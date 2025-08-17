El Congreso de la CdMx aprueba prohibir los vapeadores y cigarrillos electrónicos

La iniciativa para prohibir los vapeadores y cigarrillos electrónicos aprobada por el Congreso de la CdMx propone reformas a diversos artículos de la Constitución Política y la Ley de Salud de la capital.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- El Congreso de la Ciudad de México (CdMx) aprobó una iniciativa que prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores, además de que establece sanciones para quienes se dediquen a la venta de estos dispositivos.

Dicho proyecto fue presentado por la bancada de Morena y propone reformas a diversos artículos de la Constitución Política y la Ley de Salud de la capital.

Durante la presentación de la iniciativa, las Diputada Valeria Cruz Flores de Morena, integrante de la Comisión de Salud, resaltó que lo principales consumidores de cigarrillos electrónicos son adolescentes, ya que representan casi el doble de las personas adultas fumadoras.

🏛️🚭 Las personas legisladoras del #CongresoCDMX aprobaron armonizar la #LeyDeSalud, sancionando toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos análogos. pic.twitter.com/TkA92iUYEQ — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) August 15, 2025

"Mucho de lo que no se dice de los cigarrillos electrónicos es que sí contienen tabaco, que sí generan adicción y que no es vapor lo que se inhala, sino micropartículas altamente dañinas para la salud”, indicó la legisladora.

El dictamen aprobado por el Congreso de la CdMx para prohibir los vapeadores y cigarrillos electrónicos propone distintas reformas a la Constitución Política de la capital, las cuales incluyen adicionar el numeral 8 al inciso D “Derecho a la Salud”, del artículo 9 “Ciudad Solidaria”, así como agregar un segundo párrafo al numeral 3 del apartado B “Derecho al Trabajo” del artículo 10 “Ciudad Productiva”.

También se adiciona un cuarto párrafo al artículo 2 de la Ley de Salud de la CdMx, el cual establece que para garantizar el derecho a la protección de la salud de las y los capitalinos “la Ley de la materia y demás aplicables, sancionarán toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas”.