínculos internacionales en el tráfico de drogas.

El ciudadano de origen chino permaneció bajo vigilancia de la Guardia Nacional en su residencia de Lomas de Padierna, pero logró escapar. Según los primeros reportes, tres personas lo ayudaron a salir a través de un túnel que conectaba su casa con otra propiedad contigua, en un operativo que recordó la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durante su escape, Zhi Dong Zhang destruyó el brazalete electrónico que portaba como parte de las medidas judiciales, acción por la cual la FGR busca ahora imputarle resistencia de particulares. Por estos hechos, varios funcionarios responsables fueron removidos de su cargo y quedaron bajo investigación administrativa.

Con la emisión de la ficha roja de Interpol, Zhi Dong Zhang es considerado fugitivo internacional y su captura es prioritaria para autoridades mexicanas y estadounidenses, quienes mantienen abierta la solicitud de extradición por delitos relacionados con narcotráfico.

¿Quién es Zhi Dong Zhang?

Según las investigaciones, Zhi Dong Zhang es identificado como líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de dinero en los Estados Unidos.

Además, se le ubica por contrabandear grandes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina provenientes de México para su distribución en el extranjero, así como por el envío de ganancias de droga a territorio mexicano.

Las actividades ilegales de Zhi Dong “N” se realizaban en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, América Central, Europa, China y Japón. También ha sido acusado de formar alianzas con organizaciones delictivas de México para realizar al trasiego.