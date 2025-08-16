El Congreso de la CdMx aprueba licencia obligatoria para motocicletas y monopatines

Redacción/SinEmbargo

16/08/2025 - 10:54 am

Reforman Ley de Movilidad.

Artículos relacionados

El Congreso capitalino sostuvo que, con la reforma a la Ley de Movilidad, se atienden problemáticas como la circulación por banquetas o el exceso de velocidad que ponen en peligro a conductores, personas peatonas y ciclistas.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- El Congreso de la Ciudad de México aprobó ayer por unanimidad modificaciones a la Ley de Movilidad, por lo que las y los usuarios de scooters eléctricos y bicimotos deberán usar cascos, tramitar una licencia de conducir y placas para sus vehículos, a fin de regular dichos medios de transporte.

"El pleno del Congreso local aprobó en sesión extraordinaria diversas modificaciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en materia de regulación de la micromovilidad, para incorporar a vehículos fuera de la normatividad a una nueva categoría de transporte motorizado personal, a fin de fortalecer la seguridad vial, certeza jurídica y sustentabilidad", explicó el legislativo capitalino.

El dictamen sostuvo que la falta de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ha generado un vacío legal respecto a dónde y cómo deben operar los scooters eléctricos y bicimotos, así como quién asume responsabilidad en caso de accidente; por lo que estas modificaciones están alineadas con la estrategia nacional de movilidad y seguridad vial, al homologar criterios para el diseño y regulación de vías urbanas.

Al tomar la palabra, el presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín de Morena, señaló que con esta propuesta se regulará a vehículos de bajo impacto ambiental y con potencial para trayectos de última milla y de cuidado, afianzando un marco normativo que pondera las condiciones de seguridad necesarias para garantizar el derecho a la movilidad de quienes transitan las calles de la ciudad.

Agregó que esta iniciativa promovida por las personas legisladoras del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM,) el Diputado Federico Chávez Semerena, del Partido Acción Nacional (PAN), y la Jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, es una muestra de que las personas son el centro de la política capitalina.

El Diputado argumentó que con esta reforma se atienden problemáticas como la circulación por banquetas, exceder la velocidad, falta de uso de casco, sobrepasar la carga o el número de personas pasajeras, que ponen en peligro a conductores, personas peatonas y ciclistas.

Reforman Ley de Movilidad.
Las bicicletas y patines eléctricos serán reguladas en las reformas propuestas a la Ley de Movilidad y al Reglamento de Tránsito. Foto: Graciela López Herrera, Cuartoscuro

¿Qué modificaciones se hicieron a la Ley de Movilidad?

A través de un comunicado, el Congreso capitalino explicó que las y los Diputados de la Ciudad de México reformaron las fracciones LIII, CIII, CIV y adicionaron una fracción CIII Bis al Artículo 9, así como una reforma a la fracción IX del Artículo 12 y el Artículo 64 de la Ley de Movilidad local.

Entre los ajustes planteados al artículo 9 se establece una nueva categoría al catálogo de conceptos de la Ley de Movilidad, ampliando el marco normativo para incluir situaciones o modalidades antes no consideradas, reconociendo al tipo de vehículo motorizado eléctrico personal como categoría propia clasificada en tipo A o B según su peso y velocidad.

Además, con la modificación de la fracción IX del Artículo 12, se encomienda a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) realizar análisis para adaptar en vialidades más espacios para las personas peatonas, ciclistas y usuarias de movilidad personal; y con la modificación del Artículo 64 se determina que los conductores estarán obligados a contar con la documentación necesaria y portar con licencia de conducir.

Ley de Movilidad Congreso CdMx
El Congreso de la Ciudad de México aprobó ayer por unanimidad modificaciones a la Ley de Movilidad, por lo que las y los usuarios de scooters eléctricos y bicimotos deberán tramitar una licencia de conducir y placas. Foto: Isaac Esquivel Monroy, Cuartoscuro

¿Qué vehículos deberán portar placas?

Los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe) previstos en esta Ley se clasifican en tipo A, los cuales tienen peso menor a 35 kilogramos; y tipo B, con peso mayor a 35 kilogramos y hasta 350 kilogramos. Ambos son vehículos no motorizados que utilizan tracción humana, pedaleo asistido y/o cuentan con motor eléctrico con una máxima velocidad de 25 kilómetros por hora.

