Gutiérrez Müller, “causante de la ruptura” México-España, vivirá en Madrid, dice ABC

Redacción/SinEmbargo

16/08/2025 - 3:30 pm

Según el diario monárquico, la razón por la que la historiadora poblana se trasladó a Madrid es porque su hijo, Jesús Ernesto ahora con 18 años de edad, estudiará la carrera de Derecho en la Universidad Complutense.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).– De ser "la causante de la ruptura" de México-España Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador se ha mudado a Madrid junto a su hijo, Jesús Ernesto López Gutiérrez, para vivir en una de las zonas más exclusivas de la capital española, dice este sábado el diario ABC.

La nota de ABC, titulada La esposa de López Obrador y azote de España se muda a Madrid, destaca que Gutiérrez Müller "estuvo detrás" de la famosa carta en la que México exigió disculpas al rey Felipe VI de España por la conquista de Hernán Cortés.

"De exigir disculpas de España por la conquista de Hernán Cortés a instalarse en un exclusivo barrio de Madrid. El viraje vital de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del ex Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, no deja de sorprender y evidencia diversas situaciones políticas y personales, como el posible alejamiento de la actual Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de su marido", indica la publicación firmada por los periodistas Joan Guirado y David Yagüe.

Beatriz Gutiérrez, además, vivirá en Madrid en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas no sólo para vivir en la capital española, sino en todo el país. En esa urbanización, al norte del corazón de la ciudad madrileña, viven artistas y cantantes famosos, así como deportistas, empresarios y políticos.

De acuerdo con el diario español ABC, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no ha aplicado para obtener la ciudadanía de España, pero la quiere.
La escritora Beatriz Gutiérrez Müller en la presentación de la obra reunida del poeta costarricense Rogelio Fernández Güell, dentro de la actividades del Feria del Libro Morelos 2025. Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro

El periódico calificado de tendencia conservadora, destaca que Gutiérrez Müller fue la clave para que, el 1 de marzo de 2019, el Presidente López Obrador enviara una carta al rey español donde se le pidió "que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados" durante la conquista.

"Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a los que ahora se conoce como derechos humanos, hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la Cruz, se edificaron las iglesias arriba de los templos, bueno se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra Patria, a Hidalgo y a Morelos", sostuvo.

La filtración de esta misiva a la prensa, antes de que el propio Presidente López Obrador la hiciera pública el 11 de enero de 2021, provocó un cisma –que aún persiste– entre los gobiernos de México y de España; este último rechazó "con toda firmeza" la petición de AMLO.

La noticia generó reacciones en España, donde personajes como el periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte, ironizó con el cambio de residencia de la académica.

"Violentando su honrada conciencia indigenista, imagino. Y la de su no menos honrado esposo", escribió junto a una fotografía del artículo del diario español.

Gutiérrez Müeller y la ciudadanía española

Antes de que ABC confirmara que la esposa y el hijo del Presidente López Obrador vivirán en Madrid, el propio diario ABC publicó el pasado 6 de junio que “desde la Embajada española dijeron a esta redacción, bajo condición de anonimato, que la exprimera dama [sic] mexicana realizó las primeras averiguaciones para contar con una residencia legal en España por motivos académicos. El trámite no habría sido iniciado todavía”. Esto debido a que es nieta de catalanes y castellanos, por lo que podría ampararse en la ley de Memoria Democrática.

"Sólo el interés por establecerse en España resulta paradójico pues Gutiérrez Müller, escritora e historiadora, es una de los artífices del estado actual de la tensa relación bilateral entre ambos países, la peor desde que España y México reanudaron relaciones diplomáticas a mediados de los años 70”, planteó en esa ocasión el diario definido como simpatizante de la monarquía española.

“A comienzos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2019, Gutiérrez Müller promovió la entrega de una carta en la que se demandaba a la Corona española que pidiera perdón por supuestos crímenes y excesos ocurridos durante la Conquista de América, hace más de 500 años. El Presidente mexicano rápidamente secundo la acción de su esposa y comenzó a cuestionar a Felipe VI y al Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en sus conferencias matutinas. Reclamaba un perdón que no llegaba. En enero del 2019, el líder del PSOE había visitado México acompañado por una gran delegación de empresarios y funcionarios”, agregó el ABC.

En dicho texto, firmado por Milton Merlo, corresponsal del periódico en México, también se destacó que “la esposa de López Obrador es académica, pero trabajó durante años como periodista. Conoció al expresidente cuando éste era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2006) y su entonces esposa, Rocío Beltrán, se apagaba como consecuencia de una enfermedad terminal. En 2006 contrajeron matrimonio y tuvieron un hijo que ha pasado largas temporadas en Londres, donde, según documentó la prensa mexicana, estaba a cargo de la Embajadora nombrada por López Obrador en el Reino Unido”.

Además, la nota planteó que la esposa de AMLO “intensificó su perfil académico y comenzó a dedicarse a cuestiones vinculadas a la investigación histórica y antropológica. Quienes la frecuentan señalan que se interesó particularmente en las enfermedades y los virus que se propagaron en México con la llegada de los europeos. En ese momento habría comenzado a cimentar sus ideas respecto a la Conquista, que tomaron forma en el libro La memoria artificial en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, publicado en 2018”.

Cabe destacar que la periodista y escritora Beatriz Gutiérrez Müller no ha confirmado o desmentido su cambio de residencia a España.

