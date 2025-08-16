El Congreso de la CdMx aprueba licencia obligatoria para motocicletas y monopatines.

El Congreso capitalino sostuvo que, con la reforma a la Ley de Movilidad, se atienden problemáticas como la circulación por banquetas o el exceso de velocidad que ponen en peligro a conductores, personas peatonas y ciclistas.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- El Congreso de la Ciudad de México aprobó ayer por unanimidad modificaciones a la Ley de Movilidad, por lo que las y los usuarios de scooters eléctricos y bicimotos deberán usar cascos, tramitar una licencia de conducir y placas para sus vehículos, a fin de regular dichos medios de transporte.

"El pleno del Congreso local aprobó en sesión extraordinaria diversas modificaciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en materia de regulación de la micromovilidad, para incorporar a vehículos fuera de la normatividad a una nueva categoría de transporte motorizado personal, a fin de fortalecer la seguridad vial, certeza jurídica y sustentabilidad", explicó el legislativo capitalino.

El dictamen sostuvo que la falta de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ha generado un vacío legal respecto a dónde y cómo deben operar los scooters eléctricos y bicimotos, así como quién asume responsabilidad en caso de accidente; por lo que estas modificaciones están alineadas con la estrategia nacional de movilidad y seguridad vial, al homologar criterios para el diseño y regulación de vías urbanas.

Agradecemos a las y los diputados del @Congreso_CdMex por aprobar reformas que fortalecen la movilidad y el orden en nuestra capital. Para garantizar la seguridad y convivencia en el espacio público se regula el uso de bicicletas, motos y patines eléctricos y se establecen… pic.twitter.com/Zxj1ygrszV — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 15, 2025

Al tomar la palabra, el presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín de Morena, señaló que con esta propuesta se regulará a vehículos de bajo impacto ambiental y con potencial para trayectos de última milla y de cuidado, afianzando un marco normativo que pondera las condiciones de seguridad necesarias para garantizar el derecho a la movilidad de quienes transitan las calles de la ciudad.

Agregó que esta iniciativa promovida por las personas legisladoras del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM,) el Diputado Federico Chávez Semerena, del Partido Acción Nacional (PAN), y la Jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, es una muestra de que las personas son el centro de la política capitalina.

El Diputado argumentó que con esta reforma se atienden problemáticas como la circulación por banquetas, exceder la velocidad, falta de uso de casco, sobrepasar la carga o el número de personas pasajeras, que ponen en peligro a conductores, personas peatonas y ciclistas.

¿Qué modificaciones se hicieron a la Ley de Movilidad?

A través de un comunicado, el Congreso capitalino explicó que las y los Diputados de la Ciudad de México reformaron las fracciones LIII, CIII, CIV y adicionaron una fracción CIII Bis al Artículo 9, así como una reforma a la fracción IX del Artículo 12 y el Artículo 64 de la Ley de Movilidad local.

Entre los ajustes planteados al artículo 9 se establece una nueva categoría al catálogo de conceptos de la Ley de Movilidad, ampliando el marco normativo para incluir situaciones o modalidades antes no consideradas, reconociendo al tipo de vehículo motorizado eléctrico personal como categoría propia clasificada en tipo A o B según su peso y velocidad.

Además, con la modificación de la fracción IX del Artículo 12, se encomienda a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) realizar análisis para adaptar en vialidades más espacios para las personas peatonas, ciclistas y usuarias de movilidad personal; y con la modificación del Artículo 64 se determina que los conductores estarán obligados a contar con la documentación necesaria y portar con licencia de conducir.

¿Qué vehículos deberán portar placas?

Los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe) previstos en esta Ley se clasifican en tipo A, los cuales tienen peso menor a 35 kilogramos; y tipo B, con peso mayor a 35 kilogramos y hasta 350 kilogramos. Ambos son vehículos no motorizados que utilizan tracción humana, pedaleo asistido y/o cuentan con motor eléctrico con una máxima velocidad de 25 kilómetros por hora.

Héctor Ulises García Nieto, Secretario de Movilidad capitalino, subrayó que las unidades que rebasen el límite establecido deberán de tratarse como motocicletas, por lo tanto, todo conductor que quiera hacer uso de ellas deberá tramitar licencia para poder circular por las calles.

"Hay scooters y bicicletas eléctricas que sobrepasan los 25 kilómetros por hora, tienen un peso mayor, utilizan las ciclovías y no deben utilizarlas, alcanzan velocidades que pueden poner en riesgo a las personas", remarcó.

Al razonar su voto, el legislador Federico Chávez Semerena, del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que con esta reforma se pone orden donde había incertidumbre, porque “antes de esta modificación legislativa convivían sin reglas claras, bicicletas, patines eléctricos, motocicletas y unidades improvisadas en detrimento de las personas peatones”, lo que generó accidentes, y ahora se regula la potencia y velocidad de estos vehículos.

La congresista Rebeca Peralta León, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que se da un paso decisivo para establecer un marco legal a la movilidad y se contribuye a disminuir emisiones de carbono. Mencionó que este fenómeno social en materia de micromovilidad ha traído beneficios en la reducción de contaminantes y el uso del vehículo particular en trayectos cortos.

Al hacer uso de la voz, la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, del Partido del Trabajo (PT), indicó que este dictamen representa un paso firme hacia una movilidad segura ordenada y sostenible, en respuesta al crecimiento acelerado de la micromovilidad eléctrica jerarquizando la movilidad para poner en primer lugar a las personas peatonas, ciclistas y usuarias de transporte público y finalmente a los vehículos motorizados.

El Diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, de Morena, comentó que esta propuesta y sus diversos artículos, eliminan ambigüedades, priorizan la planeación urbana, ordenan las calles, fomentan la movilidad limpia y preparan a la ciudad para las innovaciones, teniendo como ejes la seguridad, equidad y medio ambiente.

¿Cuándo entrará en vigor la licencia y placa para bicimotos?

El Diputado Víctor Hugo Romo indicó que se prevé que las modificaciones correspondientes al Reglamento de Tránsito estén listas en un mes.

“Van a utilizar casco circular, se va a hacer un símil a la moto de bajo kilometraje. En este caso las licencias, los permisos, pues en el momento que se expida la ley se tiene facultad por parte de Semovi para modificar el reglamento y también para un nuevo cobro, en dado caso de la recaudación, hay que habilitar la clave en el Código Fiscal, entonces hasta que no se modifique el reglamento y hasta que no se modifique el Código Fiscal y exista una nueva clave de cobro, se hará la recaudación correspondiente y, en este caso, se expedirá la licencia y permiso”, explicó.