Agresor sexual que atacó 5 mujeres en Tlajomulco es detenido por Fiscalía de Jalisco

Redacción/SinEmbargo

16/08/2025 - 5:02 pm

Un agresor sexual que habría atacado a 5 mujeres en Tlajomulco de Zúñiga fue detenido gracias a un operativo especial implementado por la Fiscalía de Jalisco.

La Fiscalía de Jalisco ejecutó un operativo especial con vigilancia y agentes encubiertos para detener al presunto agresor sexual que atacó a cinco mujeres.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- Un presunto agresor sexual que habría atacado al menos a cinco mujeres en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, fue detenido gracias a un operativo especial implementado por la Fiscalía estatal.

El sujeto detenido, identificado como José de Jesús "N" de 33 años, fue señalado de haber participado en ataques cometidos entre junio y julio de este año en la zona del Periférico Sur, todos cometidos durante la noche, de acuerdo con información de autoridades jaliscienses.

A raíz de las denuncias presentadas por dichas agresiones, policías de investigación jaliscienses implementaron un operativo especial con vigilancia constante y despliegue de agentes encubiertos en la zona donde operaba el supuesto agresor sexual.

Gracias a la operación ejecutada por la Fiscalía de Jalisco, el presunto agresor sexual fue detenido el viernes en la colonia Santa Cruz del Valle del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, luego de ser identificado por Policías de Investigación de las Direcciones de Policía Investigadora Metropolitana.

Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso intentó huir a bordo de una motocicleta, pero fue alcanzado y detenido; durante una revisión los agentes hallaron distintas prendas y artículos que lo vincularon con las agresiones contra mujeres.

De acuerdo con las denuncias presentadas por las víctimas, el hombre que las atacó portaba ropa oscura, un chaleco color azul con reflejantes y botas con casquillo, además de una mochila negra con franjas blancas que portaba al momento de su detención.

Luego de que agentes de la fiscalía notificaron al presunto agresor sexual que estaba detenido, el sujeto le ofreció dinero a los oficiales para evitar su arresto, por lo que también se le imputó por el delito de cohecho

A José de Jesús “N” se le señala de participar en cinco distintas agresiones a mujeres, sucedidas los días 13 de junio y 3, 10, 23 y 29 de julio de este año, todas entre las 19:00 y las 22:00 horas cerca de Periférico Sur.

