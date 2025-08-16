Ángel del Villar, productor musical, es sentenciado en EU por vínculos con el CJNG

Redacción/SinEmbargo

16/08/2025 - 2:42 pm

Sentencian a Ángel del Villar por ligas al CJNG.

La sentencia ocurre tras presentarse el testimonio de Gerardo Ortiz, un popular cantante mexicanos de corridos norteños quien se declaró culpable de un cargo de conspiración para hacer tratos con un narcotraficante. 

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- El productor de música Ángel del Villar fue sentenciado el viernes a cuatro años de prisión por vínculos con el crimen organizado, dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, del Villar violó la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico que prohíbe a personas y empresas de este país hacer negocios con narcotraficantes conocidos y sus asociados.

La sentencia ocurre luego de que en el juicio del músico se presentara el testimonio de Gerardo Ortiz, un popular cantante mexicano de corridos norteños, quien se declaró culpable de un cargo de conspiración por dar conciertos a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En concreto, se le acusó por su relación con Jesús "Chucho" Pérez Alvea, asesinado en diciembre de 2024 y señalado por el Gobierno de EU de dedicarse al lavado de dinero para cárteles mexicanos.

Ortiz fue cuestionado por su relación al crimen organizado debido a corridos como "El Ivansillo", una canción que estaría inspirada en Iván Archivaldo Guzmán, hijo de "El Chapo", así como los temas "Polo Ochoa", "Recordando a Manuel" y "Palma Salazar", entre otros.

Del Villar fue detenido en junio de 2022 junto a Luca Scalisi, director financiero de Del Entertainment. Las autoridades los acusaron de negociar con personas sancionadas por el Gobierno estadounidense.

El productor musical mexicano era director ejecutivo de Del Records, una de las disqueras mexicanas más importantes en Estados Unidos y que produjo "Ella baila sola", canción que catapultó a Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, a la fama.

Cabe destacar que Del Villar es el primer empresario de este género musical en ser enjuiciado en Estados Unidos por violar la Ley Kingpin y deberá pagar una multa de dos millones de dólares, detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en un comunicado.