Héctor Ulises García Nieto, Secretario de Movilidad capitalino, subrayó que las unidades que rebasen el límite establecido deberán de tratarse como motocicletas, por lo tanto, todo conductor que quiera hacer uso de ellas deberá tramitar licencia para poder circular por las calles.

"Hay scooters y bicicletas eléctricas que sobrepasan los 25 kilómetros por hora, tienen un peso mayor, utilizan las ciclovías y no deben utilizarlas, alcanzan velocidades que pueden poner en riesgo a las personas", remarcó.

Al razonar su voto, el legislador Federico Chávez Semerena, del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que con esta reforma se pone orden donde había incertidumbre, porque “antes de esta modificación legislativa convivían sin reglas claras, bicicletas, patines eléctricos, motocicletas y unidades improvisadas en detrimento de las personas peatones”, lo que generó accidentes, y ahora se regula la potencia y velocidad de estos vehículos.

La congresista Rebeca Peralta León, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que se da un paso decisivo para establecer un marco legal a la movilidad y se contribuye a disminuir emisiones de carbono. Mencionó que este fenómeno social en materia de micromovilidad ha traído beneficios en la reducción de contaminantes y el uso del vehículo particular en trayectos cortos.

Al hacer uso de la voz, la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, del Partido del Trabajo (PT), indicó que este dictamen representa un paso firme hacia una movilidad segura ordenada y sostenible, en respuesta al crecimiento acelerado de la micromovilidad eléctrica jerarquizando la movilidad para poner en primer lugar a las personas peatonas, ciclistas y usuarias de transporte público y finalmente a los vehículos motorizados.

El Congreso de la CdMx aprueba licencia obligatoria para motocicletas y monopatines.
Los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe) previstos en esta Ley se clasifican en tipo A, los cuales tienen peso menor a 35 kilogramos; y tipo B, con peso mayor a 35 kilogramos y hasta 350 kilogramos. Foto: Cuartoscuro

El Diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, de Morena, comentó que esta propuesta y sus diversos artículos, eliminan ambigüedades, priorizan la planeación urbana, ordenan las calles, fomentan la movilidad limpia y preparan a la ciudad para las innovaciones, teniendo como ejes la seguridad, equidad y medio ambiente.

¿Cuándo entrará en vigor la licencia y placa para bicimotos?

El Diputado Víctor Hugo Romo indicó que se prevé que las modificaciones correspondientes al Reglamento de Tránsito estén listas en un mes.

“Van a utilizar casco circular, se va a hacer un símil a la moto de bajo kilometraje. En este caso las licencias, los permisos, pues en el momento que se expida la ley se tiene facultad por parte de Semovi para modificar el reglamento y también para un nuevo cobro, en dado caso de la recaudación, hay que habilitar la clave en el Código Fiscal, entonces hasta que no se modifique el reglamento y hasta que no se modifique el Código Fiscal y exista una nueva clave de cobro, se hará la recaudación correspondiente y, en este caso, se expedirá la licencia y permiso”, explicó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por devs
Por devs
Por devs
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Huarache affaire

"Con estas iniciativas se pretende que quede lejos aquella Oaxaca que sufrió tanto abuso, la que provocó...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

De qué nos morimos en México

"La enfermedad cardíaca se mantiene como la principal causa de muerte en México, con 192 mil 563...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Las mentadas de madre

"Ahora bien, la única diferencia de esta mentada a las anteriores mentadas es que va dirigida contra...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Mexicanos al grito de guerra

"La frase de Trump –o la calumnia, mejor dicho--, de que "México hace lo que le decimos...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza
1

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza

Una brutal pelea entre una vendedora y una guardia de seguridad de un hospital del IMSS-Bienestar de Playa del Carmen quedó captada en vídeo.
2

VIDEO ¬ Vendedora golpea a guardia de seguridad afuera de hospital del IMSS Bienestar

