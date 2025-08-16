Tres esenciales para que los niños tengan un buen regreso a clases

Tener una lista bien pensada de esenciales puede hacer toda la diferencia para regresar a clases, además de tener en cuenta el presupuesto y el lugar para adquirir los elementos de la lista.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- Las vacaciones están entrando en la parte final, el regreso a clases está más cerca y es momento de prepararse para el nuevo ciclo escolar, pero sin perder de vista el presupuesto, la funcionalidad y las herramientas que acompañarán a los estudiantes durante los próximos meses.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), este año, más de 25 millones de alumnos de nivel básico volverán a las aulas en México, por eso, anticiparse con una lista bien pensada de esenciales puede hacer toda la diferencia.

Con eso en mente, hay un lugar especial que brinda la oportunidad de encontrar todo en un sólo lugar: la Feria de Regreso a Clases de Profeco, que se llevará a cabo este 16 de agosto en Expo Reforma, en la Ciudad de México, con entrada libre y descuentos en útiles, uniformes, y más. Entre las marcas que estarán presentes se encuentra Crayola con una selección de sus productos escolares con descuentos exclusivos, pensados para acompañar a las familias en el inicio del ciclo escolar con opciones creativas, durables y con enfoque sustentable (los lápices de color Crayola están fabricados con madera reforestada).

¿Sabías que una mochila completa garantiza que los estudiantes tengan un mejor rendimiento y tiempo de aprendizaje? Los hace sentirse seguros y preparados para los desafíos escolares. El uso de materiales creativos permite desarrollar habilidades cognitivas y emocionales para explorar y experimentar distintas formas de pensamiento y solución de problemas.

Crayola compartió tres básicos que no pueden faltar este regreso a clases:

Mochila

Hoy, la mochila también puede ser una extensión de la personalidad de cada estudiante. Además de buscar materiales durables, compartimentos funcionales y comodidad, hay una tendencia creciente por personalizarlas: desde parches bordados y llaveros intercambiables hasta stickers textiles o incluso kits de arte que permiten intervenirlas con pintura o marcadores lavables, convirtiendo la mochila en un lienzo. Hacerlos parte de personalizar su mochila desarrolla un mayor sentido de identidad y pertenencia que provoca un mayor cuidado y alerta para no olvidarla o perderla.

Papelería

Las herramientas escolares pueden convertirse en aliados poderosos del aprendizaje. Hoy, los estudiantes buscan productos que les permitan expresarse, tomar apuntes creativos, replicar tendencias y conectar con lo que están aprendiendo.

En este punto es importante buscar cuadernos que vayan de acuerdo a lo solicitado, hay una gran variedad, desde los decorados hasta los sencillos pero que brindan una oportunidad para personalizarlos; además de bolígrafos, lápices y elementos que permitan tener mejores estrategias de aprendizaje como los colores.

Hay innovaciones recientes como los plumones Swirl de Crayola, que permiten combinar colores gracias a su doble punta, o los lápices de color con textura cremosa que ahora integran colores neón y metálicos, además de su alta durabilidad conectan con la creatividad y salen de lo convencional para hacer las tareas más divertidas.

Botella reutilizable

La hidratación es clave para mantener la energía y la concentración en clase. Una botella reutilizable, libre de BPA, con válvula antiderrames y medidor de consumo, cuida la salud y enseña hábitos responsables desde pequeños. Se estima que el uso diario de botellas personales puede evitar hasta 30 kg de residuos plásticos por estudiante al año.