¿Dónde celebrar el Día Internacional de la Montaña Rusa en la CdMx?

Las montañas rusas son especiales para quienes gustan de la adrenalina y experiencias extremas, aunque también hay opciones para niños y personas que gustan de emociones más relajadas.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- El 16 de agosto se celebra el Día Internacional de la Montaña Rusa y si quieres festejar este y otro día, para vivir la adrenalina y diversión, una opción en la Ciudad de México es Aztlán, con emociones que se mezclan con historia, cultura y sabor mexicano.

Elegir es importante y hay algo para los más intrépidos que buscan experiencias extremas, para los pequeños y para familias que quieren vivir sus primeras aventuras en las alturas.

Serpentikah: el desafío de Quetzalcóatl

Serpentikah tiene 540 metros de recorrido suspendido, lo que la convierte en la joya extrema del parque. Inspirada en la serpiente emplumada, ofrece subidas que parecen tocar el cielo, bajadas que cortan la respiración y curvas afiladas que ponen a prueba la valentía. La favorita indiscutible de quienes buscan emociones sin filtro.

Tipo: Extremo

Estatura: 95 a 130 cm acompañado de un adulto

Precio: 100 pesos por persona

Marometas: vueltas sin parar

Marometas es una atracción con vehículos que giran tanto en vertical como en horizontal sobre su propio eje, logrando una sensación divertida y distinta en cada recorrido; perfecta para quienes aman las emociones en 360 grados. Es un juego versátil que puede ser tan relajado o emocionante.

Tipo: Familiar a extremo

Estatura: 95 a 120 cm acompañado de un adulto

Precio: 60 pesos por persona

Laka Laka: adrenalina con sonrisa incluida

En esta atracción con góndolas giratorias, no solo avanzas: giras sobre tu propio eje como trompo, a velocidad moderada, pero con la dosis justa de imprevisibilidad para que cada vuelta sea diferente. Ideal para quienes buscan adrenalina, pero también un buen ataque de risa.

Tipo: Familiar

Estatura: 130 cm

Precio: 80 pesos por persona

La Mocha: primeras emociones para peques valientes

Diseñada para niñas, niños y familias que quieren dar sus primeros pasos en el mundo de las montañas rusas. La Mocha ofrece curvas amigables, velocidad moderada, y la emoción justa para que la primera experiencia en las alturas sea inolvidable.

Tipo: Infantil

Estatura: 95 a 120 cm acompañado de un adulto

Precio: 60 pesos por persona

Para completar la experiencia está la Rueda Aztlán 360, con sus 85 metros de altura, regala una de las vistas más espectaculares de la Ciudad de México. En tierra firme, los juegos de destreza retan tu puntería, habilidad y reflejos, mientras que la variedad de restaurantes y comida conquista a todos los paladares, donde encontrarán tacos, hamburguesas, postres y snacks irresistibles.