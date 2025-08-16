México, Guatemala y Belice crean Corredor Biocultural para preservar la Selva Maya

El Corredor Biocultural está integrado por 5.7 millones de hectáreas en 12 áreas naturales protegidas de México, 27 de Guatemala y 11 de Belice.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó ayer un acuerdo trilateral con sus homólogos de Guatemala, Bernardo Arévalo de León; y de Belice, John Antonio Briceño, para preservar 5.7 millones de hectáreas del corazón de Mesoamérica, a través de la creación del nuevo Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya.

"Estamos hermanados a través de historias de pueblos milenarios. Por ejemplo, un mundo maya que no conocía las fronteras actuales y tuvo la voluntad de dejar un legado para las futuras generaciones. Una herencia de reconocimiento, grandeza histórica, paz y prosperidad común, con respeto a las decisiones de cada país, pero también con la belleza de que nuestros hijos, hijas, nietos y nietas admiren este mar verde de selva, los imponentes jaguares, los saraguatos y la riqueza natural", escribió Sheinbaum en su cuenta de X, antes Twitter.

Los 5.7 millones de hectáreas están integradas por 12 áreas naturales protegidas de México, 27 de Guatemala y 11 de Belice, donde habitan especies como el jaguar, la guacamaya roja, el tapir y el emblemático quetzal y donde se beneficiarán aproximadamente siete mil especies, 200 en categoría de riesgo, 50 prioritarias y 250 endémicas de México.

"Esta iniciativa beneficiará a dos millones de habitantes de la región de los tres países y reconoce que la naturaleza, la cultura y el desarrollo sostenible no conocen fronteras con la cooperación solidaria entre estas naciones", explicó el Gobierno Federal en un comunicado.

En una reunión histórica, nos unimos los jefes de Estado de Belice, Guatemala y México para crear el Corredor Biocultural Gran Selva Maya, que integra 5.7 millones de hectáreas de selva tropical, la segunda más grande del continente después de la Amazonia. Como lo mencioné… pic.twitter.com/nye123vfu5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 16, 2025

Entre las acciones de cooperación se establece: compartir información, tecnología y entrenamiento en materia de manejo integrado del fuego, tala ilegal, deforestación; gestionar el aprovechamiento de los bienes maderables y no maderables de las selvas de manera inclusiva en favor de las comunidades habitantes.

Como parte del anuncio, se declaró que el 15 de agosto se conmemorará el Día de la Gran Selva Maya y se creó el premio “Mérito a la Conservación” para reconocer a las personas que dedican su vida a preservar las especies y el medio ambiente. Esta declaración conjunta promueve la participación social y reconoce a las comunidades indígenas mayas y afrodescendientes como cuidadoras de la naturaleza.

El Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró que este acuerdo protege un patrimonio invaluable e impulsa un modelo sostenible de desarrollo que genera bienestar para las comunidades de los tres países. Informó que el diseño y ejecución estará a cargo del Consejo de Áreas protegidas integrado por representantes de los tres países.

"Poseemos los tres países en esta selva inmensa, un inmenso patrimonio y en consecuencia tenemos una inmensa responsabilidad en la que hoy Guatemala, México y Belice, nuestros tres gobiernos, damos un paso al frente porque protegiendo la gran selva maya, protegemos la vida y a la diversidad y honramos la historia para proteger el futuro", agregó.

El Primer Ministro de Belice, John Antonio Briceño, destacó que este acuerdo es un puente hacia el futuro y una semilla permanente de la cooperación entre las tres naciones, además invitó al mundo a sumarse a la visión de que la protección ambiental y el respeto cultural sean universales.

"No sólo estamos protegiendo un ecosistema, sino también, honrando el legado de la civilización que una vez floreció en estos territorios. México, Guatemala y Belice, demuestran una vez más que nuestras fronteras políticas no dividen, sino que unen esfuerzos para preservar uno de los últimos pulmones del planeta y la herencia viva de los pueblos maya", destacó.