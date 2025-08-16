Trump aboga por ir directo a un acuerdo de paz en Ucrania; Zelenski irá a EU el lunes

Redacción/SinEmbargo

16/08/2025 - 9:40 am

Zelenski se reunirá el lunes con Trump en Washington.

Zelenski reafirmó la disposición de Ucrania de llegar a un acuerdo de paz para acabar el conflicto que estalló en 2022.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, sostuvo una "larga conversación" la madrugada de este sábado con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que abogó por negociar "directamente" un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania y no "un simple alto el fuego". Tras la charla a la que se sumaron líderes europeos, Zelenski confirmó que visitará el lunes la Casa Blanca para reunirse con el republicano.

Trump, que aspira a "salvar millones de vidas" con iniciativas como la que el viernes le llevó a romper el aislamiento de Putin con una inédita cumbre, defendió que la reunión con el mandatario ruso fue parte de un día "grande y muy exitoso", pese a la aparente falta de acuerdos.

El Presidente de EU trasladó los avances de la reunión con Putin a Zelenski en una llamada esta madrugada a la que se incorporaron luego varios líderes europeos, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la Organización del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

Trump aseveró que “todos” coinciden en que “la mejor forma de poner fin a la guerra de Ucrania es ir directamente a un acuerdo de paz, no a un alto el fuego”, pese a que la postura de Kiev y de Bruselas siempre ha sido la de que es necesario un alto el fuego para abordar las negociaciones de paz sin hostilidades en marcha. Luego de la llamada, Zelenski anunció que visitará el lunes la Casa Blanca.

"El lunes me reuniré con el Presidente Trump en Washington, D. C., para discutir todos los detalles para poner fin a las matanzas y a la guerra", escribió Zelenski en una publicación en X, antes Twitter. "Agradezco la invitación. Es importante que los europeos participen en cada etapa para aportar garantías de seguridad fiables, junto con Estados Unidos", agregó.

"Ucrania reafirma su disposición a realizar el máximo esfuerzo para lograr la paz", afirmó Zelenski, quien recalcó además la relevancia de que "la fortaleza de Estados Unidos tenga un impacto en la evolución de la situación".

Zelenski apoya encuentro con Trump y Putin

Zelenski reiteró también su respaldo a la propuesta de Trump de organizar una reunión trilateral con Putin. "Ucrania subraya que a nivel de líderes se pueden abordar cuestiones clave y un formato trilateral es adecuado para esto", escribió. Asimismo, señaló que en su diálogo con Trump recibieron “señales positivas por parte de Estados Unidos” respecto a garantías de seguridad para Kiev.

"En mi conversación con el Presidente Trump, dije que las sanciones deberían reforzarse si no hay una reunión trilateral o si Rusia intenta evadir un fin honesto a la guerra. Las sanciones son una herramienta efectiva. La seguridad debe garantizarse de manera confiable y a largo plazo, con la participación de Europa y Estados Unidos", escribió Zelenski en X.

A la videoconferencia posterior a la llamada bilateral se sumaron el Presidente de Francia, Emmanuel Macron; el Canciller alemán, Friedrich Merz; el Presidente de Finlandia, Alexander Stubb; la Primera Ministra italiana, Giorgia Meloni; el Presidente de Polonia, Karol Nawrocki; el Primer Ministro británico, Keir Starmer; el Secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff.

-Con información de Europa Press y DW.

