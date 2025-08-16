Guardia Nacional detiene a Miss Acapulco 2024 con un arma exclusiva del Ejército

Redacción/SinEmbargo

16/08/2025 - 1:27 pm

Detienen a Miss Guerrero 2024.

Artículos relacionados

Isidora Lagos tenía previsto concursar en el certamen nacional de Miss México, el cual que se llevará a cabo este año. La miss fue detenida junto con un hombre y ambos quedaron a disposición de las autoridades.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- Elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron el pasado jueves a Isidora Lagos, Miss Guerrero 2024, por aportación de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército en Acapulco, Guerrero. La joven de 24 años iba junto a otras tres personas, entre ellas, Luis Alberto Hernández Santos, quien fue contratista y colaborador del exgobernador Héctor Astudillo Flores. Los cuatro fueron detenidos por los agentes.

La reina de belleza fue aprehendida cuando viajaba en la Autopista del Sol Acapulco-Cuernavaca, cerca de la caseta de cobro de La Venta. Aunque la detención de Lagos de difundió en medios de comunicación en las últimas horas, el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que el arresto se efectuó a las 18:00 horas del jueves.

Guardia Nacional detiene a Miss Acapulco 2024 con un arma exclusiva del Ejército.
Elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a Isidora Lagos, Miss Guerrero 2024, por aportación de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército en Acapulco, Guerrero. Foto: Especial

Los reportes indican que Lagos viajaba con tres acompañantes más a bordo de una camioneta Ford Dodge de color blanco, cuando los agentes federales la detuvieron para una revisión y encontraron el arma en la cajuela del vehículo, así como cartuchos útiles. Por este motivo, las cuatro personas fueron arrestadas.

Los individuos fueron trasladados a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) de Acapulco, entidad en la que radica Lagos.

El Ministerio Público Federal deberá determinar la situación jurídica de los hombres y la reina de belleza en las próximas horas. Hasta el momento, el origen del arma no ha sido aclarado. 

Isidora Lagos, licenciada en Derecho y estudiante de gastronomía, tenía previsto concursar en el certamen nacional de Miss México, el cual que se llevará a cabo este año. 

-Con información de El Sur.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por devs
Por devs
Por devs
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Huarache affaire

"Con estas iniciativas se pretende que quede lejos aquella Oaxaca que sufrió tanto abuso, la que provocó...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

De qué nos morimos en México

"La enfermedad cardíaca se mantiene como la principal causa de muerte en México, con 192 mil 563...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Las mentadas de madre

"Ahora bien, la única diferencia de esta mentada a las anteriores mentadas es que va dirigida contra...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Mexicanos al grito de guerra

"La frase de Trump –o la calumnia, mejor dicho--, de que "México hace lo que le decimos...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Detienen a Miss Guerrero 2024.
1

Guardia Nacional detiene a Miss Acapulco 2024 con un arma exclusiva del Ejército

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza
2

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza

Una brutal pelea entre una vendedora y una guardia de seguridad de un hospital del IMSS-Bienestar de Playa del Carmen quedó captada en vídeo.
3

VIDEO ¬ Vendedora golpea a guardia de seguridad afuera de hospital del IMSS Bienestar

Trump ordena despliegue de cuatro mil marinos en aguas de América Latina y el Caribe
4

Trump embarca a 4 mil marines. Van "contra el narco" en los mares de AL y el Caribe

Gerardo Fernández Noroña aseguró que Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia de Nación pueden rechazar las listas de candidatos, pero no esto no impedirá que la elección se realice.
5

ENTREVISTA ¬ A Morena le urge foro interno de debate para atajar la intriga: Noroña

LA SSP Campeche detiene a operadores del CJNG
6

La SSP de Campeche detiene a "El 80", líder de una célula del CJNG, y a cuatro más

El Magistrado Reyes Rodríguez propone anular elección de ministros por acordeones.
7

Magistrado propone anular la elección judicial de la SCJN por el uso de acordeones

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
8

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

México extradita a EU a 26 operadores criminales del CJNG y del Cártel de Sinaloa.
9

“La Tuta”, “El Cuini” y otros 24 líderes criminales ya volaron a EU. LISTA COMPLETA

Residente dará un concierto en el Zócalo
10

Brugada anuncia concierto gratis de Residente el 6 de septiembre en el Zócalo de CdMx

11

La bomba del Dr. Keesler

Reunión de Trump y Putin termina sin acuerdo sobre Ucrania
12

No hay acuerdo. Putin planteó a Trump destituir a Zelenski y reencontrarse en Moscú

13

Trenes, narco, migrantes, energía. Integración. México y Guatemala planean en grande

Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos".
14

ICE desempolva recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de "El Chapo"

Mujer muere tras riña de comerciantes afuera del estadio Cuauhtémoc en Puebla.
15

VIDEO ¬ Riña en estadio Cuauhtémoc, en Puebla, termina con una mujer muerta

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sentencian a Ángel del Villar por ligas al CJNG.
1

Ángel del Villar, productor musical, es sentenciado en EU por vínculos con el CJNG

Corredor Biocultural Gran Selva Maya.
2

México, Guatemala y Belice crean Corredor Biocultural para preservar la Selva Maya

Detienen a Miss Guerrero 2024.
3

Guardia Nacional detiene a Miss Acapulco 2024 con un arma exclusiva del Ejército

Residente dará un concierto en el Zócalo
4

Brugada anuncia concierto gratis de Residente el 6 de septiembre en el Zócalo de CdMx

Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos".
5

ICE desempolva recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de "El Chapo"

Gerardo Fernández Noroña aseguró que Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia de Nación pueden rechazar las listas de candidatos, pero no esto no impedirá que la elección se realice.
6

ENTREVISTA ¬ A Morena le urge foro interno de debate para atajar la intriga: Noroña

Reforman Ley de Movilidad.
7

El Congreso de la CdMx aprueba licencia obligatoria para motocicletas y monopatines

Zelenski se reunirá el lunes con Trump en Washington.
8

Trump aboga por ir directo a un acuerdo de paz en Ucrania; Zelenski irá a EU el lunes

Mujer muere tras riña de comerciantes afuera del estadio Cuauhtémoc en Puebla.
9

VIDEO ¬ Riña en estadio Cuauhtémoc, en Puebla, termina con una mujer muerta

En México, los indígenas y los afrodescendientes son los más pobres. Ambas poblaciones registran promedios superiores a la media nacional (29.6%), según Inegi.
10

DATOS ¬ ¿Quiénes son los más pobres de México? Los indígenas y los afrodescendientes

Deportistas que representan a México en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 llegaron a la marca de 50 medallas ganadas de oro, plata y bronce.
11

México llega a 50 medallas ganadas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

12

La Interpol emite ficha roja contra Zhi Dong Zhang, fugitivo chino ligado al CJNG