Mujer muere tras riña de comerciantes afuera del estadio Cuauhtémoc en Puebla.
3

VIDEO ¬ Riña en estadio Cuauhtémoc, en Puebla, termina con una mujer muerta

Reunión de Trump y Putin termina sin acuerdo sobre Ucrania
4

No hay acuerdo. Putin planteó a Trump destituir a Zelenski y reencontrarse en Moscú

Zelenski se reunirá el lunes con Trump en Washington.
5

Trump aboga por ir directo a un acuerdo de paz en Ucrania; Zelenski irá a EU el lunes

El Magistrado Reyes Rodríguez propone anular elección de ministros por acordeones.
6

Magistrado propone anular la elección judicial de la SCJN por el uso de acordeones

En México, los indígenas y los afrodescendientes son los más pobres. Ambas poblaciones registran promedios superiores a la media nacional (29.6%), según Inegi.
7

DATOS ¬ ¿Quiénes son los más pobres de México? Los indígenas y los afrodescendientes

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
8

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

LA SSP Campeche detiene a operadores del CJNG
9

La SSP de Campeche detiene a "El 80", líder de una célula del CJNG, y a cuatro más

Trump ordena despliegue de cuatro mil marinos en aguas de América Latina y el Caribe
10

Trump embarca a 4 mil marines. Van "contra el narco" en los mares de AL y el Caribe

11

Las mentadas de madre

12

La bomba del Dr. Keesler

13

Trenes, narco, migrantes, energía. Integración. México y Guatemala planean en grande

¿De qué nos morimos en México?
14

De qué nos morimos en México

Omar Reyes Colmenares, un abogado con formación de policía de investigación y que ha sido colaborador de Omar García Harfuch, es el nuevo titular de la UIF.
15

#PuntosYComas ¬ La UIF, con policía al frente, debe justificar sus amplias facultades

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Reforman Ley de Movilidad.
1

El Congreso de la CdMx aprueba licencia obligatoria para motocicletas y monopatines

Zelenski se reunirá el lunes con Trump en Washington.
2

Trump aboga por ir directo a un acuerdo de paz en Ucrania; Zelenski irá a EU el lunes

Mujer muere tras riña de comerciantes afuera del estadio Cuauhtémoc en Puebla.
3

VIDEO ¬ Riña en estadio Cuauhtémoc, en Puebla, termina con una mujer muerta

En México, los indígenas y los afrodescendientes son los más pobres. Ambas poblaciones registran promedios superiores a la media nacional (29.6%), según Inegi.
4

DATOS ¬ ¿Quiénes son los más pobres de México? Los indígenas y los afrodescendientes

Deportistas que representan a México en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 llegaron a la marca de 50 medallas ganadas de oro, plata y bronce.
5

México llega a 50 medallas ganadas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

6

La Interpol emite ficha roja contra Zhi Dong Zhang, fugitivo chino ligado al CJNG

La Semar desmanteló un laboratorio clandestino en Nayarit y aseguró más de 12.8 toneladas de metanfetamina, con un valor de más de 3 mil millones de pesos.
7

La Semar desmantela narcolaboratorio en Nayarit; decomisa 12.8 toneladas de droga

Trump ordena despliegue de cuatro mil marinos en aguas de América Latina y el Caribe
8

Trump embarca a 4 mil marines. Van "contra el narco" en los mares de AL y el Caribe

Omar Reyes Colmenares, un abogado con formación de policía de investigación y que ha sido colaborador de Omar García Harfuch, es el nuevo titular de la UIF.
9

#PuntosYComas ¬ La UIF, con policía al frente, debe justificar sus amplias facultades

Una brutal pelea entre una vendedora y una guardia de seguridad de un hospital del IMSS-Bienestar de Playa del Carmen quedó captada en vídeo.
10

VIDEO ¬ Vendedora golpea a guardia de seguridad afuera de hospital del IMSS Bienestar

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) anunció que México y EU firmaron un acuerdo para controlar al gusano barrenador del ganado.
11

México y EU firman acuerdo para controlar la plaga de gusano barrenador en el ganado

La CBP de Estados Unidos incautó 389 kilogramos de metanfetamina que fue traficada oculta en un tráiler cargado con rosas a través de la frontera con México.
12

EU decomisa casi 400 kilos de metanfetamina oculta entre rosas en frontera con México