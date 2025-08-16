ICE desempolva recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de "El Chapo"

Fue el pasado mes de junio cuando el Departamento del Tesoro dobló de cinco a 10 millones de dólares la recompensa por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de "El Chapo" y líderes de "Los Chapitos" facción del Cártel de Sinaloa, señalados por el tráfico de fentanilo en la frontera.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) "desempolvó" la recompensa de 10 millones de dólares (mdd) que el Gobierno de Estados Unidos ofrece por información que conduzca a Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa preso en una cárcel de máxima seguridad en Colorado.

A través de sus redes sociales, el ICE compartió el afiche con la imagen de Archivaldo, quien se encuentra entre los más buscados por las autoridades de aquel país, por lo que ofrecen hasta 10 millones de dólares a quien proporcione información que conduzca a su arresto o condena.

"Él y sus hermanos tomaron el control de la facción de "El Chapo" del Cártel de Sinaloa, y a pesar de su mirada, este matón debe ser considerado armado y peligroso", escribió el Servicio de Control de Inmigración para referirse al líder de "Los Chapitos".

A la par, destacó que quien tenga información puede comunicarse con "Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE al 520-335-7315".

$10M REWARD for information leading to the arrest/conviction of Ivan Archivaldo Guzmán Salazar — son of the notorious Joaquin “El Chapo” Guzman Loera. He and his brothers took over the El Chapo’s faction of the Sinaloa Cartel, and despite his smoldering gaze, this thug should be… pic.twitter.com/M1SfNopRVd — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 15, 2025

Desde el pasado 9 de junio, el Departamento del Tesoro dobló de cinco a 10 millones de dólares la recompensa por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de "El Chapo" y líderes de "Los Chapitos" facción del Cártel de Sinaloa, señalados por el tráfico de fentanilo en la frontera y el asesinato del exmarine estadounidense Nicholas Quets el 18 de octubre de 2024 en Sonora, México.

“El liderazgo de Iván en Los Chapitos ha desencadenado una alarmante oleada de violencia en México y Estados Unidos contra civiles, fuerzas del orden y miembros de cárteles rivales”, acusaron las autoridades estadounidenses.

Derivado de ello, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una sanción contra una red de socios y empresas con sede en Mazatlán, Sinaloa, relacionada con los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, dedicada al narcotráfico, extorsión, secuestro y lavado de dinero. Entre las personas sancionadas se encuentran Víctor Manuel Barraza Pablos, líder de una célula criminal que opera en Mazatlán; y el empresario José Raúl Núñez Ríos, que compró propiedades y estableció compañías del sector inmobiliario, construcción y hotelería en todo Sinaloa desde el año 2021.

El Gobierno de Estados Unidos señala a Iván Archivaldo como el responsable de la violencia en México y Estados Unidos contra civiles y

elementos de las fuerzas armadas desde que tomó el liderazgo de "Los Chapitos" y a Alfredo como lugarteniente de su hermano Iván Archivaldo, quien se encargaría de torturar a rivales para obtener información.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo son los dos hijos de "El Chapo" que aún se encuentran en libertad, ya que Ovidio y Joaquín, apellidados Guzmán López, ya se encuentran detenidos en territorio estadounidense.

Tras ser capturado el 5 de enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de ese mismo año, Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón" llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses el pasado 11 de julio para declararse culpable y proporcionar información.

En una audiencia presidida por la Jueza federal de distrito Sharon Johnson Coleman, el también conocido como “El Ratón” o “Ratón Nuevo” aceptó su responsabilidad penal respecto a su papel como dirigente dentro del grupo criminal identificado por el Gobierno de Estados Unidos como Cártel de Sinaloa (CDS).

En total, Ovidio admitió su participación en cuatro cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Además, aceptó pagar 80 millones de dólares como parte del acuerdo.