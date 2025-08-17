Gustavo Petro reconoce logro de AMLO en el combate a la pobreza; compara resultados

Redacción/SinEmbargo

16/08/2025 - 6:07 pm

"El progresismo es la superación de la pobreza", afirmó el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras elogiar los logros del gobierno de AMLO.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- Gustavo Petro, Presidente de Colombia, celebró este sábado que el exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) logró que más de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza durante su mandato.

En una publicación realizada en su cuenta oficial de X, antes Twitter, el mandatario colombiano comparó las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con los resultados logrados por su administración en materia de combate a la pobreza.

"Este hombre, Manuel Lopez Obrador, sacó 13 millones de personas de la pobreza en México, yo llevo 2.6 millones en Colombia. El progresismo es la superación de la pobreza", publicó Petro.

Los elogios de Gustavo Petro hacia AMLO se dan a días de que el Inegi publicó las mediciones de pobreza multidimensional, las cuales revelaron que durante la Administración del tabasqueño 13.4 millones de persona dejaron de vivir en condiciones de pobreza.

De acuerdo con los resultados de dicho indicador, en 2018, año en el que inició el Gobierno de López Obrador, el 41.9 por ciento de la población, equivalente a 51.9 millones de personas, vivía en situación de pobreza, y para el 2024 la cifra se redujo a un 29.6 por ciento, equivalente a 38.4 millones de personas.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este avance en el combate a la pobreza es una "hazaña" de la llamada Cuarta Transformación (4T), pues atribuyó este logro a políticas como el incremento al salario mínimo y a los apoyos otorgados a través de programas sociales.

