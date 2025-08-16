Guardia Nacional detiene a Miss Acapulco 2024 con un arma exclusiva del Ejército.

Isidora Lagos tenía previsto concursar en el certamen nacional de Miss México, el cual que se llevará a cabo este año. La miss fue detenida junto con un hombre y ambos quedaron a disposición de las autoridades.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- Elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron el pasado jueves a Isidora Lagos, Miss Guerrero 2024, por aportación de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército en Acapulco, Guerrero. La joven de 24 años iba junto a otras tres personas, entre ellas, Luis Alberto Hernández Santos, quien fue contratista y colaborador del exgobernador Héctor Astudillo Flores. Los cuatro fueron detenidos por los agentes.

La reina de belleza fue aprehendida cuando viajaba en la Autopista del Sol Acapulco-Cuernavaca, cerca de la caseta de cobro de La Venta. Aunque la detención de Lagos de difundió en medios de comunicación en las últimas horas, el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que el arresto se efectuó a las 18:00 horas del jueves.

Los reportes indican que Lagos viajaba con tres acompañantes más a bordo de una camioneta Ford Dodge de color blanco, cuando los agentes federales la detuvieron para una revisión y encontraron el arma en la cajuela del vehículo, así como cartuchos útiles. Por este motivo, las cuatro personas fueron arrestadas.

Los individuos fueron trasladados a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) de Acapulco, entidad en la que radica Lagos.

El Ministerio Público Federal deberá determinar la situación jurídica de los hombres y la reina de belleza en las próximas horas. Hasta el momento, el origen del arma no ha sido aclarado.

Isidora Lagos, licenciada en Derecho y estudiante de gastronomía, tenía previsto concursar en el certamen nacional de Miss México, el cual que se llevará a cabo este año.

-Con información de El Sur.