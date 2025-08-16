Brugada anuncia concierto gratis de Residente el 6 de septiembre en el Zócalo de CdMx

Se trata del segundo concierto que realiza el cantante puertorriqueño en el Zócalo de la Ciudad de México, pues la primera vez que tocó en vivo y gratis en la capital del país fue en 2019, cuando Claudia Sheinbaum aún era la Jefa de Gobierno capitalina.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio a conocer este sábado que Residente, exvocalista de Calle 13 y uno de los artistas más influyentes de la música latinoamericana, ofrecerá un concierto en el Zócalo de la capital el próximo 6 septiembre.

"Amigas y amigos, ¡les tengo una gran noticia! Este 6 de septiembre en el Zócalo de la Capital De La Transformación vamos a recibir a Residente, para una noche llena de música y resistencia", escribió Brugada en X, antes Twitter.

El sábado 6 de septiembre el concierto iniciará a las 20:00 horas y contará con la presentación Arianna Puello, Ximbo, Niña Dioz, Priana Esponda, Azuki y Mena, quienes conforman en colectivo femenino Mujer en Cypher, que combina barras, beats y resistencia, de acuerdo a lo compartido por la Secretaría de Cultura capitalina.

La entrada será gratuita, pero para alcanzar un buen lugar es recomendable llegar con anticipación. Por el momento no se conoce si el concierto será transmitido en vivo.

Se trata del segundo concierto que realiza el cantante puertorriqueño en la Plaza de la Constitución, pues la primera vez fue en 2019, como parte del Festival Radical Mestizo, cuando Claudia Sheinbaum aún era la Jefa de Gobierno capitalina.

¿Quién es Residente?

Residente, René Pérez Joglar, es un rapero y compositor puertorriqueño, exvocalista de Calle 13. Su música mezcla rap con ritmos latinoamericanos, como cumbia, salsa, reguetón, rock, y se ha caracterizado por la crítica social y política.

Debutó como solista con su álbum homónimo en 2017, mientras que en 2022 lanzó temas virales como “René” y la tiradera contra J Balvin. A lo largo de su trayectoria ha ganado múltiples premios Grammy y Latin Grammy, convirtiéndose en una de las voces más influyentes de la música en español.